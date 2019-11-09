بينهم ضابط.. إصابة 11 شرطيًا في انقلاب سيارة بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

انقلاب سيارة شرطة - أرشيفية

شهد الطريق الصحراوي الشرقي في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء أمس الجمعة، انقلاب سيارة شرطة تابعة لمديرية الأمن، أسفرت عن إصاب جميع مستقليها، وانتقلت أجهزة الأمن وسياراتت الإسعاف وتبين إصابة ضابط شرطة و11 من الأمناء والأفراد، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المُصابين جميعا إلى المستشفيات العامة والجامعية، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة شرطة، على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من كمين البرشا بمركز ملوي.

انتقلت أجهزة الأمن سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبيّن إصابة كل من: النقيب "أحمد-س"، 34 عاما، وجرى نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، و"محمد-ع" 40 عاما، "محمود-ع" 42 عاما، و"أبوحسيبة – م" 41عاما، و"محمد-ج" 40 عاما، و"أشرف –ح" 45 عاما، و"شنودة- ش" 45 عاما، و"رضا- م" 38 عاما، و"رضا-ح"، 43 عاما، وجميعهم