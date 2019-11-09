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بسبب الرسائل المزعجة.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه

تحرير:أحمد البرماوي ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
شركات إبادة الحشرات
شركات إبادة الحشرات
في أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وللمادة 25 الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات، وفي ضوء البلاغ الذي تقدم به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للنيابة العامة "نيابة الشئون المالية والتجارية" ضد شركات إبادة الحشرات وذلك بهدف مكافحة الرسائل النصية الإعلانية المزعجة للمواطنين ولمكافحة جرائم اجراء الاتصالات بطرق غير مشروعة والتي منها ظاهرة ارسال الرسائل النصية الجماعية من شركات وارقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص.
وقامت شرطة الاتصالات بضبط أحد الأنظمة المستخدمة في الرسائل الترويجية مجهولة المصدر، وتم إحالة المتهمين للمحكمة الاقتصادية والتي أصدرت حكمها رقم 647 لسنة 2019 بتغريمهم مبلغ 900 ألف جنيه، وبمصادرة المضبوطات، والزامهم بالمصاريف الجنائية وذلك بموجب القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

42.1 مليار جنيه استثمارات بقطاع الزراعة في 2019

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بقطاع الزراعة بخطة عام "2019 - 2020" بلغت نحو 42.1 مليار جنيه بزيادة 23? عن الاستثمارات المناظرة بالعام المالي السابق. وأوضحت الوزارة في تقرير اليوم السبت، أن قطاع الزراعة والري يحتل أهمية اقتصادية كبيرة باعتباره المصدر الرئيسي للغذاء والمورد الأساسي لمُدخلات القطاع الصناعي المُحرّك الفاعل للنمو، فضلاً عن اتساع طاقته التشغيلية وتوفيره لفرص عمل لغالبية سكان الريف، علاوة على أنه قطاع تمتد علاقاته التشابكية لقطاعات أخرى عديدة، في مقدّمتها النقل والتخزين والتجارة الداخلية والخارجية، وكذلك الصناعة التحويلية.
ذهب (2)

الذهب يهبط إلى أدنى مستوى له في شهر

سجلت أسعار الذهب هبوطا بأكثر من 1% أثناء تعاملات الخميس، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، مع تسجيل عوائد سندات الخزانة الأمريكية قفزة، وانتعاش أسواق الأسهم العالمية، بموافقة الصين والولايات المتحدة على إلغاء بعض الرسوم الجمركية على مراحل، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.54% إلى 1467.30 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 16:25 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ أول أكتوبر الماضي، بحسب سكاي نيوز.
البورصه

ارتفاع رأسمال البورصة المصرية إلى 737.4 مليار جنيه

حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مكاسب بلغت نحو 7ر9 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 4ر737 مليار جنيه، مقابل 7ر727 جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 3ر1%، وأظهر التقرير الأسبوعي ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ قفز مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 63ر1 في المائة ليسجل مستوى 87ر14795 نقطة،فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 52ر1 فى المائة ليبلغ مستوى 45ر547 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 58ر1 في المائة ليبلغ مستوى 57ر1459 نقطة.
بورصة (2)

البورصة تربح 4.2 مليار جنيه بدعم من مشتريات مصرية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي، وربح المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 737.36 مليار جنيه بدعم من مشتريات عربية وأجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 14795.87 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 547.45 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1459.57 نقطة.
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عمرو سليمان أستاذ اقتصاد بجامعة حلوان

أستاذ بجامعة حلوان: مصر أفضل ثالث اقتصاد في العالم

كشف الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن مصر خلال عام 2019 حققت أقل معدل للبطالة خلال 30 عام، وبها أقل نسبة تضخم، وأكبر احتياطي في تاريخ مصر، وأكبر انفاق استثماري في تاريخ مصر، معتبرًا أن عام 2019 هي سنة متميزة للاقتصاد المصري، حيث أنها تمثل نهاية المرحلة الأولى من برنامج الاصلاح الاقتصادي. وأضاف سليمان، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "قناة مصر الأولى"، أن الاقتصاد المصري خلال عام 2019 حقق أرقام قياسية في مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي، لافتًا إلى أن مصر حققت أعلى معدل نمو خلال 10 سنوات، وثالث أعلى معدل نمو على مستوى العالم 5.6%.
نجيب-ساويرس .(2)

«نجيب ساويرس» عضوا منتدبا لأوراسكوم للاستثمار

قالت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة إن رجل الأعمال، نجيب ساويرس، تولى منصب العضو المنتدب للشركة، بعد استقالة تامر المهدي من منصبه. وبحسب بيان الشركة للبورصة اليوم الاثنين، فإن المهدي، عضو مجلس الإدارة، العضو المنتدب، تقدم باستقالته لأسباب شخصية، خلال اجتماع مجلس الإدارة أمس. وأضاف البيان أن مجلس الإدارة أعرب عن تفهمه أسباب الاستقالة، ووافق عليها، اعتبارًا من 31 ديسمبر المقبل. وأوضح أن مجلس الإدارة ناقش التشكيل الجديد للمجلس، وقرر تعيين المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في المنصب، ليصبح رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، والعضو المنتدب.
برج -شبكة- محمول

تحسن ملحوظ.. تقييم رسمي لمستوى خدمات المحمول في مصر

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الجمعة تقريره الثالث حول جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، والذي أظهر تحسن نتائج قياس جوده الخدمة لشركات المحمول الأربعة لشهر سبتمبر مقارنه بشهر أغسطس، إذ تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال شهر سبتمبر الماضي لما يقرب من 23500 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان، والمقسمة إلى ما يقرب من 125 منطقة وطريق رئيسي ومحاور وأماكن استراتيجية.
إطلاق قمر صناعي

مصر تقتحم مجال الأقمار الصناعية وتستعد لإطلاق «طيبة 1»

تستعد جمهورية مصر العربية لإطلاق القمر الصناعى الأول لأغراض الإتصالات "طيبة -1"، والذى سيساهم فى توفير خدمات الإتصالات للقطاعين الحكومي والتجارى. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر "2030 " للنهوض بالوطن فى شتى المجالات. وقد تم تصنيع قمر الإتصالات "طيبة-1" خلال تحالف شركتى "تاليس إلينيا سبيس – إيرباص" الفرنسيتين والتى تعد من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تصنيع الأقمار، وجار الاستعداد للاطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" احدى الشركات الرائدة فى مجال إطلاق الاقمار الصناعية، وسيوفر "طيبة-1" التغطية لجمهورية مصر العربية وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.
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