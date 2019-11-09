سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

قرينة السيسي تهنئ المصريين بالمولد النبوي: «مولده رحمة لنا»

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م
انتصار السيسي
انتصار السيسي
أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن تهنئتها للأمة المصرية والعربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد المصطفى رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقالت السيدة انتصار السيسي، في تدوينة لها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي،: "مولده رحمة لنا وتراحم بيننا ونبوته شفاعة لنا يوم الدين، نهنئ الأمة المصرية والعربية والإسلامية بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، كل عام وأنتم بخير".
وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تهنئته للأمة المصرية والعربية بمناسبة ذكرى مولد خاتم الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.وقال السيسي، في تدوينة على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أهنئ الأمة المصرية والعربية بمناسبة ذكرى مولد خاتم الأنبياء، نبي المحبة والسلام، الذي نشر التسامح وأركان
اقرأ المزيد
عمال- نظافة -الإسكندرية (2)

بعد طعن زميلهم.. عمال نظافة الإسكندرية يستغيثون من «بلطجة» النباشين

انتابت العاملين بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية حالة من القلق خشية تعرضهم لوقائع مماثلة لما تعرض له زميلهم توفيق أحمد، الذي طعنه أحد النباشين رافضا قيام العامل المشار إليه بمهام عمله بجمع القمامة، قبل الانتهاء من فرزها، ومع إصرار العامل على استكمال عمله قام النباش بطعنه بسكين، ما استلزم دخوله المستشفى وإجراء جراحة عاجلة بعد إصابته بجرح قطعي فى العضد اليمنى واشتباه قطع في الشريان والعصب، حيث تبين أن أبعاد الجرح نحو 3 سم مقابل 7 سم، مع قطع فى الشرايين، وأرسل العاملون فى الشركة استغاثة إلى قيادات المحافظة بعنوان "دماؤنا تُهدر بسبب بلطجة النباشين".
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

هل يدعم البنك المركزي الأغنياء؟ برلماني يُجيب

طالب النائب محمد فؤاد، بحث وتحديد الأسباب التى دفعت البنك المركزى لإيقاف دعم إسكان محدودى الدخل، فى الوقت الذى يسعى فيه لاطلاق مبادرة لتمويل وحدات تبلغ قيمتها من 2 إلى 3 مليون جنيه، والوقوف على الدوافع الخاصة بهذه المبادرة ومدى التزام المركزى بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولى. وأوضح فؤاد، أن البنك المركزى يعتزم تنفيذ مبادرة لدعم بعض الوحدات السكنية التى تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيها، وذلك من خلال منح تمويلات للمطورين العقاريين بفائدة منخفضة، حيث أعلنت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات عن مبادرة تمويل بشريحة 50 مليار جنيه، والمفاوضات بين الغرفة والمركزى قد اتفقت حول 90% من البنود، على أن يتم دعم وحدات الإسكان التى تتراوح أسعارها من 2 إلى 3 مليون جنيه، بالإضافة لمنح تمويلات بفائدة مخفضة للمطورين العقاريين.
سعيد شلبي

عالم مصري يفوز بالجائزة الدولية للتميز بالجهاز الهضمي والكبد

حصل الدكتور سعيد شلبى الأستاذ بالمركز القومى للبحوث ونائب رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا السابق، على الجائزة الدولية للتميز فى الجهاز الهضمي والكبد لعام 2019 من جامعة كانبور بولاية أوتار براديش بالهند. وقال الدكتور سعيد شلبي اليوم السبت، "إنه تسلم تلك الجائزة العلمية على هامش مشاركته في فعاليات "مؤتمر الصحة والعافية" بجامعة كانبور في الهند، حيث أعلنت جوائزها بمجال الطب، معربا عن سعادته بهذا التكريم من أعرق الجامعات الهندية بولاية أوتار براديش، وهي أكبر ولاية في الهند، ورفع اسم مصر في المحافل العلمية الدولية، منوها بأن اختياره للجائزة يعد تقديرا لمصر وعلمائها".
طقس (1)

معتدل نهارًا لطيف ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس معتدل شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة. مائل للحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء يصاحبها سقوط الامطار على مدينتى حلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.
اقرأ المزيد من الأخبار
احمد-الطيب (1)

شيخ الأزهر: النبي محمد من أكبر محبي الخير للإنسانية

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه رغم مرور 1949 عامًا، على مولد خاتم الأنبياء والمرسلين، لا تزال الإنسانية حتى هذه اللحظة، ترنو نحو هذا الإشراق الإلهي، وأن رسالة النبي ما كان لها أن تكون ملهمة للحضارات على اختلاف توجهاتها؛ لولا هذا البعد الفوقي العجيب الذي تميّزت به، وهو بُعد «الآداب الإنسانية العالية»، العابرة لحدود الزمان والمكان والأفراد والجماعات.
احمد-الطيب (3)

شيخ الأزهر: خطبة الوداع دستور عالمي للناس في كل زمان ومكان

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن المتأمل في خطبة الوداع التاريخية يرى أنها لم تكن موجهة للمسلمين فقط، بل كانت للناس جميعًا، وكانت عبارته المفضلة في لفت العقول والأنظار هي " أيها الناس"، وليس "أيها المسلمون" ولا "أيها المؤمنون"، مشيرًا إلى أن مؤرخي الغرب المنصفين ممن رزقوا حظًا من استقامة الشعور، ويقظة الضمير في فهم معاني القرآن الكريم وبلاغة السنة المشرفة؛ وضعوا أيديهم على مبدأ " الأخوة الإنسانية الجامعة" المتغلغل في هذه الرسالة الخالدة عقيدة، وشريعة، وأخلاقًا.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: لدي إرادة لا تلين في مواجهة الإرهاب

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن لديه إرادة من حديد لا تلين في مواجهة الإرهاب، مضيفًا: "وذلك من أجل خاطر الدين كل الدين.. لأن الإرهاب المتوحش له تأثير سلبي على فكرة الإيمان والاعتقاد". وأكد الرئيس أن الاحتفال اليوم بذكرى مولد نبي الرحمة والهدى يمثل مناسبة طيبة للتأمل في جوهر ومقاصد الرسالة التي تلقاها النبي الكريم، ما يعطي لنا الكثير من الدروس، الواجب تعلمها واستيعابها وفي مقدمتها تحمل الأذى بثبات والصبر على المكاره، بأمل في نصر الله ومواجهة الصعاب، بعمل دؤوب لا ينقطع.
مؤتمر-الشباب-بشرم-الشيخ (2)

السيسي عن العدوان التركي: «اللي عمل كده في سوريا أهلها»

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة في الندوة التثقيفة الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر حرب أكتوبر المجيدة، وبعد ذلك بدأ الرئيس في تلقي الأسئلة من الحضور وسأله أحدهم عن الاضطربات الموجودة في المنطقة والمؤامرات التي تحاك ضد مصر، وأجاب الرئيس: "كتير منكم كان بيسأل ليه الجيش في مصر بيجيب معدات كتير متقدمة ليه، احنا دولة مش معتدية ابدا ولا تسعى إلى التدخل في شؤون الآخرين هي دولة عايزة تحافظ على حدودها وعلى أرضها وأمنها القومي ومصالحها، فكان لابد للجيش أنه يكون في خطة للحصول على معدات، في ظل التطور الكبير اللي حصل في نظم التسليح المختلفة، ولم نعلن عن ذلك، لعدم إيصال رسائل مغلوطة".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]