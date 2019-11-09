عالم مصري يفوز بالجائزة الدولية للتميز بالجهاز الهضمي والكبد

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

الدكتور سعيد شلبي

حصل الدكتور سعيد شلبى الأستاذ بالمركز القومى للبحوث ونائب رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا السابق، على الجائزة الدولية للتميز فى الجهاز الهضمي والكبد لعام 2019 من جامعة كانبور بولاية أوتار براديش بالهند. وقال الدكتور سعيد شلبي اليوم السبت، "إنه تسلم تلك الجائزة العلمية على هامش مشاركته في فعاليات "مؤتمر الصحة والعافية" بجامعة كانبور في الهند، حيث أعلنت جوائزها بمجال الطب، معربا عن سعادته بهذا التكريم من أعرق الجامعات الهندية بولاية أوتار براديش، وهي أكبر ولاية في الهند، ورفع اسم مصر في المحافل العلمية الدولية، منوها بأن اختياره للجائزة يعد تقديرا لمصر وعلمائها".

وأضاف أنه تم منحه تلك الجائزة على مجمل أبحاثه العلمية المنشورة المتميزة، والتي تتجاوز 135 بحثا، وحصوله على 3 براءات اختراع لعلاج "فيروس سى" مقبولة بمكتب براءات الاختراع الامريكية، إلى جانب مشاركته في العديد من المشروعات البحثية الدولية والمحلية ومجلة المركز القومى للبحوث المحلية، والتي نجح في تحويلها