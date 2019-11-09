وزير التنمية المحلية: محو الأمية على رأس أولويات السيسي

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن ملف محو الأمية يعد أحد الملفات المهمة التي يضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي على رأس أولوياته لبناء الإنسان المصرى خاصة في مجالات التعليم والصحة والقضاء على الأمية، مشيرا إلى أهمية ملف الأمية في قضية التنمية لكونه من أهداف التنمية المستدامة، وأن الوزارة تلعب دورا متكاملا في التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات المعنية لمواجهة هذه المشكلة، منوها بدور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في معالجتها.
جاء ذلك خلال استقبال شعراوي اليوم السبت، وفدا من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بدولة الإمارات برئاسة السيد جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسسة والمستشار الثقافي لحكومة دبي، والدكتور سامى كريشان منسق مشروع تحدى الأمية العربي 2030 التابع للمؤسسة.
ونوه شعراوي بأن مصر حققت الكثير من الإنجازات في ظل رئاسة الرئيس السيسي، وهناك تغيير كبير شهدته العديد من المجالات والقطاعات بالدولة، مشيرا إلى أن مصر قادرة على التغلب على أي تحديات تواجهها بقوة وتكاتف شعبها.وأوضح أن الوزارة عقدت مجموعة من الاجتماعات تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء مع كافة المهتمين
ونوه شعراوي بأن مصر حققت الكثير من الإنجازات في ظل رئاسة الرئيس السيسي، وهناك تغيير كبير شهدته العديد من المجالات والقطاعات بالدولة، مشيرا إلى أن مصر قادرة على التغلب على أي تحديات تواجهها بقوة وتكاتف شعبها.
وأوضح أن الوزارة عقدت مجموعة من الاجتماعات تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء مع كافة المهتمين بمجال محو الأمية للقضاء عليها في مصر خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشاد وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء، بالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به المؤسسة بالوطن العربي والعالم في المجالات العلمية والتعليمية والثقافية، منوها بأهمية التعاون بين الوزارة والمؤسسة خلال الفترة المقبلة في ضوء العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات فيما يخص عدد من المجالات المهمة وعلى رأسها محو الأمية.
وأكد شعراوي أهمية دور الإعلام من البرامج تليفزيونية وإذاعية ووسائل التواصل الاجتماعي لإيجاد منظومة متكاملة لمواجهة تلك المشكلة المهمة، مستعرضا خلال اللقاء أهم ملامح قضية الأمية في المحافظات، وخاصة التي تتركز فيها معدلات مرتفعة والنسبة بين الإناث والذكور وذلك طبقا لما رصدته الهيئة العامة لتعليم الكبار.
وأشار إلى إمكانات التعاون بين الوزارة ومؤسسة محمد بن راشد لمحو الأمية فى المحافظات وتنمية قدرات الفرد على القراءة والكتابة من أجل تحسين حياة الفرد وتحقيق التنمية المستدامة خاصة المرأة المعيلة والفتيات فى سن العمل والمتسربات من العملية التعليمية وذلك بالتنسيق مع مشروع تحسين الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية وبرنامج الأمم المتحدة للسكان.
واستعرض جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسسة والمستشار الثقافي لحكومة دبي، خلال اللقاء، أهم المبادرات والأنشطة التي تهتم بها المؤسسة خاصة قضايا التنمية ودعم القواعد المعرفية، وتوفير فرص للشباب العربي وإعدادهم للاقتصاد المعرفى وتشجيع ريادة الأعمال والبحث والابتكار وتعزيز فرص الحصول على التعليم الجيد ودعم إنتاج واكتساب ونشر مصادر المعرفة باللغة العربية.
وتم الاتفاق فى نهاية اللقاء على استمرار المشاورات والتواصل بين الوزارة والمؤسسة لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون المشترك.