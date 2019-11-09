جريمة

بالأسماء.. تفاصيل مصرع وإصابة 17 شخصًا في حادث بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م
تصادم سيارتين - أرشيفية
تصادم سيارتين - أرشيفية
وقع حادث مروع في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بتصادم سيارة ميكروباص مع نقل، أسفرت عن مصرع شابين وخالد عمر سعيد هلال، 18 سنة وعز الدين عادل إبراهيم، 17 سنة واصابة 15 آخرين وذلك أمام قرية "أفريكانو بارك" بالكيلو 68 بطريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي باتجاه القاهرة. تلقى قسم شرطة العامرية، إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث وانتقلت القيادات الأمنية وضباط القسم وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المتوفيين لمشرحة مستشفى العامرية العام والمصابين لمستشفيات العامرية العام ووادي النطرون وغرب النوبارية.
وبدأت نيابة العامرية ثان التحقيق في الواقعة وطلبت سرعة التحريات حول ملابسات الحادث وسؤال المصابين اذا سمحت حالتهم، حيث تراوحت اصبتهم بين جروح وكدمات.ضمت قائمة المصابين كل من "مها إبراهيم نصار، 47 عاما وإيمان عبد الله الفيشاوي، 47 عاما وسعدة على محمد علي شلبي، 45 عاما ومشيرة إبراهيم نصر الله، 47 عاما
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الكويت.

مصرع عامل مصري في حريق داخل شركة أسمنت بالكويت

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، أن مواطن مصري لقى مصرعه، إثر وقوع حريق ضخم بشركة أسمنت فى الكويت، وعثر على جثة المصري بعد رفع الأنقاض التى خلفها حريق فى شركة للأسمنت بالعبدلى حيث مقر عمله. وبحسب الصحيفة: "ورد بلاغا إلى عمليات وزارة الداخلية عن نشوب حريق فى إحدى شركات الأسمنت لعمل الخرسانة فى العبدلى مدخل الرتقه.
انقلاب-سيارة-شرطة

بينهم ضابط.. إصابة 11 شرطيًا في انقلاب سيارة بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء أمس الجمعة، انقلاب سيارة شرطة تابعة لمديرية الأمن، أسفرت عن إصاب جميع مستقليها، وانتقلت أجهزة الأمن وسياراتت الإسعاف وتبين إصابة ضابط شرطة و11 من الأمناء والأفراد، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المُصابين جميعا إلى المستشفيات العامة والجامعية، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة شرطة، على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من كمين البرشا بمركز ملوي.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (2)

«اقتحام قسم التبين وعزل ناصر أمين» بمحاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة والمتداولة إعلاميا، يتقدمها فى سياق جرائم الإرهاب إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين»، المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بديوان القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة إرهابية إجرامية أسست على خلاف القانون، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.
قوات-الشرطة (2)

كواليس مأمورية أوقعت عنصرا إجراميا في وادي «أم قمر»

تحريات أكدت وجود أحد العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة" (مُقيم بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية) فى منطقة "وادي أم قمر" الكائنة بطريق "القاهرة- السويس" بدائرة مركز شرطة فايد، واتخاذه المنطقة مكانا لترويج المواد المخدرة، مستغلا طبيعتها الصحراوية وتردد المتعاطين عليها، وأن العنصر مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين، الأولى ترجع وقائعها لسابقة استهداف العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المتاجرين فى المواد المخدرة بذات المنطقة، وتم خلالها تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات ومقتل أحد العناصر الإجرامية وهروب بعض العناصر ومن بينهم العنصر المتهم.
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محكمة-ارشفية

إحالة كمسري قطار الإسكندرية إلى محكمة الجنايات

أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوى، المتهم "مجدي.إ" رئيس قطار "الإسكندرية - الأقصر" رقم 934، إلى المحكمة الجنائية، لارتكابه جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"ضحية تذكرة القطار".
سرنجات

تزوير وسرنجات.. ضبط محاولتي تهرب من سداد 2.5 مليون للجمارك

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب بجمارك الإسكندرية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، من ضبط محاولتي تلاعب فى المستندات للإفراج عن أصناف مستلزمات طبية بموافقات مصطنعة منسوب صدورها الي الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية والإفراج الطبي بميناء الإسكندرية، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة حيث بلغ إجمالي التعويضات المستحقة نحو 2 مليون و500 ألف جنيها للمحضر الثانى، وذلك بناء على معلومات سرية توافرت لإدارة مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الغربية عمليات.
حبس-متهمه

بعد ضحية الكمسري.. النائب العام يأمر بحبس رئيس قطار الإسكندرية

أمر المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم مجدي إبراهيم محمد، رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكك الحديدية 4 أيام على ذمة التحقيقات لارتكابه أفعالًا أضرت بسلامة راكبين بالقطار وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن استقلال المجني عليهما محمد عيد عبد الحميد عطية، وأحمد سمير أحمد علي، ليلة 28 أكتوبر الجاري للعربة رقم 4 من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح.
قطار - أرشيفية

مصرع 5 أشخاص في تصادم سيارة بقطار بالأقصر

لقى 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخرون في حادث اصطدام سيارة بقطار بمزلقان بدران شمالي مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، وتلقت مديرية أمن الأقصر إخطارا يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة بقطار بمزلقان بمنطقة بدران شمالي المدينة، وعلى الفور انتقل لموقع الحادث مدير الأمن ورجال وسيارات الإسعاف وقيادات المحافظة، لمتابعة تفاصيل الحادث ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثث للمشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للمعاينة والتحقيقات.
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