أيقونة ليفربول يهدد مكان إيمري في أرسنال

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

أوناي إيمري

يبدو أن صبر إدارة أرسنال تجاه المدرب الإسباني أوناي إيمري بدأ ينفد بسبب ضعف نتائج الفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ومعاناته من أسوأ بداية للبريميرليج بعد مرور 11 جولة منذ 7 أعوام، وبدأت تقارير الصحف البريطانية تربط العديد من الأسماء بخلافة إيمري على رأس القيادة الفنية للمدفعجية، وأفادت التقارير أن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لرينجرز الأسكتلندي، قد يستقيل من منصبه إذا أقال أرسنال إيمري، وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية فإن المهاجم السابق لمانشستر يونايتد آلان برازيل، يعتقد أن أسطورة ليفربول قد يحل محل إيمري.

وتستهدف تلك الخطوة، إن حدثت، تكرار تجربة برندان رودجرز مع ليستر سيتي، وكان ليستر سيتي قد توصل لاتفاق مع سيلتلك الأسكتلندي في فبراير الماضي، يقتضي بالحصول على مدربه برندان رودجرز. ويتعرض إيمري لضغوط هائلة في استاد الإمارات؛ بسبب تراجع نتائج وأداء الفريق في الفترة الأخيرة. ومن المتوقع أن تتم إقالة إيمري

وتستهدف تلك الخطوة، إن حدثت، تكرار تجربة برندان رودجرز مع ليستر سيتي، وكان ليستر سيتي قد توصل لاتفاق مع سيلتلك الأسكتلندي في فبراير الماضي، يقتضي بالحصول على مدربه برندان رودجرز.



ويتعرض إيمري لضغوط هائلة في استاد الإمارات؛ بسبب تراجع نتائج وأداء الفريق في الفترة الأخيرة.



ومن المتوقع أن تتم إقالة إيمري إذا تعرض أرسنال للهزيمة أمام ليستر سيتي، اليوم السبت، إذ سيبتعد أكثر عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.



يذكر أن أرسنال يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، وذلك من خلال الفوز في 4 مباريات والتعادل في 5 لقاءات وخسارة مواجهتين.