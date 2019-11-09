تماثل شفاء 27 مصابًا في حادث اختناق قرية سمك بالخانكة
تحرير:أ.ش.أ
٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص
اختناق
أكد الدكتور سيد سليمان خروج جميع حالات الإصابة بالاختناق بقرية سمك بمركز الخانكة من المستشفي بعد تقديم الإسعافات اللازمة لهم، حيث خضعت كل الحالات لجلسات الأكسجين وتحسنت حالتهم وخرجوا بالفعل من المستشفى.
وجاءت الحالات المصابة طبقا لما هو مدون بسجلات الدخول بمستشفي الخانكة المركزي وهم "فتحى أ. ج"، و"عبد العزيز ح.أ"، و"فتحية ع .أ"، و"فاتن م .أ" و"صباح.ع"، و"عزة أ.س"، و"سعيدأ.م"، و"نعمة م.ح"، وعبير.ع"، و"أماني ح.ح"، و"إبراهيم ف.أ" و"سماح.ح ح"، و" رشاح.ح"، و"طلعت ا. ع"، و"محمد ا.م"، و"شهد ا. م"، و"السيد م .ع"، و"أحمد م"، و"وائل ا. م"، و"السيد م. ا"، و"ماجدة ا. أ"، و"رقية أ" و"سميرة ا.م"، و"صابر ا.م"، و"محمد س .م"، و"سعاد ع.ا.ح"، و"السيدح.س".
قال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة إن لجنة فحص الأثر البيئي التي تم تشكيلها من قبل الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية فور إبلاغه بالواقعة توجهت للقرية للوقوف على أسباب الاختناق ومعاينة مصنعي الشبة والسماد بالمنطقة للتوصل للسبب الحقيقي مع إخطار فرع البيئة بالقاهرة ووزارة البيئة لبحث شكاوى الأهالي
قال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة إن لجنة فحص الأثر البيئي التي تم تشكيلها من قبل الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية فور إبلاغه بالواقعة توجهت للقرية للوقوف على أسباب الاختناق ومعاينة مصنعي الشبة والسماد بالمنطقة للتوصل للسبب الحقيقي مع إخطار فرع البيئة بالقاهرة ووزارة البيئة لبحث شكاوى الأهالي وكشف ملابسات الواقعة.
وكانت مستشفي الخانكة العام في مقرها المؤقت بقرية ابوزعبل قد استقبلت 27 حالة من المواطنين من قاطني عزبة سمك الواقعة في الضفة الثانية لترعة الإسماعيلية المقابلة لمصنع أسمدة أبو زعبل بإغماء واختناق إثر استنشاق الأدخنة المتسربة من المصنع وعلى الفور تم عمل الإسعافات اللازمة لهم وخرجت الحالات جميعا بعد تلقيها العلاج اللازم.
وعلى الفور، أمر الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية فور إبلاغه بالواقعة بتشكيل لجنة من البيئة والصحة تحت إشراف الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية للتوجه للقرية للوقوف على أسباب حالات الاختناق ومعاينة مصانع المنطقة للتوصل للسبب الحقيقي مع إخطار فرع البيئة بالقاهرة ووزارة البيئة لبحث شكاوى الأهالي وكشف ملابسات الواقعة.