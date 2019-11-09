تشيلسي يخطف وصافة البريميرليج بعد الفوز على بالاس

تحرير:علي الزيني ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٦ م

تشيلسي

حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا على نظيره كريستال بالاس، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل تامي أبراهام هدف التقدم، وأضاف كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني، ليرفع البلوز رصيده إلى 26 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثالث ويواجه ليفربول غدًا الأحد، وفي المقابل تجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز التاسع.

سيطر فريق تشيلسي على مجريات اللعب وحاول الوصول إلى مرمى كريستال بالاس، وجاءت أخطر الفرص في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، بعدما توغل مونت بالكرة ومررها إلى جيمس، الذي أرسل عرضية في اتجاه أبراهام، ليتصدى لها الحارس، وترتد أمام ويليان الذي سدد كرة أبعدها كاهيل، وينقذ فريقه

سيطر فريق تشيلسي على مجريات اللعب وحاول الوصول إلى مرمى كريستال بالاس، وجاءت أخطر الفرص في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، بعدما توغل مونت بالكرة ومررها إلى جيمس، الذي أرسل عرضية في اتجاه أبراهام، ليتصدى لها الحارس، وترتد أمام ويليان الذي سدد كرة أبعدها كاهيل، وينقذ فريقه من هدف محقق.



وفي الدقيقة 52، سجل تشيلسي هدف التقدم بعد هجمة سريعة وصلت إلى ويليان، الذي مرر الكرة إلى أبراهام المنفرد بالحارس، وسدد كرة أرضية سكنت الشباك.



وفي الدقيقة 78، أضاف تشيلي الهدف الثاني، بعد تمريرة من بوليسيتش إلى باتشواي، الذي سدد الكرة لتصطدم في كاهيل، وتتهيأ أمام بوليسيتش الذي لعبها بالرأس في الشباك، ولم تشهد باقي الدقائق جديدا، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بنتيجة (2-0).