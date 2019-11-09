«ضرب ابني بالقلم».. بلاغ ضد صاحب مدرسة خاصة بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م

ضرب - أرشيفية

قررت نادية فتحي مدير عام إدارة العجمى التعليمية بمحافظة الإسكندرية، فتح تحقيق فى بلاغ ولي أمر طالب باعتداء صاحب مدرسة خاصة على ابنه. اتهم ولي أمر الطالب "عمر سامح" صاحب المدرسة الخاصة ويدعى "م.س"، بصفع ابنه على وجهه، وعلى الفور تمت إحالة الواقعة إلى لجنة الحماية الخماسية بالإدارة لتبين مدى صحة الواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وحرر ولي أمر الطالب بالصف الخامس الابتدائي محضرا بقسم شرطة الدخيلة رقم 14077 إداري الدخيلة، مطالبا بالتحقيق في الواقعة ورفع ما سماه بـ"الضرر" الذى وقع على نجله الطفل بعد صفع وجهه أمام زملائه ومدرسيه.

وروى ولي أمر التلميذ خلال المحضر أن نجله تعرض للسبّ من قبَل زميل له قال له: "يا كلب" فرد عليه ابنه بعبارة كتبها: "إنت اللى كلب وحيوان"، وطلب من زميل آخر لهما أن يقرأها له، مضيفا أن ابنه فوجئ بدخول صاحب المدرسة وصفعه على وجهه، ما أصابه بأذى نفسي رفض على أثره الذهاب إلى المدرسة. وأوضحت مديرة إدارة العجمى