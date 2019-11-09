قرينة السيسي تهنئ المصريين بالمولد النبوي: «مولده رحمة لنا»

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

انتصار السيسي

أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن تهنئتها للأمة المصرية والعربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد المصطفى رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقالت السيدة انتصار السيسي، في تدوينة لها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي،: "مولده رحمة لنا وتراحم بيننا ونبوته شفاعة لنا يوم الدين، نهنئ الأمة المصرية والعربية والإسلامية بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، كل عام وأنتم بخير".

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تهنئته للأمة المصرية والعربية بمناسبة ذكرى مولد خاتم الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.وقال السيسي، في تدوينة على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أهنئ الأمة المصرية والعربية بمناسبة ذكرى مولد خاتم الأنبياء، نبي المحبة والسلام، الذي نشر التسامح وأركان