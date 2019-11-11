دراسة جديدة: ما تأكله الحامل يصيب مولودها بالحساسية

كشفت نتائج الدراسة عن أن الأطفال الذين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالإكزيما أو الحساسية الغذائية وُلدوا لأمهات لديهن تنوع غذائي فقير، وتاريخ من أمراض الحساسية
عندما تعرف المرأة بحملها، يجب عليها التوجه إلى الطبيب ليحدد لها بعض الخطوات التي عليها اتباعها مع أخذ قائمة بالأطعمة التي يمكنها تناولها، والأخرى التي من الأفضل تجنبها؛ وذلك لأن كل ما تأكله له تأثير فى الجنين بالإيجاب أو السلب.
وخلال الوقت الحالي، يركز الباحثون على معرفة تأثير الحمية التي تتبعها الحامل في صحة الجنين، كما أن هناك دراستين جديدتين تكشفان كيف يمكن أن تأكل المرأة وهي حامل، وكيف تلد، وكيف تطعم طفلها، حيث يمكن أن يكون لها تأثير فى خطر إصابة الطفل بالحساسية.
تقول الدراسة إن الولادة وتغذية الرضع تؤثر فى تطور الحساسية
نظرت الدراسة الأولى في بيانات آلاف الأطفال، حيث فحص الباحثون الأطفال المصابين بحساسية الطعام والإكزيما والربو وحمى القش، وبعد ذلك نظروا في كيفية ولادة الأطفال وما إذا كانوا يرضعون رضاعة طبيعية.
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تقول الدراسة إن الولادة وتغذية الرضع تؤثر فى تطور الحساسية
نظرت الدراسة الأولى في بيانات آلاف الأطفال، حيث فحص الباحثون الأطفال المصابين بحساسية الطعام والإكزيما والربو وحمى القش، وبعد ذلك نظروا في كيفية ولادة الأطفال وما إذا كانوا يرضعون رضاعة طبيعية.
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وقال الدكتور ديفيد هيل، متخصص في الحساسية: "وجدنا أن الولادة المهبلية مرتبطة بانخفاض معدل تطور حالات الحساسية، وبينما لا تستطيع الأم التحكم في طريقة ولادة طفلها، فإن الرضاعة الطبيعية قد تكون مفيدة في تقليل معدل ظهور عبء الحساسية"، وذلك وفقا لما ذكره موقع "Health line".
تقرير: النظام الغذائي خلال الحمل يؤثر فى تطور الحساسية
تهدف الدراسة الثانية إلى معرفة ما إذا كانت هناك علاقة بين كيفية تناول الأمهات فى أثناء الحمل، وتاريخ الإصابة بأمراض الحساسية، حيث ركزت كارينا فنتر، مشاركة في الدراسة، على ما تناولته آلاف الحوامل، مع ملاحظة تاريخهن من الحساسية.
وكشفت نتائج الدراسة عن أن الأطفال الذين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالإكزيما أو الحساسية الغذائية ولدوا لأمهات لديهن تنوع غذائي فقير ولديهن تاريخ من أمراض الحساسية؛ لذا أوضح مؤلفو الدراسة أن الحوامل، خاصة النساء المصابات بالحساسية، يجب أن يدركن أن نظامهن الغذائي يمكن أن يؤثر فى فرص أطفالهن في الإصابة بحساسية الإكزيما أو الحساسية الغذائية.
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كما أشارت "فنتر" إلى أن الدراسة تكشف أن كل شيء قد يبدأ في الرحم، حيث يمكن للأطباء اقتراح نظام غذائي للأمهات من أجل منع حساسية الغذاء أو الإكزيما لدى الأطفال، لكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحوث أولا.
ومن ناحية أخرى، قالت جينيفر سافيتسكي، رئيسة قسم أمراض النساء والولادة، إن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات قبل أن يتم تأكيد علاقة السبب والنتيجة بين النظام الغذائي والولادة أو تغذية الرضع من حيث صلتها بتطور الحساسية.
ماذا تفعل الحوامل من أجل حماية أطفالهن؟
اقترح الباحثون إجراء تغيير في وجبات الأم فى أثناء الحمل كوسيلة للحد من تطور الحساسية والربو والتهاب الجلد التأتبي، وحاليا لا توجد توصيات محددة لمنع الحساسية بشكل نهائي لدى الأطفال الذين لم يولدوا بعد، لكن معظم الخبراء يؤيدون الحفاظ على نظام غذائي متوازن طوال فترة الحمل والرضاعة، حيث لم تظهر قيود محددة على مسببات الحساسية الرئيسية لمنع تطورها في المستقبل.
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كما قال جالويتز: "لا يُنصح عادةً بإجراء العملية القيصرية ما لم يقترح الطبيب الإجراء؛ لذا ينصح بإجراء عملية ولادة مهبلية إذا لم تكن هناك مؤشرات تتطلب إجراء عملية قيصرية، كما يجب على المرأة التركيز على الرضاعة الطبيعية بدلا من إعطاء طفلها الحليب الصناعي".
إذا أظهر الطفل علامات مبكرة على حدوث اضطراب الحساسية، مثل الإصابة بالإكزيما، فيجب على الوالدين طلب المساعدة من إخصائي الحساسية، وذلك لأن الخطوات المبكرة تساعد في تقليل شدة الحساسية.