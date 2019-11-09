مصرع عامل مصري في حريق داخل شركة أسمنت بالكويت

تحرير:التحرير ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية أن مواطنا مصريا لقى مصرعه على أثر وقوع حريق ضخم بشركة أسمنت فى الكويت، وعُثر على جثة المصري بعد رفع الأنقاض التى خلّفها حريق فى شركة للأسمنت بالعبدلى، حيث مقر عمله. وبحسب الصحيفة، ورد بلاغ إلى عمليات وزارة الداخلية بنشوب حريق فى إحدى شركات الأسمنت لعمل الخرسانة فى العبدلى بمدخل الرتقة.

وبعد إطفاء النيران، تم رفع الأنقاض، حيث عُثر على جثة لأحد العاملين في الشركة، تم رفعها.

ولم تشر الصحيفة الكويتية إلى مزيد من التفاصيل في ما يتعلق باسم العامل المصرى أو سنه.