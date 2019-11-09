جريمة

بينهم ضابط.. إصابة 11 شرطيًا في انقلاب سيارة بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
انقلاب سيارة شرطة - أرشيفية
انقلاب سيارة شرطة - أرشيفية
شهد الطريق الصحراوي الشرقي في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء أمس الجمعة، انقلاب سيارة شرطة تابعة لمديرية الأمن، أسفرت عن إصاب جميع مستقليها، وانتقلت أجهزة الأمن وسياراتت الإسعاف وتبين إصابة ضابط شرطة و11 من الأمناء والأفراد، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المُصابين جميعا إلى المستشفيات العامة والجامعية، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة شرطة، على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من كمين البرشا بمركز ملوي.
انتقلت أجهزة الأمن سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبيّن إصابة كل من: النقيب "أحمد-س"، 34 عاما، وجرى نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، و"محمد-ع" 40 عاما، "محمود-ع" 42 عاما، و"أبوحسيبة – م" 41عاما، و"محمد-ج" 40 عاما، و"أشرف –ح" 45 عاما، و"شنودة- ش" 45 عاما، و"رضا- م" 38 عاما، و"رضا-ح"، 43 عاما، وجميعهم
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الكويت.

مصرع عامل مصري في حريق داخل شركة أسمنت بالكويت

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، أن مواطن مصري لقى مصرعه، إثر وقوع حريق ضخم بشركة أسمنت فى الكويت، وعثر على جثة المصري بعد رفع الأنقاض التى خلفها حريق فى شركة للأسمنت بالعبدلى حيث مقر عمله. وبحسب الصحيفة: "ورد بلاغا إلى عمليات وزارة الداخلية عن نشوب حريق فى إحدى شركات الأسمنت لعمل الخرسانة فى العبدلى مدخل الرتقه.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (3)

بالأسماء.. تفاصيل مصرع وإصابة 17 شخصًا في حادث بالإسكندرية

وقع حادث مروع في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بتصادم سيارة ميكروباص مع نقل، أسفرت عن مصرع شابين وخالد عمر سعيد هلال، 18 سنة وعز الدين عادل إبراهيم، 17 سنة واصابة 15 آخرين وذلك أمام قرية "أفريكانو بارك" بالكيلو 68 بطريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي باتجاه القاهرة. تلقى قسم شرطة العامرية، إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث وانتقلت القيادات الأمنية وضباط القسم وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المتوفيين لمشرحة مستشفى العامرية العام والمصابين لمستشفيات العامرية العام ووادي النطرون وغرب النوبارية.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (2)

«اقتحام قسم التبين وعزل ناصر أمين» بمحاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة والمتداولة إعلاميا، يتقدمها فى سياق جرائم الإرهاب إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين»، المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بديوان القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة إرهابية إجرامية أسست على خلاف القانون، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.
قوات-الشرطة (2)

كواليس مأمورية أوقعت عنصرا إجراميا في وادي «أم قمر»

تحريات أكدت وجود أحد العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة" (مُقيم بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية) فى منطقة "وادي أم قمر" الكائنة بطريق "القاهرة- السويس" بدائرة مركز شرطة فايد، واتخاذه المنطقة مكانا لترويج المواد المخدرة، مستغلا طبيعتها الصحراوية وتردد المتعاطين عليها، وأن العنصر مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين، الأولى ترجع وقائعها لسابقة استهداف العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المتاجرين فى المواد المخدرة بذات المنطقة، وتم خلالها تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات ومقتل أحد العناصر الإجرامية وهروب بعض العناصر ومن بينهم العنصر المتهم.
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تنقيب-عن-اثار

اتفقوا مع المدير.. ضبط 3 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا

ضبطت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، اليوم السبت، 3 أشخاص، بحوزتهم قطعة أثرية، أثناء تنقيبهم عن آثار، داخل مجمع مدارس خاصة مشتركة، بجوار مسجد الفولي، وتبين أن أعمال الحفر كانت تُجرى بالاتفاق مع المدير والخفير، إذ تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لوحدة البحث الجنائي بقسم شرطة المنيا بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مدارس خاصة "ابتدائي –إعدادي –ثانوي"، بشارع الحرية بجوار مسجد الفولي.
انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 في انقلاب سيارة بالإسكندرية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 7 أخرين، مساء اليوم الإثنين، بسبب انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسكندرية رشيد.. البداية كانت بتلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة تأمين الطرق، يفيد بانقلاب ميكروباص، نتج عنه وفاة 3 أشخاص، وإصابة 7 أخرين، وبالانتقال والفحص تبين أن المصابون هم: «سعد محمد بلال، إسلام صبري طنطاوي، أسماء جابر حميده، وأحمد سعيد القماح، ايهاب محمد السلماني، فارس إبراهيم الحلو، فايز سعد القناوي، على الفور تم نقلهم للمستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
طعنات-سكين-جريمة

حلاق يقتل طالبا في المنيا بـ«مطواة»

تكثف إدارة البحث الجنائي في محافظة المنيا من جهودها، لكشف ملابسات مقتل طالب جامعي طعنا بـ"مطواة" على يد "حلاق" داخل قرية بني خالد التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، بوقوع مشادة كلامية بين شابين داخل قرية بني خالد التابعة لمركز ملوي، تطورت لمشاجرة أدت لمقتل أحدهما، وانتقل المقدم علاء جلال رئيس المباحث لفحص البلاغ، لكشف ملابسات الحادث.
حادثة-توك-توك

عائلة محترمة.. شقيقان يقتلان سائقا بمساعدة والدهما

بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة "باسم" 45 سنة، سائق "توك توك" بمنطقة كفر طهرمس بدائرة القسم ، وبها عدة طعنات متفرقة وعدم العثور على المركبة قيادته، تكشفت ملابساته مع جهود عناصر فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين أن مرتكبى الواقعة شقيقان يعملان على مركبة "توك توك" سبق اتهام أحدهما فى قضية "سلاح أبيض"مُقيمان بدائرة القسم وأصل إقامتهما بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا.
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