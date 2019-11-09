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إيران تعلن تشغيل 1044 جهازا للطرد المركزي في مفاعل «فوردو»

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
مفاعل إيراني
مفاعل إيراني
أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم السبت، تشغيل 1044 من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في مفاعل فوردو، لافتة إلى أن محققي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون موقع المفاعل غدا الأحد. ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي قوله - خلال مؤتمر صحفي: "شغلنا 1044 جهازا للطرد المركزي المتطور في مفاعل فوردو، وسنوسع إنتاج الطاقة في مجمع فوردو خلال الأسابيع المقبلة.. وسوف يتحقق مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم غد من عينات من اليوارنيوم المخصب في مفاعل فرودو".
وأضاف "نقلنا طنين من المواد النووية إلى مفاعل فوردو تحت إشراف مراقبي الوكالة الدولية، مشددا على أن الاتفاق النووي يفرض علينا عدم التخصيب في فوردو لمدة 15 عاما، لكننا قمنا بتفعيل أجهزة الطرد في هذا المفاعل لإنتاج النظائر المستديمة".وتابع كمالوندي "إيران تمكنت من فصل العناصر القيمة عن العناصر الثقيلة،
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سوريا الديمقراطية: انسحاب أمريكا من سوريا خطأ تاريخي

قالت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، اليوم السبت، إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بسحب قواتها من شمال شرق سوريا كان خطأ تاريخي". وأضافت رئيسة الهيئة في تصريحات خاصة لقناة "الحرة" الأمريكية، "أنه من الضروري تصحيح القرار بأقصى سرعة ممكنة وحماية سكان المنطقة من الهجوم التركي ودعم إرسال قوات أممية إلى الحدود مع تركيا لحماية الكرد".
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اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والقوات التركية بريف «رأس العين»

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم السبت، بوقوع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الجيش السوري والقوات التركية في قرية أم شعيفة بريف "رأس العين" في محافظة "الحسكة" شمال شرقي البلاد، ولم تتطرق "سانا" إلى مزيد من التفاصيل. وأوضحت مصادر ميدانية سورية، أن الاشتباكات دارت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، دون أن تشير إلى مزيد من التفاصيل حول سقوط ضحايا جراء الاشتباكات.
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تركيا تواصل الاحتلال.. «قسد»: مقتل 182 من عناصرنا منذ وقف النار

قال القائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي، إن الجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية له، استمرت في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وأضاف في تغريدة على "تويتر" أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة: "يستمر الأتراك ووكلاؤهم الجهاديون في مهاجمة شمال شرق سوريا والاستيلاء على المزيد من الأراضي كل ساعة"، معلنا أنه "بعد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع المسؤولين الأمريكيين، قتل 182 من رفاقنا وعشرات المدنيين، ونزح 30 ألف مدني، وتم احتلال 1100 كيلومتر مربع".
قتلى ومصابين ومفقودين بالمئات جراء زلزال عنيف بللمكسيك-2

مقتل وإصابة 125 شخصًا جراء زلزال ضرب شمال غرب إيران

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 120 آخرون جراء زلزال ضرب شمال غربي إيران. وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 5.9 درجة، ويقع مركزها على عمق 8 كيلومترات في محافظة أذربيجان الشرقية، على بُعد حوالي 120 كم جنوب شرقي مدينة تبريز، بحسب مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران. وأوضح المركز أن الهزة الأرضية تلتها 5 هزات ارتدادية بلغت قوتها بين 4 و4.8 في منطقة تركمانتشاي.
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روسيا: سياسة أمريكا لمواجهة إيران مدمرة وقصيرة النظر

وصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، المسار الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة إيران، بالمدمر وقصير النظر. وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي اليوم الجمعة: إن هذا المسار الأمريكي مدمر وقصير النظر، فبدون مشاركة طهران من المستحيل إنشاء بنية أمنية إقليمية صلبة في الشرق الأوسط وإحلال الاستقرار في سوريا والعراق وأفغانستان . وأضافت: أن تخفيض طهران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني ما كان له أن يحدث لولا توقف الولايات المتحدة عن تقويض الاتفاق النووي".
قتلى ومصابين ومفقودين بالمئات جراء زلزال عنيف بللمكسيك-2

مقتل وإصابة 125 شخصًا جراء زلزال ضرب شمال غرب إيران

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 120 آخرون جراء زلزال ضرب شمال غربي إيران. وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 5.9 درجة، ويقع مركزها على عمق 8 كيلومترات في محافظة أذربيجان الشرقية، على بُعد حوالي 120 كم جنوب شرقي مدينة تبريز، بحسب مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران. وأوضح المركز أن الهزة الأرضية تلتها 5 هزات ارتدادية بلغت قوتها بين 4 و4.8 في منطقة تركمانتشاي.
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سلاح التنفيس عن الغضب..الحذاء من وجه صدام لرموز إيران

تعتبر الأحذية مهينة بطبيعتها في الدول العربية ، لذا يستخدمها المحتجون في تلك الدول للتعبير عن الرفض ، وأصبحت تلك الوسيلة سلاح أساسي يستخدمه العراقيون في تظاهراتهم منذ سقوط الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وثار الشعب العراقي بمختلف طوائفه خلال الانتفاضة الأخيرة المستمرة من أكثر من شهر ضد النفوذ الإيراني ولم يجد العراقيون الثائرون أفضل من "الحذاء" ضد هذه الهيمنة المتواصلة منذ سنوات طويلة ، وتظاهر العراقيون ضد التدخلات والانتهاكات الإيرانية في بلده، رافعين الأحذية في وجه زعماء إيران لرفض الهيمنة.
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واشنطن: إيران تمول حزب الله والحوثيين.. ونظامها يرعى الإرهاب

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن خطوة إيران في زيادة تخصيب اليورانيوم ليست مفاجئة، وهي واحدة من المرات التي أعلنوا فيها نيتهم انتهاك الاتفاق النووي، موضحة أن نظامها هو الراعي الأكبر للإرهاب في العالم. وأضافت أورتاجوس، في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الإثنين، أن طهران ليس لديها نية في تغيير سلوكها، مشيرًا إلى أن إيران تواصل تمويل "حزب الله" وغيره من الوكلاء في المنطقة، كما تواصل مساعدة مليشيا الحوثي التي تستهدف المدنيين في المملكة العربية السعودية.
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