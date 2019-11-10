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أين تذهب الدهون التي تفقدها من جسمك؟

تحرير:فيروز ياسر ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة
يعتقد أخصائي التغذية أنه عند ممارسة التمارين الرياضية وحرق الدهون، يتم استخدام ما تم حرقه كوقود للطاقة أو الحرارة، ولكن يبقى السؤال.. أين يذهب المنتج الثانوي أو يهدر رد الفعل الأيضي؟ كشفت الأبحاث أنه عندما يكسر جسمك الجزيئات التي تشكل خلايا الدهون في جسمك، فإن الذرات الموجودة لا تتوقف عن الوجود، حيث أوضح كل من روبن ميرمان، عالم فيزياء، وأندرو براون، عالم الكيمياء الحيوية المتخصص في الدهون، أن حساباتهم تكشف أن فقدان الوزن يحدث عن طريق التنفس، وذلك حسبما ذكر موقع DailyHealthPost.
يتم تحويل الكربوهيدرات الغذائية الزائدة والبروتين إلى نوع من الدهون تسمى الدهون الثلاثية، وخلال فقدان الوزن يتم استقلاب تلك الدهون. تتكون الدهون الثلاثية من 3 أنواع من الذرات: الكربون والهيدروجين والأكسجين، حيث لا يمكن تكسير جزيئات الدهون الثلاثية إلا عن طريق فتح هذه الذرات، من خلال عملية تعرف باسم
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تناول هذه المشروبات قبل النوم لحرق دهون البطن

في بعض الأحيان، تحتاج إلى جهد كبير لتقليل دهون البطن، ولكن هل تستطيع مقاومة الأطعمة التي تحبها والتخلص من عاداتك السيئة؟ في زحمة الحياة والمهام اليومية التي لا تنتهي، غالبا ما تبحث عن طرق بسيطة لا تحتاج إلى وقت أو مجهود لجعل بطنك مسطحًا. من المهم أن تعرف أنه تم ربط الدهون الزائدة في البطن بأمراض مخيفة مثل السرطان وأمراض القلب والخرف، بمعنى آخر، إذا كنت لا تأخذ الوقت الكافي للاهتمام بصحتك، فقد تتخلى عنك في وقت لا تتوقعه. هناك وصفات سهلة تساعدك على حرق دهون البطن فى أثناء النوم، فهي توفر لك دَفعة بجانب عاداتك الصحية.
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لاستقبال الشتاء بجسم رشيق.. 5 أنظمة غذائية فعالة

بعد أن أعلن فصل الخريف عن رحيله، أيام قليلة وستبدأ ليالي الشتاء، إذ نتناول كميات كبيرة من الطعام، ونتوقف عن ممارسة الرياضة نتيجة الكسل، فضلا عن النوم لفترات طويلة، والجلوس في البيت دون حركة لتجنب نزلات البرد المتكررة، ومن ثم يقل حرق السعرات الحرارية؛ لذا لا بد من الحفاظ على جسم رشيق قبل فصل الشتاء، فإذا تصفحت محرك البحث "جوجل"، ستجد العشرات من الأنظمة الغذائية الصحية، وعند الاختيار عليك -أولا- معرفة طبيعة جسمك، وإلى أي مدى سيكون هذا النظام فعالا؟ وذلك نقلًا عن "mayo clinic".
فقدان -الوزن

«أتكنز وزون».. اهزم وزنك الزائد بـ4 أنظمة غذائية

الشتاء على وشك الاقتراب، وعلى الرغم من التغيرات المناخية التي حدثت خلال الأيام الماضية، كان هذا جرس إنذار لكل شخص لديه وزن زائد وفي غفلة عن التخلص منه قبل دخول فصل الشتاء الذي يشجع على تناول المزيد من الطعام من أجل اكتساب الطاقة اللازمة للتدفئة. أمامك أكثر من شهر قبل أن يبدأ موسم الشتاء الرسمي؛ ولهذا عليك أن تبحث عن نظام غذائي يخلصك من وزنك الزائد في أقرب وقت، وإذا كنت في حيرة من أمرك حول النظام الأكثر فاعلية، فهناك 4 أنظمة يمكنك اتباع أحدها، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Health line.
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ممارسة-التمارين

150 دقيقة أسبوعيا.. ممارسة التمارين تقي من السرطان

ممارسة التمارين الرياضية خطوة مهمة، خاصة إذا أصبحت روتينًا، كما أصدرت لجنة من الخبراء إرشادات تفيد أن التمرينات المنتظمة يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان، وكذلك مساعدة الأشخاص الذين يخضعون لعلاج السرطان. ويوصي الخبراء بـ30 دقيقة من التمارين الرياضية 3 مرات في الأسبوع، وتدريب القوة 2- 3 مرات في الأسبوع؛ وذلك من أجل المساعدة في الوقاية من السرطان عن طريق الحد من الالتهابات، والحفاظ على الوزن تحت السيطرة، وتعزيز جهاز المناعة، وفقا لما ذكره موقع Health line.
زيت-جوز-الهند

لحرق السعرات الحرارية.. أضف زيت جوز الهند إلى قهوتك

تناول القهوة صباحا مزاج، خاصة إذا كنت عاشقا لها وتحب شرب أكثر من 3 أكواب يوميا، وهناك أنواع مختلفة من القهوة، سادة ومحوج وعربي، كما أن النسكافيه له مذاقات مختلفة كالسادة وبالبندق، بالإضافة إلى المضاف إليه الكريمة، وإذا كنت تريد تجربة القهوة المضاف إليها كريمة، وتعتقد أنها مكلفة مثل التي تباع في المطاعم المختلفة، فلا تقلق يمكنك تحضير كريمة القهوة من زيت جوز الهند، فأنت تحتاج إلى 3/4 كوب زيت جوز الهند، مع نصف كوب من العسل الخام، بالإضافة إلى القليل من القرفة.
علاج -الصداع

لماذا قد يكون علاج الصداع النصفي الجديد «طفرة»؟

الصداع النصفي من الأمراض المزمنة التي تصيب الأشخاص من وقت لآخر، حيث تشعر بألم شديد في الرأس ولا تستطيع الجلوس في ضوضاء، كما أنك لا تتحمل كلمة من شخص آخر، وعلى الرغم من وجود علاجات له، فإن العقار الجديد قد يساعد بشكل كبير. وافقت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) مؤخرًا على دواء Lasmiditan، الذي يباع تحت الاسم التجاري Reyvow لعلاج الصداع النصفي الحاد، ولكن الغرض من هذا العلاج ليس منع الصداع النصفي، وإنما يعالج الصداع النصفي المصاحب بالأورة أو بدونها، وهي ظاهرة حسية شائعة أو اضطراب بصري يحدث خلال هذه الحالة.
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«تجنب هاتفك».. عادات صحية عليك ممارستها بعد الأربعين

هناك الكثير من العادات والروتين المختلف من شخص لآخر، يمكن الاستمرار عليها لفترة طويلة من الوقت، ولكن بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى الأربعينات من العمر، قد يبدو الأمر كما لو أنك عالق في طرقك، وغالبا ما تكون لديك عادات جيدة وأخرى سيئة تمارسها منذ سنوات. عندما تحين سن الأربعين، فهذا الوقت يخضع فيه جسمك واهتماماتك ومسؤولياتك لتغييرات كبيرة، وهذا ما يجب على عاداتك أيضا؛ ولهذا هناك عادات قد ترغب في جعلها جزءا من حياتك اليومية. وذلك وفقا لما ذكره موقع Best Life.
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