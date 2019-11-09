معتدل نهارًا لطيف ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الأحد

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس معتدل شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة. مائل للحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء يصاحبها سقوط الامطار على مدينتى حلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 20 29شبين الكوم 19 28طنطا 19 28دمنهور 19 28الإسكندرية 19 27بلطيم 19 27مطروح 16 27السلوم 16 29سيوة 14 29بورسعيد 22 26دمياط 22 27الزقازيق 19