الأهلي يجهز للسفر إلى تونس.. وبرنامج خاص بعد الراحة

تحرير:أحمد سعيد - أحمد شحاتة ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

بعثة الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من فترة توقف الدوري الحالية بسبب ارتباط المنتخبين الأول والأولمبي. وأضاف أنه يجري البحث والتنسيق مع بعض الأندية؛ لخوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير، مؤكدًا أن الأمر قيد البحث، وأوضح أن الجهاز الفني يسعى لاستغلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، خلال توقف الدوري بعد تحقيق أهدافه في المرحلة الأولى التي شهدت خوض معسكر إعداد نموذجي في الإمارات، وكان فرصة جيدة لتجهيز الفريق للمرحلة المقبلة التي تشهد ارتباطات محلية وإفريقية.

كما قال إن الاتصالات مع السفارة المصرية في تونس بدأت فى الترتيب لرحلة الفريق المرتقبة نهاية الشهر الجاري إلى العاصمة التونسية، لمواجهة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا. وأضاف عبد الحفيظ أن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، بدأ فى التنسيق مع الجانب التونسي، وأيضا السفارة المصرية في تونس؛ من أجل ترتيب

كما قال إن الاتصالات مع السفارة المصرية في تونس بدأت فى الترتيب لرحلة الفريق المرتقبة نهاية الشهر الجاري إلى العاصمة التونسية، لمواجهة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.



وأضاف عبد الحفيظ أن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، بدأ فى التنسيق مع الجانب التونسي، وأيضا السفارة المصرية في تونس؛ من أجل ترتيب كل الأمور المتعلقة بالرحلة مبكرا.



من جانبه وضع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية، برنامجا بدنيا خاصا للاعبين؛ للبدء في تنفيذه بعد غدٍ الإثنين؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.



ويستأنف الأهلي تدريباته بعد غدٍ، إذ حصل الفريق على راحة سلبية لمدة 4 أيام بعد العودة من الإمارات مساء الأربعاء الماضي عقب خوض معسكر إعداد في دبي.



ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

