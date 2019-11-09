رياضة

خبير ألماني و3 أشعات وراء تأخر عودة متولي للأهلي

تحرير:أحمد شحاتة ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
محمود متولي
محمود متولي
نفى مصدر بالنادي الأهلي، ما تردد في الساعات القليلة الماضية، الأنباء التي زعمت تجدت إصابة محمود متولي مدافع الفريق الأول للقلعة الحمراء، وخضوعه لبرنامج علاجي جديد سيبعده عن المستطيل الأخضر لمدة 5 أسابيع قادمة على أقل تقدير. وقال مصدر في الأهلي: "ما يتردد عن تجدد إصابة محمود متولي غير دقيق، وكل ما في الأمر أن اللاعب تم عرضه على خبير ألماني بأحد المراكز الطبية المعتمدة عالميا في دبي، وأكد حاجته إلى الاستمرار في برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل بعد أن أجرى أشعة دقيقة له، وبالتالي لا صحة لتجدد الإصابة".
وواصل المصدر بأن محمود متولي كان قد أجرى 3 أشعات قبل السفر إلى الإمارات، وآخرها أكد أن نسبة الالئتام في التمزق لم تصل إلى 90%، مضيفًا أن الخبير الألماني أكد أن انضمام اللاعب للتدريبات الجماعية تتوقف على الاستجابة للتأهيل، ولن تكون فترة طويلة وقد تكون في غضون أسبوعين فقط وفقا للاستجابة للعلاج. محمود
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قال الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الثنائي محمود متولى وكريم نيدفيد، لاعبي الفريق، واصلا تدريباتهما التأهيلية داخل المعسكر المقام حاليا في الإمارات ويستمر حتى الأربعاء المقبل. وقال الجهاز الطبي إن اللاعبين اكتفيا بأداء جلسة في صالة الجيم بمقر إقامة الفريق بالإمارات بعد رحلة السفر وفق البرنامج التأهيلي الخاص بهما، على أن يخوضا تدريباتهما المقبلة داخل الملعب، وتتضمن تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية الخاصة بهما. وكان الجهاز الطبي قد قرر الدفع بمتولي في جزء من التدريبات الجماعية لتجهيزه للمشاركة بشكل كامل في المرحلة المقبلة.
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