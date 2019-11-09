وزير التنمية المحلية: محو الأمية على رأس أولويات السيسي

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

محمود شعراوي

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن ملف محو الأمية يعد أحد الملفات المهمة التي يضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي على رأس أولوياته لبناء الإنسان المصرى خاصة في مجالات التعليم والصحة والقضاء على الأمية، مشيرا إلى أهمية ملف الأمية في قضية التنمية لكونه من أهداف التنمية المستدامة، وأن الوزارة تلعب دورا متكاملا في التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات المعنية لمواجهة هذه المشكلة، منوها بدور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في معالجتها. جاء ذلك خلال استقبال شعراوي اليوم السبت، وفدا من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بدولة الإمارات برئاسة السيد جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسسة والمستشار الثقافي لحكومة دبي، والدكتور سامى كريشان منسق مشروع تحدى الأمية العربي 2030 التابع للمؤسسة.

ونوه شعراوي بأن مصر حققت الكثير من الإنجازات في ظل رئاسة الرئيس السيسي، وهناك تغيير كبير شهدته العديد من المجالات والقطاعات بالدولة، مشيرا إلى أن مصر قادرة على التغلب على أي تحديات تواجهها بقوة وتكاتف شعبها.وأوضح أن الوزارة عقدت مجموعة من الاجتماعات تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء مع كافة المهتمين