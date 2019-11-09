كلوب يستبعد إمكانية التعاقد مع مبابي

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٨ ص

كيليان مبابي

تحدث الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية تعاقد الريدز مع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن كلوب لا يرى أن التعاقد مع مبابي، بإمكان أي فريق في الوقت الحالي، وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب تقابل مع أفراد من عائلة مبابي قبل عامين، في محاولة لإقناع اللاعب بالانتقال إلى ملعب أنفيلد، لكن كيليان قرر البقاء في فرنسا، وقال كلوب "شراء كيليان مبابي أمر صعب للغاية، لا أرى أي فريق في الوقت الحالي يمكنه شراء اللاعب من باريس سان جيرمان".

وأضاف "حسنًا، من وجهة نظر رياضية، لا يوجد سبب لعدم التوقيع مع كيليان مبابي سوى الأموال". وأتم كلوب "بالتأكيد، لا مجال لوجود فرصة لضم مبابي. متأسف لقتل هذه القصة". وارتفعت أسقف تعاقدات ليفربول بعد عودته للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا عامين متتاليين. كما

وأضاف "حسنًا، من وجهة نظر رياضية، لا يوجد سبب لعدم التوقيع مع كيليان مبابي سوى الأموال".



وأتم كلوب "بالتأكيد، لا مجال لوجود فرصة لضم مبابي. متأسف لقتل هذه القصة".



وارتفعت أسقف تعاقدات ليفربول بعد عودته للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا عامين متتاليين.



كما شجع اقتراب التعاقد مع شركة جديدة لرعاية قمصان الفريق، إدارة الريدز على الدخول لسوق الانتقالات بطموح مختلف.



يذكر أن كيليان مبابي شارك مع باريس سان جيرمان في 11 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، مسجلًا 9 أهداف وصانعًا 4 أهداف أخرى.



ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.