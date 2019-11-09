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سوريا الديمقراطية: انسحاب أمريكا من سوريا خطأ تاريخي

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
قوات أمريكا
قوات أمريكا
قالت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، اليوم السبت، إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بسحب قواتها من شمال شرق سوريا كان خطأ تاريخي". وأضافت رئيسة الهيئة في تصريحات خاصة لقناة "الحرة" الأمريكية، "أنه من الضروري تصحيح القرار بأقصى سرعة ممكنة وحماية سكان المنطقة من الهجوم التركي ودعم إرسال قوات أممية إلى الحدود مع تركيا لحماية الكرد".

وتابعت بالقول:"إن الأكراد لم يؤسسوا دولة في تاريخهم، ولم يكونوا في موقع بأن يقفوا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الحروب بالعكس الشعب الكردي كان ضحية تلك الحروب".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر - أوائل الشهر الماضي - سحب ألف جندي منتشرين في شمال شرق سوريا لمحاربة الجهاديين.

الحرب-في- سوريا (14)

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والقوات التركية بريف «رأس العين»

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم السبت، بوقوع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الجيش السوري والقوات التركية في قرية أم شعيفة بريف "رأس العين" في محافظة "الحسكة" شمال شرقي البلاد، ولم تتطرق "سانا" إلى مزيد من التفاصيل. وأوضحت مصادر ميدانية سورية، أن الاشتباكات دارت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، دون أن تشير إلى مزيد من التفاصيل حول سقوط ضحايا جراء الاشتباكات.
مفاعل نووي إيراني

إيران تعلن تشغيل 1044 جهازا للطرد المركزي في مفاعل «فوردو»

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم السبت، تشغيل 1044 من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في مفاعل فوردو، لافتة إلى أن محققي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون موقع المفاعل غدا الأحد. ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي قوله - خلال مؤتمر صحفي: "شغلنا 1044 جهازا للطرد المركزي المتطور في مفاعل فوردو، وسنوسع إنتاج الطاقة في مجمع فوردو خلال الأسابيع المقبلة.. وسوف يتحقق مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم غد من عينات من اليوارنيوم المخصب في مفاعل فرودو".
العدوان -التركي -على -سوريا

تركيا تواصل الاحتلال.. «قسد»: مقتل 182 من عناصرنا منذ وقف النار

قال القائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي، إن الجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية له، استمرت في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وأضاف في تغريدة على "تويتر" أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة: "يستمر الأتراك ووكلاؤهم الجهاديون في مهاجمة شمال شرق سوريا والاستيلاء على المزيد من الأراضي كل ساعة"، معلنا أنه "بعد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع المسؤولين الأمريكيين، قتل 182 من رفاقنا وعشرات المدنيين، ونزح 30 ألف مدني، وتم احتلال 1100 كيلومتر مربع".
قتلى ومصابين ومفقودين بالمئات جراء زلزال عنيف بللمكسيك-2

مقتل وإصابة 125 شخصًا جراء زلزال ضرب شمال غرب إيران

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 120 آخرون جراء زلزال ضرب شمال غربي إيران. وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 5.9 درجة، ويقع مركزها على عمق 8 كيلومترات في محافظة أذربيجان الشرقية، على بُعد حوالي 120 كم جنوب شرقي مدينة تبريز، بحسب مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران. وأوضح المركز أن الهزة الأرضية تلتها 5 هزات ارتدادية بلغت قوتها بين 4 و4.8 في منطقة تركمانتشاي.
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العدوان -التركي -على -سوريا

تركيا تواصل الاحتلال.. «قسد»: مقتل 182 من عناصرنا منذ وقف النار

قال القائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي، إن الجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية له، استمرت في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وأضاف في تغريدة على "تويتر" أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة: "يستمر الأتراك ووكلاؤهم الجهاديون في مهاجمة شمال شرق سوريا والاستيلاء على المزيد من الأراضي كل ساعة"، معلنا أنه "بعد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع المسؤولين الأمريكيين، قتل 182 من رفاقنا وعشرات المدنيين، ونزح 30 ألف مدني، وتم احتلال 1100 كيلومتر مربع".
ابو بكر-البغدادى

وزير الدفاع الأمريكي: مقتل البغدادي ضربة مدمرة لفلول «داعش»

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن العملية التي استهدفت زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي وجّهت "ضربة مدمرة لفلول داعش". وأثنى إسبر، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، بمقر وزارة الدفاع "البنتاجون"، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشن عملية لاستهداف البغدادي". وأضاف وزير الدفاع الأمريكي إنه "لا يوجد أية ضمانة للنجاح في عملية بهذا المستوى من الصعوبة، والرئيس ترامب كان يعلم بذلك عندما اتخذ القرار الجريء بإصدار الأمر بهذه العملية".
ترامب

ترامب: مقتل البغدادي كان أولوية قصوى ونبحث عنه منذ وقت طويل

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، كان يمثل أولوية قصوى، وأن بلاده تبحث عن مكان الإرهابي منذ وقت طويل. وقال ترامب خلال كلمته في مؤتمر "الجمعية الدولية لقادة الشرطة" المنعقد بمدينة "شيكاجو" الأمريكية، ونقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، "لقد كانوا يبحثون عنه منذ فترة طويلة.. كان رجلًا مريضًا وفاسدًا، وقد مات الآن.. مات بدون أي شك، ولم يمت بشجاعة أيضًا". وأشار ترامب في كلمته إلى أنه "كان يتعين على رئيس آخر أن يتمكن من الوصول إلى البغدادي"، من دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل عما كان يقصده الرئيس الأمريكي.
دونالد-ترامب (5)

«كلب موهوب».. خسائر أمريكا في عملية قتل البغدادي

كشف الرئيس الأمريكي، تفاصيل جديدة عن العملية التي استهدفت أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية لم تتكلف أي خسائر من عناصرها في العملية التي لم تشهد سوى إصابة واحدة فقط وهي "كلب"، إذ قال إن "أحد كلابنا الممتازة والموهوبة أصيبت الليلة الماضية، حيث كان هناك الكثير من التفجيرات من تنظيم داعش، وكان أبو بكر البغدادي القتيل الأخير"، مضيفا: "كان هناك 11 طفلا مع البغدادي لم يصابوا، وقتل 3 أطفال آخرين معه في النفق الذي اختبأ فيه قبل أن ينهار".
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