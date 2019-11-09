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عمليات إجلاء واسعة بسبب إعصار «بلبل» في بنجلاديش

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م
إعصار - أرشيفية
إعصار - أرشيفية
أجلت سلطات بنجلاديش مئات الآلاف من المواطنين عن الجزر والقرى الساحلية، في انتظار إعصار "بلبل" الذي من المتوقع أن يجتاح البلاد في وقت لاحق من اليوم السبت. وذكر مسؤولون محليون، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن نحو مائة ألف شخص قد تركوا مناطقهم هربا من الإعصار الذي تبلغ سرعة رياحه 120 كم في الساعة. ومن جانبه .. أكد وزير إدارة الكوارث والإغاثة محمد شاه كمال وجود خطط لإجلاء 1.5 مليون شخص قبل أن يضرب الإعصار سواحل البلاد في الساعة الثامنة من مساء اليوم تقريبا.
وكانت السلطات أعلنت عطلة للموظفين، مع استنفار نحو 55 ألف متطوع يحذرون السكان المحليين من الخطر القادم في منطقة سونداربانس. 

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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، "إن بلاده أول من اخترعت الطائرة المروحية والمحرك الصاروخي في العالم". ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن زيلينسكي إشارته في كلمته خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة الأوكرانية كييف، إلى أن الأوكرانيين أهدوا البشرية أول طائرة هليكوبتر ومحركات الصواريخ والقمر الصناعي، إلى جانب النموذج الأولي للأشعة السينية والأقراص المضغوطة التي تستخدم في تخزين البيانات.
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مقتل شرطي وإصابة 3 في انفجار سيارة جنوبي أفغانستان

قتل شرطي أفغاني، وأصيب 3 آخرون في انفجار سيارة مفخخة بإقليم "قندهار" جنوبي أفغانستان. وذكرت الشرطة الأفغانية في بيان أوردته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم السبت، أن الانفجار وقع في نحو الساعة السادسة من صباح اليوم "بالتوقيت المحلي" قرب معسكر للجيش في منطقة "شاه والي كوت" بقندهار. وأوضح البيان أنه تم استخدام سيارة "هامفي" محملة بالمتفجرات في الحادث الذي لم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عنه.
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