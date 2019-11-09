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هل يدعم البنك المركزي الأغنياء؟ برلماني يُجيب

تحرير:أحمد جاد ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
النواب
النواب
طالب النائب محمد فؤاد، بحث وتحديد الأسباب التى دفعت البنك المركزى لإيقاف دعم إسكان محدودى الدخل، فى الوقت الذى يسعى فيه لاطلاق مبادرة لتمويل وحدات تبلغ قيمتها من 2 إلى 3 مليون جنيه، والوقوف على الدوافع الخاصة بهذه المبادرة ومدى التزام المركزى بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولى. وأوضح فؤاد، أن البنك المركزى يعتزم تنفيذ مبادرة لدعم بعض الوحدات السكنية التى تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيها، وذلك من خلال منح تمويلات للمطورين العقاريين بفائدة منخفضة، حيث أعلنت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات عن مبادرة تمويل بشريحة 50 مليار جنيه، والمفاوضات بين الغرفة والمركزى قد اتفقت حول 90% من البنود، على أن يتم دعم وحدات الإسكان التى تتراوح أسعارها من 2 إلى 3 مليون جنيه، بالإضافة لمنح تمويلات بفائدة مخفضة للمطورين العقاريين.
وأشار فؤاد، إلى أنه فى حال تفعيل المبادرة فإن الجهات التى ستحصل على الدعم تلك التى تبلغ قيمتها من 2 إلى 3 مليون جنيها تمثل نسبة الـ2% غير المدرجين فى بحث الدخل والاستهلاك الصادر عن المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، والذى حدد أن متوسط الدخل السنوى لأغنى شريحة بلغ 100.3 الف جنيه فى العام، وبالتالى فلن
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سعيد شلبي

عالم مصري يفوز بالجائزة الدولية للتميز بالجهاز الهضمي والكبد

حصل الدكتور سعيد شلبى الأستاذ بالمركز القومى للبحوث ونائب رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا السابق، على الجائزة الدولية للتميز فى الجهاز الهضمي والكبد لعام 2019 من جامعة كانبور بولاية أوتار براديش بالهند. وقال الدكتور سعيد شلبي اليوم السبت، "إنه تسلم تلك الجائزة العلمية على هامش مشاركته في فعاليات "مؤتمر الصحة والعافية" بجامعة كانبور في الهند، حيث أعلنت جوائزها بمجال الطب، معربا عن سعادته بهذا التكريم من أعرق الجامعات الهندية بولاية أوتار براديش، وهي أكبر ولاية في الهند، ورفع اسم مصر في المحافل العلمية الدولية، منوها بأن اختياره للجائزة يعد تقديرا لمصر وعلمائها".
طقس (1)

معتدل نهارًا لطيف ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس معتدل شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة. مائل للحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء يصاحبها سقوط الامطار على مدينتى حلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.
اللواء محمود شعراوى

وزير التنمية المحلية: محو الأمية على رأس أولويات السيسي

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن ملف محو الأمية يعد أحد الملفات المهمة التي يضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي على رأس أولوياته لبناء الإنسان المصرى خاصة في مجالات التعليم والصحة والقضاء على الأمية، مشيرا إلى أهمية ملف الأمية في قضية التنمية لكونه من أهداف التنمية المستدامة، وأن الوزارة تلعب دورا متكاملا في التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات المعنية لمواجهة هذه المشكلة، منوها بدور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في معالجتها. جاء ذلك خلال استقبال شعراوي اليوم السبت، وفدا من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بدولة الإمارات برئاسة السيد جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسسة والمستشار الثقافي لحكومة دبي، والدكتور سامى كريشان منسق مشروع تحدى الأمية العربي 2030 التابع للمؤسسة.
اسعاف (1)

تماثل شفاء 27 مصابًا في حادث اختناق قرية سمك بالخانكة

أكد الدكتور سيد سليمان خروج جميع حالات الإصابة بالاختناق بقرية سمك بمركز الخانكة من المستشفي بعد تقديم الإسعافات اللازمة لهم، حيث خضعت كل الحالات لجلسات الأكسجين وتحسنت حالتهم وخرجوا بالفعل من المستشفى. وجاءت الحالات المصابة طبقا لما هو مدون بسجلات الدخول بمستشفي الخانكة المركزي وهم "فتحى أ. ج"، و"عبد العزيز ح.أ"، و"فتحية ع .أ"، و"فاتن م .أ" و"صباح.ع"، و"عزة أ.س"، و"سعيدأ.م"، و"نعمة م.ح"، وعبير.ع"، و"أماني ح.ح"، و"إبراهيم ف.أ" و"سماح.ح ح"، و" رشاح.ح"، و"طلعت ا. ع"، و"محمد ا.م"، و"شهد ا. م"، و"السيد م .ع"، و"أحمد م"، و"وائل ا. م"، و"السيد م. ا"، و"ماجدة ا. أ"، و"رقية أ" و"سميرة ا.م"، و"صابر ا.م"، و"محمد س .م"، و"سعاد ع.ا.ح"، و"السيدح.س".
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تصويت النواب على الموازنة-7

نائب: إهمال مراكز الأبحاث سبب رئيسي في تدهور الزراعة

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القطاع الزراعي يعد من أهم الركائز الأساسية في تنشيط الاقتصاد الوطني والنهوض به إلى مراحل متقدمة، حيث تسهم بنصيب كبير في إحداث التنمية الشاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتقليل حجم الواردات، مضيفًا أنها مهنة يرتبط بها وبأنشطتها المختلفة أكثر من نصف عدد السكان سواء في النشاط الإنتاجي والتسويقي والتصنيعي للزراعة. وأوضح مشهور أن القطاع الزراعي يعاني العديد من المشكلات يأتي على رأسها إهمال مراكز الأبحاث الزراعية التى كان يقدر عددها إلى 18 مركزا بحثيا بحسب إحصائية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بعد أن انخفضت المخصصات المالية لها لتصل إلى 3 ملايين جنيه فقط بعدما كانت تصل إلى 200 مليون جنيه، مما ساهم فى تزايد المشكلات التى وقعت للزراعة خلال الفترة الماضية.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 26 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي، والمصرف العربي الدولي، والمصرف المتحد، وبنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء.
مجلس-النواب (2)

مجلس النواب يدين تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون مصر

أدان مجلس النواب بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وأعلن رفضه القرار جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار. وذكر مجلس النواب في بيان اليوم الجمعة: "لا يعلم البرلمان المصري من أين أعطى البرلمان الأوروبي نفسه الحق تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصي والداني يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها، بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان".
الدولار

ماذا تعنى اتفاقية «تجديد» الودائع السعودية في مصر؟

وقع البنك المركزي المصري، اتفاقية لتجديد الودائع السعودية الموجودة لديه، وجاء توقيع الاتفاق بين طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد بن سليمان الخضيري نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن. وبلغ حجم الودائع السعودية لدى مصر نحو 7.5 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي. وكان من المقرر سداد نحو 6.4 مليار دولار من الودائع السعودية في مصر خلال العام الجاري، وفقا لجدول الالتزامات الخارجية على مصر.
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