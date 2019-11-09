كريم قاسم عضو لجنة تحكيم في مهرجان فيديو مارثون

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

كريم قاسم

يسافر الفنان كريم قاسم إلى فرنسا للمنافسة بفيلم ليل خارجي للمخرج أحمد عبد الله في مهرجان السينما الإفريقية FCAPA حيث ينافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الفترة ما بين 8 وحتى 13 نوفمبر، وخلال زيارته لفرنسا، سيشارك كريم قاسم في لجنة تحكيم مهرجان فيديو مارثون للشباب بدورته السادسة، والذي يمنح المتسابقين الفكرة ويشترط عليهم إنهاء فيلم لا تتجاوز مدته عن ثلاث دقائق في يومين فقط.

وحصل فيلم ليل خارجي مؤخرًا على جائزة أفضل فيلم في مهرجان مالمو للسينما العربية، كما شارك فيلمه سواح أحدث أفلام كريم قاسم في أكثر من 20 مهرجان حول العالم وحصول على 11 جائزة آخرها جائزة الجمهور في مهرجان الفيلم العربي بفاميك، ومن المنتظر أن يتم طرحه في دور العرض ببلجيكا وفرنسا في مطلع عام 2020 وذلك بعد