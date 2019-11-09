رياضة

ديشامب يطالب جيرو بالرحيل عن تشيلسي

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م
تشيلسي
تشيلسي
طالب ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، مهاجمه أوليفيه جيرو، بضرورة الرحيل عن صفوف تشيلسي خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن حرص ديشامب على رحيل جيرو عن تشيلسي يأتي من أجل إيجاد فرصة للمشاركة كي يكون جاهزًا لليورو، في ظل خروجه من حسابات مدربه في ستامفورد بريدج فرانك لامبارد، لصالح المهاجم الشاب تامي أبراهام، ويعد جيرو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها ديشامب في خط هجوم الديوك، وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة إنتر ميلان في التعاقد مع جيرو.
ويأتي ذلك من أجل الاعتماد على جيرو كورقة بديلة لمهاجمه الأساسي روميلو لوكاكو، بناءً على توصية من المدير الفني أنطونيو كونتي. وشارك جيرو في 6 مباريات فقط مع تشيلسي هذا الموسم، الأمر الذي قد يعرضه للخروج من حسابات ديشامب إذا لم يشارك بشكل مستمر. وينتهي عقد جيرو مع تشيلسي في يونيو المقبل، وقد يوافق البلوز
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بعثة-الأهلى (2)

الأهلي يجهز للسفر إلى تونس.. وبرنامج خاص بعد الراحة

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من فترة توقف الدوري الحالية بسبب ارتباط المنتخبين الأول والأولمبي. وأضاف أنه يجري البحث والتنسيق مع بعض الأندية؛ لخوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير، مؤكدًا أن الأمر قيد البحث، وأوضح أن الجهاز الفني يسعى لاستغلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، خلال توقف الدوري بعد تحقيق أهدافه في المرحلة الأولى التي شهدت خوض معسكر إعداد نموذجي في الإمارات، وكان فرصة جيدة لتجهيز الفريق للمرحلة المقبلة التي تشهد ارتباطات محلية وإفريقية.
إيمري (2)

أيقونة ليفربول يهدد مكان إيمري في أرسنال

يبدو أن صبر إدارة أرسنال تجاه المدرب الإسباني أوناي إيمري بدأ ينفد بسبب ضعف نتائج الفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ومعاناته من أسوأ بداية للبريميرليج بعد مرور 11 جولة منذ 7 أعوام، وبدأت تقارير الصحف البريطانية تربط العديد من الأسماء بخلافة إيمري على رأس القيادة الفنية للمدفعجية، وأفادت التقارير أن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لرينجرز الأسكتلندي، قد يستقيل من منصبه إذا أقال أرسنال إيمري، وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية فإن المهاجم السابق لمانشستر يونايتد آلان برازيل، يعتقد أن أسطورة ليفربول قد يحل محل إيمري.
مبابي (6)

كلوب يستبعد إمكانية التعاقد مع مبابي

تحدث الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية تعاقد الريدز مع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن كلوب لا يرى أن التعاقد مع مبابي، بإمكان أي فريق في الوقت الحالي، وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب تقابل مع أفراد من عائلة مبابي قبل عامين، في محاولة لإقناع اللاعب بالانتقال إلى ملعب أنفيلد، لكن كيليان قرر البقاء في فرنسا، وقال كلوب "شراء كيليان مبابي أمر صعب للغاية، لا أرى أي فريق في الوقت الحالي يمكنه شراء اللاعب من باريس سان جيرمان".
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جريزمان‎

ديشامب يعلق على موقف جريزمان مع برشلونة

أعرب ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، عن ثقته الكاملة في نجم الديوك أنطوان جريزمان، قبل مواجهة أبطال العالم لكل من مولدوفا وألبانيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وقال ديشامب في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب: "لست قلقا بشأن جريزمان، فهو يوجد في برشلونة بفضل موهبته وقدراته، لكن الأمور لا تتم بين يوم وليلة في الأندية الكبيرة، جريزمان يتم توظيفه بشكل مختلف في صفوف منتخب فرنسا، فهو بحاجة للتأقلم على أجواء برشلونة، إذ إنه لم يلجأ للخيار السهل".
منتخب- إنجلترا - بلغاريا (1)

استقالة رئيس الاتحاد البلغاري بسبب العنصرية

أعلنت شبكة "بي ان سبورتس" استقالة بوريسلاف ميهايلوف رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بعد واقعة "العنصرية" التي وقعت خلال مباراة منتخب بلغاريا وإنجلترا، مساء أمس الاثنين في مباراة بتصفيات أمم أوروبا (يورو 2020)، وقامت بعض الجماهير البلغارية بالاساءة لبعض اللاعبين أصحاب البشرة السمراء أمثال تايرون مينجز ورحيم سترلينج، كما قاموا برفع العديد من القمصان مكتوب عليها "لا للاحترام".. ودعا رئيس الوزراء البلغاري، ميهايلوف لتقديم استقالته عقب الإساءات العنصرية التي أطلقتها الجماهير البلغارية خلال المباراة، وتسببت في إيقاف اللقاء مرتين.
منتخب- إنجلترا

ساوثجيت مستاء من عنصرية الجماهير البلغارية

أعرب جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، عن استيائه الشديد من الهتافات العنصرية التي واجهها لاعبو الأسود الثلاثة، في فوزهم أمس الإثنين على بلغاريا بسداسية نظيفة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، واصفًا تلك الهتافات بالأمر غير المقبول، خاصة أنها تسببت في إيقاف المباراة التي جرت على ملعب فاسيل ليفسكي مرتين في الشوط الأول، بعدما أبدى لاعبو المنتخب الإنجليزي استياءهم من تلك الهتافات، وقال ساوثجيت: "نحذر على الفور عندما نسمع شيئا مثل هذا".
إدين هازارد

تعليق صادم من هازارد بشأن تعرضه للانتقادات

كشف البلجيكي إيدين هازارد، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، عن أنه لا يتأثر بالانتقادات الموجهة إليه، لأنه لا يفهمها من الأساس، وذلك بعد أن ساهم في حسم بلجيكا تأهلها رسميا إلى نهائيات يورو 2020 خلال التوقف الدولي الحالي. هازارد انتقل إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي في الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو، لكنه تعرض لإصابة أبعدته عن المباريات الأولى للميرنجي، وبعد تعافيه وعودته للمشاركة، نال هازارد انتقادات عديدة لعدم اكتمال لياقته وزيادة وزنه، ثم احتاج إلى 402 دقيقة ليسجل أول هدف له بقميص الملكي، في مواجهة غرناطة بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.
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