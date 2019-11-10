خذي إجازة من وظيفتك كأم واسترخي بهذه الخطوات

تحتاج الأم إلى وقت خاص للانفصال عن الروتين المعتاد للاسترخاء، وبالنسبة للأمهات اللاتي يتعرضن للإجهاد، فإن هذا بسبب إهمال الرعاية الذاتية، لذا تحتاج الأم إلى الأنانية
أثبتت الإحصائيات أن الأمهات تعمل 96 ساعة في الأسبوع، وهذا ما يعادل العمل في وظيفتين بدوام كامل، إلى جانب العمل الإضافي.
وفي الحقيقة لا تحصل معظم الأمهات على القدر الكافي من الراحة التي يحتجن إليها بشكل يومي، وهذا الأمر مرهق عاطفيا وجسديا.
كما لا يُقال إلا القليل عن الحاجة إلى الأمهات لإيجاد الوقت للعناية الذاتية، وهذا هو السبب في أن العديد من علماء النفس يقترحون أن الأمهات يأخذن وقتا بعيدا عن أطفالهن ويذهبن في رحلة استجمام لرعاية أنفسهن قليلا وتجنب الإرهاق المزمن.
الأمهات يستحققن الراحة والرعاية الذاتية
تحتاج الأم إلى وقت خاص للانفصال عن الروتين المعتاد للاسترخاء، وبالنسبة للأمهات اللاتي يتعرضن للإجهاد، فإن هذا بسبب إهمال الرعاية الذاتية، لذا تحتاج الأم إلى بعض التفكير في نفسها حتى وإن كان تحت مسمى "الأنانية".
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كما
الأمهات يستحققن الراحة والرعاية الذاتية
تحتاج الأم إلى وقت خاص للانفصال عن الروتين المعتاد للاسترخاء، وبالنسبة للأمهات اللاتي يتعرضن للإجهاد، فإن هذا بسبب إهمال الرعاية الذاتية، لذا تحتاج الأم إلى بعض التفكير في نفسها حتى وإن كان تحت مسمى "الأنانية".
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كما يوضح سيلتون، أستاذ في علم النفس: "من المهم للغاية أن يرى الأطفال هذا التوازن الذي يجب تحقيقه بشكل مثالي في وضع عائلي، كما أن الأطفال الذين يرون أمهاتهم يكافحون للتعامل مع الأنشطة اليومية، فسيكون هذا الأمر صعبا في مرحلة بلوغهم، وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
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الأمومة هي وظيفة بدوام كامل تتضمن القيام بالغسيل وإدارة المواعيد والمشاركة في الأنشطة المدرسية وإعداد وجبات الطعام وأكثر من ذلك بكثير، كما تشير الدراسات إلى أن الأمهات محاصرات في روتينهن لدرجة أن فكرة الإجازة تشعرهن بالذنب.
طرق مبتكرة يمكن للأمهات الاستمتاع بها
يمكن للأم قضاء وقت بعيدا عن الأطفال، وعلى الرغم من أن هذا قد يكون حلما، ولكن سهل تحقيقه، حيث لا داعي للقلق بشأن العشاء، ووقت النوم، والواجبات المنزلية، ومع ذلك قد يكون من الصعب التخطيط لقضاء إجازة كاملة بسبب ضيق الوقت أو ضيق الميزانية، لذا يمكن القيام بالآتي:
1- الراحة في عطلة نهاية الأسبوع
العزوبية تجعل من السهل الحصول على عطلة نهاية الأسبوع، لكن كونك أما يغير الأمر، لذا يمكنك التخطيط من أجلك عن طريق الذهاب إلى صف اليوجا الأسبوعي، أو قراء كتاب لمدة ساعة، أو مجرد الاسترخاء مع كوب من الشاي في السرير.
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2- استراحة شهرية على مدار 24 ساعة
إذا لم يكن بإمكانك الاسترخاء صباحا كل يوم، فحاولي التخطيط ليوم كامل من كل شهر، كما من الطبيعي أن تقلق الأمهات بشأن قائمة المهمات، ولكن قضاء يوم عطلة كل شهر لتستمتعي بنفسك سوف يهدئ عقلك ويساعدك على التفكير بمزيد من الوضوح.
3- عمل جدولك لأعمالك المنزلية أفضل كثيرا
قد تعتقدين أنه من الأفضل القيام بجميع الأعمال اليومية، لكن السماح لها بالتراكم يمكن أن يحسن من عقلك، حيث يجب عليك تحديد أيام خاصة لكل مهمة مثل أيام الغسيل أو التنظيف، وسيسمح لك تقسيمها إلى أجزاء أصغر بالقيام بأشياء أكثر إنتاجية.
4- الذهاب إلى مكان مريح بعيدا عن المنزل
عل الرغم من أنه يمكن الاسترخاء في المنزل، ولكن الأفضل الذهاب إلى مكان خارجه يكون مريحا كفاية، فبعد أيام قليلة من الهدوء والصمت والاسترخاء والوقت الذي تقضينه في القيام بما تحبين، سيكون له تأثير كبير على شعورك بالراحة.
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عند قيام أي أم بالخطوات السابقة، فإنها ستصبح في وضع جيد ومنعش، كما يمكنها التعامل مع أي فوضى تنتظرها في المنزل.
حتى لو قضيت يومين فقط بعيدا عن المنزل، يمكن أن يحسن كثيرا من صحتك العقلية والجسدية، وهذا بالتأكيد شيء يستحق المحاولة.