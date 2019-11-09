«ناسا» تكشف عن أول طائرة تعمل بالكهرباء بالكامل

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

ناسا

كشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، عن طائرتها التجريبية من طراز "إكس 57 ماكسويل"، وهي أول طائرة تعمل بالكامل بالكهرباء، وذلك في مختبرها الشهير بصحراء كاليفورنيا. وأوضح برنت كوبلي مدير مشروع مركز أرمسترونغ لأبحاث الطيران التابع لـ "ناسا"، وفقا لقناة سكاي نيوز الإخبارية، أن الطائرة "إكس 57 ماكسويل" تعد الأحدث في سلسلة فخمة من الطائرات التجريبية التي طورتها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية على مدار عقود لأغراض عدة، بما في ذلك "بيل إكس 1" التي تتخذ شكل الرصاصة وتكسر حاجز الصوت لأول مرة، وطائرة الصاروخ "إكس 15 نيل أرمسترونغ".

وأضاف كوبلي ، أن الطائرة "إكس 57 ماكسويل"، والتي تعد خطوة نحو إنجاز ثوري في عالم الطيران، لا تزال قيد التطوير منذ عام 2015، وتبقى على بعد عام على الأقل من القيام برحلتها التجريبية الأولى، لكن بعد ربط أكبر محركين من بين 14 محركا كهربائيا ستمد الطائرة بحركتها.وأكد أن الإدارة قامت بتطوير جهاز محاكاة تم