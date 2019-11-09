رياضة

الأهلي يجهز للسفر إلى تونس.. وبرنامج خاص بعد الراحة

تحرير:أحمد سعيد - أحمد شحاتة ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من فترة توقف الدوري الحالية بسبب ارتباط المنتخبين الأول والأولمبي. وأضاف أنه يجري البحث والتنسيق مع بعض الأندية؛ لخوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير، مؤكدًا أن الأمر قيد البحث، وأوضح أن الجهاز الفني يسعى لاستغلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، خلال توقف الدوري بعد تحقيق أهدافه في المرحلة الأولى التي شهدت خوض معسكر إعداد نموذجي في الإمارات، وكان فرصة جيدة لتجهيز الفريق للمرحلة المقبلة التي تشهد ارتباطات محلية وإفريقية.
كما قال إن الاتصالات مع السفارة المصرية في تونس بدأت فى الترتيب لرحلة الفريق المرتقبة نهاية الشهر الجاري إلى العاصمة التونسية، لمواجهة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا. وأضاف عبد الحفيظ أن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، بدأ فى التنسيق مع الجانب التونسي، وأيضا السفارة المصرية في تونس؛ من أجل ترتيب
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تشيلسي-ارسنال‎

ديشامب يطالب جيرو بالرحيل عن تشيلسي

طالب ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، مهاجمه أوليفيه جيرو، بضرورة الرحيل عن صفوف تشيلسي خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن حرص ديشامب على رحيل جيرو عن تشيلسي يأتي من أجل إيجاد فرصة للمشاركة كي يكون جاهزًا لليورو، في ظل خروجه من حسابات مدربه في ستامفورد بريدج فرانك لامبارد، لصالح المهاجم الشاب تامي أبراهام، ويعد جيرو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها ديشامب في خط هجوم الديوك، وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة إنتر ميلان في التعاقد مع جيرو.
إيمري (2)

أيقونة ليفربول يهدد مكان إيمري في أرسنال

يبدو أن صبر إدارة أرسنال تجاه المدرب الإسباني أوناي إيمري بدأ ينفد بسبب ضعف نتائج الفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ومعاناته من أسوأ بداية للبريميرليج بعد مرور 11 جولة منذ 7 أعوام، وبدأت تقارير الصحف البريطانية تربط العديد من الأسماء بخلافة إيمري على رأس القيادة الفنية للمدفعجية، وأفادت التقارير أن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لرينجرز الأسكتلندي، قد يستقيل من منصبه إذا أقال أرسنال إيمري، وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية فإن المهاجم السابق لمانشستر يونايتد آلان برازيل، يعتقد أن أسطورة ليفربول قد يحل محل إيمري.
مبابي (6)

كلوب يستبعد إمكانية التعاقد مع مبابي

تحدث الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية تعاقد الريدز مع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن كلوب لا يرى أن التعاقد مع مبابي، بإمكان أي فريق في الوقت الحالي، وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب تقابل مع أفراد من عائلة مبابي قبل عامين، في محاولة لإقناع اللاعب بالانتقال إلى ملعب أنفيلد، لكن كيليان قرر البقاء في فرنسا، وقال كلوب "شراء كيليان مبابي أمر صعب للغاية، لا أرى أي فريق في الوقت الحالي يمكنه شراء اللاعب من باريس سان جيرمان".
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أحمد فتحي - أحمد الشيخ

الأهلي يكشف سبب غياب أحمد الشيخ عن المران

قال الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الثنائي محمود متولى وكريم نيدفيد، لاعبي الفريق، واصلا تدريباتهما التأهيلية داخل المعسكر المقام حاليا في الإمارات ويستمر حتى الأربعاء المقبل. وقال الجهاز الطبي إن اللاعبين اكتفيا بأداء جلسة في صالة الجيم بمقر إقامة الفريق بالإمارات بعد رحلة السفر وفق البرنامج التأهيلي الخاص بهما، على أن يخوضا تدريباتهما المقبلة داخل الملعب، وتتضمن تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية الخاصة بهما. وكان الجهاز الطبي قد قرر الدفع بمتولي في جزء من التدريبات الجماعية لتجهيزه للمشاركة بشكل كامل في المرحلة المقبلة.
سيد عبد الحفيظ

«مصير الودية والاستفادة الكاملة».. عبد الحفيظ يتحدث

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني لم يحدد حتى الآن موقف المباراة الودية التي سيخوضها الفريق بالمعسكر الخارجي المقام حاليا بالإمارات، كما أوضح أن الجهاز الفني ما زال يتشاور بشأن خوض هذه الودية وفقا لمدى استفادة الفريق منها وتحقيق المكاسب المرجوة من ورائها؛ لذا فمن الوارد عدم إقامة مباراة ودية خلال معسكر الإمارات إذا وجد الجهاز الفني أنها لن تكون مفيدة للفريق، وأشار إلى أن الأمور الخاصة بالمباراة الودية بمعسكر الإمارات ستُحسم خلال الساعات المقبلة، وكل الاحتمالات واردة.
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

مرتضى: لسنا طرفا في أزمة الأهلي ولن نتضرر من أي قرار

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من جانب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعد زيارته لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزله، وذلك حسبما أفاد رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية. وقال رئيس الزمالك: "وزير الشباب والرياضة زار محمود الخطيب بوصفه رئيس النادي الأهلي، والزيارة المنزلية للظروف الصحية التي يمر بها الخطيب، والتي تحتم عليه الوجود ببيته لمدة أسبوعين، وأشرف صبحي تحدث معي وطلب زيارتي، وأنا لست غاضبا من ذهاب وزير الشباب والرياضة إلى الخطيب فهو له حرية الرأي في حل أي خلاف أو أزمة".
أيمن يونس

أيمن يونس يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تأجيل القمة

فتح أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق والمحلل الرياضي، النار على اتحاد الكرة، وذلك بعد أن أعلن "الجبلاية" تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلى أجل غير مسمى، بسبب وجود تعليمات أمنية بذلك، إذ كان من المفترض إقامة مواجهة الأهلي والزمالك، السبت المقبل، في رابع جولات الدوري الممتاز، قبل تأجيلها بشكل رسمي. وحاول اتحاد الكرة إنقاذ المباراة من التأجيل، بطلب نقلها إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية وإقامتها بدون جمهور، لكن جاء رفض الأمن ليحسم الأمر ويتم تأجيل المواجهة لموعد سيحدد لاحقا.
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