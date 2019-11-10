أين تذهب الدهون التي تفقدها من جسمك؟

تحرير:فيروز ياسر ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

ممارسة الرياضة

يعتقد أخصائي التغذية أنه عند ممارسة التمارين الرياضية وحرق الدهون، يتم استخدام ما تم حرقه كوقود للطاقة أو الحرارة، ولكن يبقى السؤال.. أين يذهب المنتج الثانوي أو يهدر رد الفعل الأيضي؟ كشفت الأبحاث أنه عندما يكسر جسمك الجزيئات التي تشكل خلايا الدهون في جسمك، فإن الذرات الموجودة لا تتوقف عن الوجود، حيث أوضح كل من روبن ميرمان، عالم فيزياء، وأندرو براون، عالم الكيمياء الحيوية المتخصص في الدهون، أن حساباتهم تكشف أن فقدان الوزن يحدث عن طريق التنفس، وذلك حسبما ذكر موقع DailyHealthPost.

يتم تحويل الكربوهيدرات الغذائية الزائدة والبروتين إلى نوع من الدهون تسمى الدهون الثلاثية، وخلال فقدان الوزن يتم استقلاب تلك الدهون. تتكون الدهون الثلاثية من 3 أنواع من الذرات: الكربون والهيدروجين والأكسجين، حيث لا يمكن تكسير جزيئات الدهون الثلاثية إلا عن طريق فتح هذه الذرات، من خلال عملية تعرف باسم