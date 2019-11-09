جريمة

وسواس قهري ومعاناة.. هل انتحرت الطالبة «شهد أحمد»؟

الشرطة عثرت على حقيبتها وبداخلها هاتفها وأموالها وأوراقها الشخصية على الطريق الدائري والجثة طفت على النيل بالوراق تزامنا مع بلاغ اختفائها وشهود رأوها بمفردها على الكورنيش
تحرير:سماح عوض الله ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
الطالبة شهد
الطالبة شهد
انتشرت صورتها جميلة الملامح على أغلب صفحات التواصل الاجتماعي، تحتها نداءات بالبحث عن "شهد أحمد"، طالبة بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، والتى اختفت من جامعتها منذ 6 نوفمبر الجاري، ولم تذهب إلى سكنها المؤقت بحكم الدراسة فى مدينة الإسماعيلية، وكذلك انغلق هاتفها المحمول، وانقطعت أخبارها عن عائلتها وأصدقائها الذين أدمت قلوبهم بسبب طيبتها وتعاونها وجمال طباعها، حتى طفا جثمانها على مياه نهر النيل بمنطقة الوراق فى الجيزة، لتتضح خلفيات الملامح الجميلة من آلام ومعاناة مع مرض الوسواس القهري.
تقرير الطب الشرعي أكد وفاة "شهد" بإسفكسيا الغرق، وأكدت أسرتها عدم وجود شبهة جنائية، ولم يتهموا أحدا بقتل ابنتهم، بل أشاروا إلى أنها كانت تعاني من حالة وسواس قهري، وتتابع العلاج مع طبيب نفسي فى محافظة الإسماعيلية، بينما أكد تقرير الطب الشرعي الأوّلي عدم وجود إصابات ظاهرية تشير إلى علامات عنف ضد الفقيدة،
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حل لغز مقتل مُسنة مهشمة الرأس داخل منزلها في الفيوم

ربة منزل بلغت من العمر أرذله، أضحت لا تقوى على مغادرة جدران منزلها البسيط الكائن بعزبة المرج في مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، تنتظر الرحيل عن الدنيا التي سئمت منها، لكنها لم تدرِ أن الفصل الأخير من حياتها لن يكون طبيعيا على سريرها كما تمنت، بل سيُختم بجريمة قتل بشعة، بطلاها حفيدها ووالده اللذان سطرا المشهد الأكثر قسوة في حياتها، الأمر الذي تكشّف لدى بلاغ لمركز شرطة إبشواى بالعثور على جثة ربة منزل مسجاة على ظهرها بكامل ملابسها ووجود تهشم كامل فى عظام الجمجمة من الجانب الأيسر، وتبين أنها مقيمة بمفردها.
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الشرطة تتصدى لـ«النشالين» في وسائل المواصلات

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا فى مواجهة كل صور الخروج عن القانون، لا سيما فى ما يتعلق بوسائل النقل والمواصلات من خلال نشاط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة، فقد واصلت الإدارة جهودها الأمنية لاستهداف كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر فى مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام، وأسفرت الجهود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
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ضبط 2500 طن أسمدة زراعية مغشوشة داخل مصنع بكرداسة

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جثة على حافة ترعة تكشف عصابة تنقيب عن الآثار بأسوان

جثة رجل خمسيني ملقاة على حافة ترعة "شعيت" الواقعة بقرية وادي العرب بدائرة مركز نصر النوبة أقصى صعيد مصر "أسوان"، شكلت لغزا محيرا عكف رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان على فك طلاسمه تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى كان ينقب عن الآثار بمنزل فى قرية المضيق بالاشتراك مع آخرين، وعندما تُوفي، خشية افتضاح أمرهم قرروا التخلص من جثته فى مكان العثور عليها، حيث كشفت أجهزة الأمن المستور.
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زوجة في دعوى خلع: «غاوي رهانات خاسرة»

تملّكها الشك فى كونها على ذمة زوجها أم أن الطلاق وقع بينهما فعليا خلال إحدى مرات رهان زوجها وحلفه المتكرر بيمين الطلاق، تملّك قلبها الحسرة ونفسها الاكتئاب وصحتها المرض، وبات الأمر بالنسبة لها كالوسواس القهري الذى أفقدها الرغبة فى الطعام والشراب أو العيش فى ذلك البيت الذى اعتادته لمدة 7 سنوات، فقررت إنهاء ذلك بالخلع، بعد أن تعمدت إيقاع إحدى أيمان زوجها المتكررة، ولما طلبت منه توقيع الطلاق فعليا رفض، وتحجج بأنه لم يكن يعني تطليقها فعليا وقت قسمه بذلك، لكنها أخيرًا لم تعد تهتم بمبرراته وقررت طلب الطلاق خلعًا بحكم محكمة.
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مصرع لاعب بنادي الشرقية غرقًا في ترعة ببلبيس

لقى لاعب بقطاع الناشئين بنادي الشرقية الرياضي، مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر سقوطه غارقًا في ترعة "كفر العرب"، بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على الطفل "عامر زين محمد" 12 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، ولاعب فريق قطاع الناشئين بنادي "الشرقية" الرياضي، غارقًا في مياه ترعة قرية "كفر العرب" التابعة لدائرة المركز.
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قتله وانتحر.. ملابسات جريمة العجوز والابن العاق

أقدم المتهم بقتل والده ودفنه في مقبرة أسمنتية تحت سرير غرفته ببولاق الدكرور على التخلص من حياته، وانتحر تحت عجلات قطار السكة الحديد بمنطقة إمبابة، ليسدل الستار على جريمة بشعة بدأت ببلاغ من فني هندسي مقيم بمدينة السادس من أكتوبر، أفاد تغيب والده "محمود" 70 سنة، موظف بالمعاش، مقيم بمنطقة صفط اللبن بدائرة القسم، منذ 72 ساعة، انتقلت قوة من ضباط القسم إلى محل سكن الشخص المُبلغ بتغيبه، بقيادة العميد شامل عزيز، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بالتنسيق مع ضباط وحدة المباحث بقيادة المقدم محمد الجوهري، ومعاونيه الرائد مجدي عوض والنقيب أيمن سكوري.
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