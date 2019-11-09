بالأسماء.. تفاصيل مصرع وإصابة 17 شخصًا في حادث بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

تصادم سيارتين - أرشيفية

وقع حادث مروع في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بتصادم سيارة ميكروباص مع نقل، أسفرت عن مصرع شابين وخالد عمر سعيد هلال، 18 سنة وعز الدين عادل إبراهيم، 17 سنة واصابة 15 آخرين وذلك أمام قرية "أفريكانو بارك" بالكيلو 68 بطريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي باتجاه القاهرة. تلقى قسم شرطة العامرية، إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث وانتقلت القيادات الأمنية وضباط القسم وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المتوفيين لمشرحة مستشفى العامرية العام والمصابين لمستشفيات العامرية العام ووادي النطرون وغرب النوبارية.

وبدأت نيابة العامرية ثان التحقيق في الواقعة وطلبت سرعة التحريات حول ملابسات الحادث وسؤال المصابين اذا سمحت حالتهم، حيث تراوحت اصبتهم بين جروح وكدمات.ضمت قائمة المصابين كل من "مها إبراهيم نصار، 47 عاما وإيمان عبد الله الفيشاوي، 47 عاما وسعدة على محمد علي شلبي، 45 عاما ومشيرة إبراهيم نصر الله، 47 عاما