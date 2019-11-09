خبير ألماني و3 أشعات وراء تأخر عودة متولي للأهلي

تحرير:أحمد شحاتة ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

محمود متولي

نفى مصدر بالنادي الأهلي، ما تردد في الساعات القليلة الماضية، الأنباء التي زعمت تجدت إصابة محمود متولي مدافع الفريق الأول للقلعة الحمراء، وخضوعه لبرنامج علاجي جديد سيبعده عن المستطيل الأخضر لمدة 5 أسابيع قادمة على أقل تقدير. وقال مصدر في الأهلي: "ما يتردد عن تجدد إصابة محمود متولي غير دقيق، وكل ما في الأمر أن اللاعب تم عرضه على خبير ألماني بأحد المراكز الطبية المعتمدة عالميا في دبي، وأكد حاجته إلى الاستمرار في برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل بعد أن أجرى أشعة دقيقة له، وبالتالي لا صحة لتجدد الإصابة".

وواصل المصدر بأن محمود متولي كان قد أجرى 3 أشعات قبل السفر إلى الإمارات، وآخرها أكد أن نسبة الالئتام في التمزق لم تصل إلى 90%، مضيفًا أن الخبير الألماني أكد أن انضمام اللاعب للتدريبات الجماعية تتوقف على الاستجابة للتأهيل، ولن تكون فترة طويلة وقد تكون في غضون أسبوعين فقط وفقا للاستجابة للعلاج. محمود

وواصل المصدر بأن محمود متولي كان قد أجرى 3 أشعات قبل السفر إلى الإمارات، وآخرها أكد أن نسبة الالئتام في التمزق لم تصل إلى 90%، مضيفًا أن الخبير الألماني أكد أن انضمام اللاعب للتدريبات الجماعية تتوقف على الاستجابة للتأهيل، ولن تكون فترة طويلة وقد تكون في غضون أسبوعين فقط وفقا للاستجابة للعلاج.



محمود متولي الذي انضم للأهلي مطلع هذا الموسم قادمًا من الإسماعيلي، كان قد عانى من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في لقاء الزمالك بالسوبر المصري، الذي أقيم في سبتمبر الماضي وخضع لبرنامج علاجي.



ويستأنف الأهلي تدريباته بعد غد الإثنين، بعد الحصول على راحة لمدة 4 أيام عقب العودة من معسكر الإمارات، ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري ببطولة الدوري، ثم لقاء النجم الساحلي التونسي يوم 29 من نفس الشهر في دوري أبطال إفريقيا.

