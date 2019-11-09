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«ناسا» تكشف عن أول طائرة تعمل بالكهرباء بالكامل

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
ناسا
ناسا
كشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، عن طائرتها التجريبية من طراز "إكس 57 ماكسويل"، وهي أول طائرة تعمل بالكامل بالكهرباء، وذلك في مختبرها الشهير بصحراء كاليفورنيا. وأوضح برنت كوبلي مدير مشروع مركز أرمسترونغ لأبحاث الطيران التابع لـ "ناسا"، وفقا لقناة سكاي نيوز الإخبارية، أن الطائرة "إكس 57 ماكسويل" تعد الأحدث في سلسلة فخمة من الطائرات التجريبية التي طورتها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية على مدار عقود لأغراض عدة، بما في ذلك "بيل إكس 1" التي تتخذ شكل الرصاصة وتكسر حاجز الصوت لأول مرة، وطائرة الصاروخ "إكس 15 نيل أرمسترونغ".
وأضاف كوبلي ، أن الطائرة "إكس 57 ماكسويل"، والتي تعد خطوة نحو إنجاز ثوري في عالم الطيران، لا تزال قيد التطوير منذ عام 2015، وتبقى على بعد عام على الأقل من القيام برحلتها التجريبية الأولى، لكن بعد ربط أكبر محركين من بين 14 محركا كهربائيا ستمد الطائرة بحركتها.وأكد أن الإدارة قامت بتطوير جهاز محاكاة تم
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تشييع جثمان مدرب الأسود الشهير محمد الحلو (صور)

شييع أهالي ومحبي مدرب الأسود الشهير محمد الحلو، عصر اليوم الأربعاء، جنازته من مسجد السيدة نفيسة، ومن المقرر أن يُقام العزاء يوم الجمعة المقبل فى مسجد الحامدية الشاذلية. يذكر أن محمد الحلو، توفى بعد تدهور حاد فى حالته الصحية، وذلك بعد دخوله منذ ثلاثة أيام العناية المركزة، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعى، بعد إصابته بميكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوى. وحرصت نقابة المهن التمثيلية على زيارته خلال الأيام الماضية تسهيلاً لإجراءات الفحوصات والتحاليل الطبية.
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وفاة مدرب الأسود محمد الحلو بعد صراع طويل مع المرض

توفى صباح اليوم الأربعاء، مدرب الأسود الشهير محمد الحلو، بعد صراع طويل مع المرض. وأكد منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، وسيكون العزاء الجمعة المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية. كان "الحلو" قد تعرض لتدهور حاد في حالته الصحية، أدى لدخوله منذ ثلاثة أيام العناية المركزة، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد إصابته بميكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوي، وحرصت نقابة المهن التمثيلية على زيارته خلال الأيام الماضية تسهيلاً لإجراءات الفحوصات والتحاليل الطبية.
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«تلميع المقص وبقع السجاد».. الخل حل سحري للتنظيف

الخل عبارة عن محلول مخفف من حمض الخليك، وتم استخدامه منذ آلاف السنين، حيث كان له استخدامات أخرى بعيدا عن الطعام، كصبغ الملابس وحفظ الأطعمة، هذا بالإضافة إلى قدرته العلاجية عن طريق تقوية جهاز المناعة، ويساعد في امتصاص الكالسيوم وتقوية صحة العظام. كما يعد الخل مفيداً لمرضى السكري والسرطان، وله دور في العناية بالبشرة، والتخلص من الوزن الزائد، وإلى جانب كل ما سبق ذكره، فيمكنك استخدامه في جميع أنحاء المنزل للتخلص من الأتربة والميكروبات، لذا اشتريه وضعيه في خزانتك للاستخدامات التي ذكرها موقع Reader's Digest.
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