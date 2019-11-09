سوريا الديمقراطية: انسحاب أمريكا من سوريا خطأ تاريخي

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

قالت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، اليوم السبت، إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بسحب قواتها من شمال شرق سوريا كان خطأ تاريخي". وأضافت رئيسة الهيئة في تصريحات خاصة لقناة "الحرة" الأمريكية، "أنه من الضروري تصحيح القرار بأقصى سرعة ممكنة وحماية سكان المنطقة من الهجوم التركي ودعم إرسال قوات أممية إلى الحدود مع تركيا لحماية الكرد".

وتابعت بالقول:"إن الأكراد لم يؤسسوا دولة في تاريخهم، ولم يكونوا في موقع بأن يقفوا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الحروب بالعكس الشعب الكردي كان ضحية تلك الحروب".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر - أوائل الشهر الماضي - سحب ألف جندي منتشرين في شمال شرق سوريا لمحاربة الجهاديين.