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42.1 مليار جنيه استثمارات بقطاع الزراعة في 2019

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بقطاع الزراعة بخطة عام "2019 - 2020" بلغت نحو 42.1 مليار جنيه بزيادة 23? عن الاستثمارات المناظرة بالعام المالي السابق. وأوضحت الوزارة في تقرير اليوم السبت، أن قطاع الزراعة والري يحتل أهمية اقتصادية كبيرة باعتباره المصدر الرئيسي للغذاء والمورد الأساسي لمُدخلات القطاع الصناعي المُحرّك الفاعل للنمو، فضلاً عن اتساع طاقته التشغيلية وتوفيره لفرص عمل لغالبية سكان الريف، علاوة على أنه قطاع تمتد علاقاته التشابكية لقطاعات أخرى عديدة، في مقدّمتها النقل والتخزين والتجارة الداخلية والخارجية، وكذلك الصناعة التحويلية.
وأضافت أن خطة التنمية المستدامة تُولي عناية بالغة باقتصاديّات قطاع الزراعة من خلال تحقيق زيادة مُطردة في الاستثمارات المُوجّهة للقطاع، وتطوير أدائه ورفع كفاءته الإنتاجية بترشيد استخدامات المُدخلات وتحسين الإنتاجية لتعظيم القيمة المضافة، فضلاً عن اتباع حِزْمة من السياسات والإجراءات المُحفّزة للمزارعين
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بسبب الرسائل المزعجة.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه

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نباتات وباء.. حقيقة قطع أشجار المتحف الزراعي

نفى الدكتور السعدي بدوي مستشار وزير الزراعة للحدائق صحة ما نشرته بعض المواقع والصحف حول قيام وزارة الزراعة بقطع أشجار من المتحف الزراعي. وقال السعدي بدوي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن هذا الخبر "غير صحيح جملة وتفصيلا"، ويؤكد أنه مناف تماما للحقيقة، ولم يحدث أن تم قطع شجرة واحدة من الأشجار القائمة بالمتحف، مشيرا إلى أن كل ما تم هو تقطيع لنباتات السيسبان التي تعتبر وباء في أي منطقة تنمو فيها بصورة برية وعشوائية ويجب التخلص منها.
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الحكومة: لا صحة لانتشار دواجن فاسدة بالمجمعات الاستهلاكية

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