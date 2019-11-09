عمليات إجلاء واسعة بسبب إعصار «بلبل» في بنجلاديش

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م

إعصار - أرشيفية

أجلت سلطات بنجلاديش مئات الآلاف من المواطنين عن الجزر والقرى الساحلية، في انتظار إعصار "بلبل" الذي من المتوقع أن يجتاح البلاد في وقت لاحق من اليوم السبت. وذكر مسؤولون محليون، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن نحو مائة ألف شخص قد تركوا مناطقهم هربا من الإعصار الذي تبلغ سرعة رياحه 120 كم في الساعة. ومن جانبه .. أكد وزير إدارة الكوارث والإغاثة محمد شاه كمال وجود خطط لإجلاء 1.5 مليون شخص قبل أن يضرب الإعصار سواحل البلاد في الساعة الثامنة من مساء اليوم تقريبا.

وكانت السلطات أعلنت عطلة للموظفين، مع استنفار نحو 55 ألف متطوع يحذرون السكان المحليين من الخطر القادم في منطقة سونداربانس.



