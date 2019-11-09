ديشامب يطالب جيرو بالرحيل عن تشيلسي

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

تشيلسي

طالب ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، مهاجمه أوليفيه جيرو، بضرورة الرحيل عن صفوف تشيلسي خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن حرص ديشامب على رحيل جيرو عن تشيلسي يأتي من أجل إيجاد فرصة للمشاركة كي يكون جاهزًا لليورو، في ظل خروجه من حسابات مدربه في ستامفورد بريدج فرانك لامبارد، لصالح المهاجم الشاب تامي أبراهام، ويعد جيرو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها ديشامب في خط هجوم الديوك، وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة إنتر ميلان في التعاقد مع جيرو.

ويأتي ذلك من أجل الاعتماد على جيرو كورقة بديلة لمهاجمه الأساسي روميلو لوكاكو، بناءً على توصية من المدير الفني أنطونيو كونتي. وشارك جيرو في 6 مباريات فقط مع تشيلسي هذا الموسم، الأمر الذي قد يعرضه للخروج من حسابات ديشامب إذا لم يشارك بشكل مستمر. وينتهي عقد جيرو مع تشيلسي في يونيو المقبل، وقد يوافق البلوز

ويأتي ذلك من أجل الاعتماد على جيرو كورقة بديلة لمهاجمه الأساسي روميلو لوكاكو، بناءً على توصية من المدير الفني أنطونيو كونتي.



وشارك جيرو في 6 مباريات فقط مع تشيلسي هذا الموسم، الأمر الذي قد يعرضه للخروج من حسابات ديشامب إذا لم يشارك بشكل مستمر.



وينتهي عقد جيرو مع تشيلسي في يونيو المقبل، وقد يوافق البلوز على رحيله في يناير، حتى لا يرحل مجانًا في نهاية الموسم.



يذكر أن فرنسا تحتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020 برصيد 19 نقطة، مناصفةً مع تركيا المتصدرة، وبفارق 4 نقاط عن أيسلندا صاحبة المركز الثالث.



وتستعد فرنسا لاستقبال مولدوفت يوم 14 نوفمبر الجارى في مباراة سيكون الفوز بها كافيا للتأهل إلى اليورو، قبل أن تخرج لمواجهة ألبانيا يوم 17 نوفمبر في ختام مباريات التصفيات.