فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

كريم قاسم عضو لجنة تحكيم في مهرجان فيديو مارثون

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
كريم قاسم
كريم قاسم
يسافر الفنان كريم قاسم إلى فرنسا للمنافسة بفيلم ليل خارجي للمخرج أحمد عبد الله في مهرجان السينما الإفريقية FCAPA حيث ينافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الفترة ما بين 8 وحتى 13 نوفمبر، وخلال زيارته لفرنسا، سيشارك كريم قاسم في لجنة تحكيم مهرجان فيديو مارثون للشباب بدورته السادسة، والذي يمنح المتسابقين الفكرة ويشترط عليهم إنهاء فيلم لا تتجاوز مدته عن ثلاث دقائق في يومين فقط.
وحصل فيلم ليل خارجي مؤخرًا على جائزة أفضل فيلم في مهرجان مالمو للسينما العربية، كما شارك فيلمه سواح أحدث أفلام كريم قاسم في أكثر من 20 مهرجان حول العالم وحصول على 11 جائزة آخرها جائزة الجمهور في مهرجان الفيلم العربي بفاميك، ومن المنتظر أن يتم طرحه في دور العرض ببلجيكا وفرنسا في مطلع عام 2020 وذلك بعد
اقرأ المزيد
محمد-منير

فنانون تحدوا العمر بالعمل.. محمد منير «حدوتة مصرية»

رغم تقدم عدد كبير من الفنانين فى العمر، وتخطى بعضهم الـ60 عامًا، هناك عدد من النجوم أيضًا ما زالوا يصرون على تقديم أنفسهم على الساحة للمنافسة بقوة والحفاظ على المجد الذى صنعوه، رافعين شعار «السن مجرد رقم»، كما أن بعضهم يحرص على التواجد كل موسم مع جمهوره، وحينما يغيب عنهم يبدأ الجمهور فى التسائل عن سبب الغياب والبحث عنهم، فهم بالنسبة لجمهورهم الفن والأصالة. ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز الفنانين الذين تحدوا العمر بالعمل وما زالت أسماؤهم تسطع على الساحة الفنية.
يسرا

لتأثيرها القوي عربيا.. تكريم أمريكي خاص للفنانة يسرا

كرمت جمعية أميركا للإعلام الخارجي (AAM) النجمة الكبيرة يسرا، في حفل العشاء السنوي السابع بواشنطن، والذي استهدف تكريم الأفراد الذين تكشف أعمالهم عن التزام قوي بقيم عالمية ومن يقدرون قوة الإعلام في نقل المعلومات والإلهام والتأثير الإيجابي على المجتمع، وعلى رأسهم الفنانة يسرا باعتبار أن مسارها المهني يمنح الأمريكيين نموذجا مختصرا لتاريخ صناعة الترفيه في مصر، ودور هذه الصناعة كمحفز للحوار المجتمعي، وصداها المستدام في العالم العربي والقدرة على تناول التابوهات وإبراز الأصوات الساعية إلى إحداث التغيير الإيجابي.
هيثم- أحمد- زكي

سرادق عزاء للفنان هيثم زكي بالزقازيق.. وأسرته: ربنا يرحمه

تقيم أسرة الفنان هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية صباح أمس الخميس، سرادق عزاء له اليوم الجمعة بمدينة الزقازيق. وقال شريف إبراهيم إمام ابن عمة الفقيد، إن الأسرة فوجئت بوفاته في وقت مبكر من صباح الأمس في هذه السن المبكرة، داعيا له بالرحمة والمغفرة. يذكر أن أسرة الفقيد هيثم أحمد زكي، الذي توفي عن عمر يناهز 35 عامًا متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية ووارى جثمانه الثرى بمقبرة والده، تقيم بمدينة الزقازيق. وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد صرح أمس بأنه سيقام عزاء للفقيد غدا السبت في مسجد الشرطة في الشيخ زايد.
اقرأ المزيد من الأخبار
كريم-قاسم

«سواح» لكريم قاسم يعرض الجمعة على هذه القناة

يعرض فيلم سواح بطولة النجم كريم قاسم على قناة «OSN يا هلا»، يوم الجمعة المقبل، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، وذلك بعد مشاركته في أكثر من 20 مهرجان حول العالم، وحصوله على 11 جائزة، أخرها جائزة الجمهور في مهرجان الفيلم العربي بفاميك، ومن المنتظر أن يتم طرحه في دور العرض في دولتي بلجيكا وفرنسا مطلع العام المقبل، وذلك بعد نجاحه في شباك التذاكر في دولة لوكسمبورج، والفيلم للمخرج المصري اللكسمبورجي أدولف العسال، ومن تأليف الكاتب الكندي دنيس فوون.
Ext. Night - ليل خارجى (4)

مهرجان مومباي يحتفي بالسينما المصرية.. ومشاركة 9 أفلام عربية

يحتفي مهرجان مومباي السينمائي الدولي، في دورته الحادية والعشرين والمقامة بين 17 و24 أكتوبر الجاري، بالسينما المصرية المعاصرة، في برنامج بعنوان "السينما المصرية: عروض خاصة"، قام بإعداده الناقد أحمد شوقي، مستشار المهرجان لمنطقة الشرق الأوسط، ويتضمن 3 أفلام مصرية معاصرة، هي: "ليل خارجي" لأحمد عبد الله السيد، "علي معزة وابراهيم" لشريف البنداري، و"الحلم البعيد" لمروان عمارة ويوهانا دومكه، ويقصد من الاختيارات التعبير عن الوجه المعاصر للسينما المصرية، والذي يضم تجاربًا مغايرة تختلف عن الصورة الكلاسيكية للفيلم المصري، وهو ما أوضحه النص المصاحب للبرنامج، والمنشور في الكاتالوج الرسمي للمهرجان.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]