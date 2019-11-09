تماثل شفاء 27 مصابًا في حادث اختناق قرية سمك بالخانكة

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

اختناق

أكد الدكتور سيد سليمان خروج جميع حالات الإصابة بالاختناق بقرية سمك بمركز الخانكة من المستشفي بعد تقديم الإسعافات اللازمة لهم، حيث خضعت كل الحالات لجلسات الأكسجين وتحسنت حالتهم وخرجوا بالفعل من المستشفى. وجاءت الحالات المصابة طبقا لما هو مدون بسجلات الدخول بمستشفي الخانكة المركزي وهم "فتحى أ. ج"، و"عبد العزيز ح.أ"، و"فتحية ع .أ"، و"فاتن م .أ" و"صباح.ع"، و"عزة أ.س"، و"سعيدأ.م"، و"نعمة م.ح"، وعبير.ع"، و"أماني ح.ح"، و"إبراهيم ف.أ" و"سماح.ح ح"، و" رشاح.ح"، و"طلعت ا. ع"، و"محمد ا.م"، و"شهد ا. م"، و"السيد م .ع"، و"أحمد م"، و"وائل ا. م"، و"السيد م. ا"، و"ماجدة ا. أ"، و"رقية أ" و"سميرة ا.م"، و"صابر ا.م"، و"محمد س .م"، و"سعاد ع.ا.ح"، و"السيدح.س".

قال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة إن لجنة فحص الأثر البيئي التي تم تشكيلها من قبل الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية فور إبلاغه بالواقعة توجهت للقرية للوقوف على أسباب الاختناق ومعاينة مصنعي الشبة والسماد بالمنطقة للتوصل للسبب الحقيقي مع إخطار فرع البيئة بالقاهرة ووزارة البيئة لبحث شكاوى الأهالي