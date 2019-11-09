وسواس قهري ومعاناة.. هل انتحرت الطالبة «شهد أحمد»؟

الشرطة عثرت على حقيبتها وبداخلها هاتفها وأموالها وأوراقها الشخصية على الطريق الدائري والجثة طفت على النيل بالوراق تزامنا مع بلاغ اختفائها وشهود رأوها بمفردها على الكورنيش

تحرير:سماح عوض الله ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

انتشرت صورتها جميلة الملامح على أغلب صفحات التواصل الاجتماعي، تحتها نداءات بالبحث عن "شهد أحمد"، طالبة بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، والتى اختفت من جامعتها منذ 6 نوفمبر الجاري، ولم تذهب إلى سكنها المؤقت بحكم الدراسة فى مدينة الإسماعيلية، وكذلك انغلق هاتفها المحمول، وانقطعت أخبارها عن عائلتها وأصدقائها الذين أدمت قلوبهم بسبب طيبتها وتعاونها وجمال طباعها، حتى طفا جثمانها على مياه نهر النيل بمنطقة الوراق فى الجيزة، لتتضح خلفيات الملامح الجميلة من آلام ومعاناة مع مرض الوسواس القهري.

تقرير الطب الشرعي أكد وفاة "شهد" بإسفكسيا الغرق، وأكدت أسرتها عدم وجود شبهة جنائية، ولم يتهموا أحدا بقتل ابنتهم، بل أشاروا إلى أنها كانت تعاني من حالة وسواس قهري، وتتابع العلاج مع طبيب نفسي فى محافظة الإسماعيلية، بينما أكد تقرير الطب الشرعي الأوّلي عدم وجود إصابات ظاهرية تشير إلى علامات عنف ضد الفقيدة،

«الشنطة فيها الفلوس»

تقرير الطب الشرعي أكد وفاة "شهد" بإسفكسيا الغرق، وأكدت أسرتها عدم وجود شبهة جنائية، ولم يتهموا أحدا بقتل ابنتهم، بل أشاروا إلى أنها كانت تعاني من حالة وسواس قهري، وتتابع العلاج مع طبيب نفسي فى محافظة الإسماعيلية، بينما أكد تقرير الطب الشرعي الأوّلي عدم وجود إصابات ظاهرية تشير إلى علامات عنف ضد الفقيدة، كما أنها توفيت بنفس الملابس التى اختفت بها، ولم تقدم أسرة الفقيدة سببًا لحضورها من الإسماعيلية إلى الوراق، حيث تم العثور على متعلقاتها ثم جثتها.

بينما البحث عن "شهد" كان مستعرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يرافقه أمل ودعاء لا ينقطعان من أجل العثور عليها، عثرت قوات الأمن بمنطقة دائرى الوراق على حقيبة طالبة كلية الصيدلة التى يبحث عنها أهلها وزملاؤها فى الجامعة بمحافظة أخرى، وتبين أن الحقيبة بها كل أوراق الفقيدة، وهاتفها المحمول، وأموالها كذلك، دون سرقة أية شيء منها، وهو ما يُستبعد معه اختطاف المجني عليها أو محاولة سرقتها.

انتحرت "ربما"

التحقيقات رجحت انتحار "شهد"، حيث حضرت إلى منطقة الوراق بإرادتها، ولا توجد بها أي آثار للعنف أو المقاومة، كما أن التحريات قدمت شهود عيان رجحوا احتمالية انتحار شهد، وهذا بجانب إشارة أسرتها إلى مرضها النفسي القاسى، إذ توصلت التحريات إلى شهود رؤية أفادوا أنهم شاهدوا الفتاة التى تم العثور على جثتها غارقة فى النيل، بينما كانت الطالبة الجامعية ما زالت على قيد الحياة، شاهدوها فى منطقة كورنيش النيل، كانت صامتة ومترددة، تتمشى على الكورنيش ذهابًا وإيابًا دون توقف، ولم يدققوا التركيز عليها أو يتحدثوا معها، وبعد فترة اختفت، لكن سرعان ما علموا من صورها أنها ذات الفتاة الدائر البحث عنها، وأنه تم استخراج جثتها غارقة من مياه نهر النيل.

التحقيقات بعد الاستماع إلى أقوال الشهود وإفادة الأهل بشأن مرضها، وتقرير الطب الشرعي بشأن عدم وجود إصابات ظاهرة بها، وكذلك العثور عليها بكامل ملابسها دون تمزيق أو آثار مقاومة، رجحت فى النهاية انتحارها، وصرحت النيابة العامة بتسليم جثمان الفقيدة إلى أهلها مع التصريح بدفنها، بعد أن اتخذ الأطباء الشرعيون إجراءات الفحص اللازمة، ولم يضع الأطباء الشرعيون تقريرهم النهائي عن الظروف التفصيلية للوفاة، وتم تسجيلها فى تصريح الدفن بأنها "قيد الفحص".

مكالماتها الأخيرة

تحفظت النيابة العامة على هاتف "شهد"، الذى تم العثور عليه ضمن أغراضها داخل حقيبتها بمنطقة دائرى الوراق، وأمرت النيابة بتفريغ محتويات الهاتف، لبيان سجل المكالمات الواردة والصادرة فيه وتوقيتاتها، وطلبت إفادة من شركات المحمول بأماكن إجراء تلك المكالمات، وذلك فى محاولة لتحديد خط سير الفقيدة، منذ خروجها من الجامعة قبل ثلاثة أيام، وحتى العثور على جثتها غارقة فى مياه نهر النيل.وأفادت أسرتها أنهم مقيمون بمدينة العريش شمال سيناء، وابنتهم طالبة بجامعة قناة السويس، ولديها مقر مؤقت بمدينة الإسماعيلية حتى تكون قريبة من الجامعة، وقبل ثلاثة أيام فوجئوا بإغلاق هاتفها المحمول، وبذهابهم للاطمئنان عليها فوجئوا بعدم ذهاب ابنتهم إلى سكنها، واختفائها وعدم علم أصدقائها بمكان وجودها، فحرروا محضرًا باختفائها، وبالتزامن مع هذا التوقيت تم العثور على جثة فتاة غارقة فى مياه نهر النيل بالوراق فى نطاق محافظة الجيزة، وبنشر أوصاف الجثمان فى كل أقسام الشرطة على مستوى المحافظة تبين انطباق أوصافها مع الأوصاف فى محضر غياب طالبة الصيدلة، وتم استدعاء أسرتها التى تعرفت على الجثمان.