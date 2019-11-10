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خذي إجازة من وظيفتك كأم واسترخي بهذه الخطوات

تحتاج الأم إلى وقت خاص للانفصال عن الروتين المعتاد للاسترخاء، وبالنسبة للأمهات اللاتي يتعرضن للإجهاد، فإن هذا بسبب إهمال الرعاية الذاتية، لذا تحتاج الأم إلى الأنانية
تحرير:فيروز ياسر ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
الأمومة
الأمومة
أثبتت الإحصائيات أن الأمهات تعمل 96 ساعة في الأسبوع، وهذا ما يعادل العمل في وظيفتين بدوام كامل، إلى جانب العمل الإضافي. وفي الحقيقة لا تحصل معظم الأمهات على القدر الكافي من الراحة التي يحتجن إليها بشكل يومي، وهذا الأمر مرهق عاطفيا وجسديا. كما لا يُقال إلا القليل عن الحاجة إلى الأمهات لإيجاد الوقت للعناية الذاتية، وهذا هو السبب في أن العديد من علماء النفس يقترحون أن الأمهات يأخذن وقتا بعيدا عن أطفالهن ويذهبن في رحلة استجمام لرعاية أنفسهن قليلا وتجنب الإرهاق المزمن.
الأمهات يستحققن الراحة والرعاية الذاتية تحتاج الأم إلى وقت خاص للانفصال عن الروتين المعتاد للاسترخاء، وبالنسبة للأمهات اللاتي يتعرضن للإجهاد، فإن هذا بسبب إهمال الرعاية الذاتية، لذا تحتاج الأم إلى بعض التفكير في نفسها حتى وإن كان تحت مسمى "الأنانية". اقرأ أيضا: امرأة تتنبأ بموعد إصابتها بالصداع النصفي كما
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وكالة ناسا

«ناسا» تكشف عن أول طائرة تعمل بالكهرباء بالكامل

كشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، عن طائرتها التجريبية من طراز "إكس 57 ماكسويل"، وهي أول طائرة تعمل بالكامل بالكهرباء، وذلك في مختبرها الشهير بصحراء كاليفورنيا. وأوضح برنت كوبلي مدير مشروع مركز أرمسترونغ لأبحاث الطيران التابع لـ "ناسا"، وفقا لقناة سكاي نيوز الإخبارية، أن الطائرة "إكس 57 ماكسويل" تعد الأحدث في سلسلة فخمة من الطائرات التجريبية التي طورتها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية على مدار عقود لأغراض عدة، بما في ذلك "بيل إكس 1" التي تتخذ شكل الرصاصة وتكسر حاجز الصوت لأول مرة، وطائرة الصاروخ "إكس 15 نيل أرمسترونغ".
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تشييع جثمان مدرب الأسود الشهير محمد الحلو (صور)

شييع أهالي ومحبي مدرب الأسود الشهير محمد الحلو، عصر اليوم الأربعاء، جنازته من مسجد السيدة نفيسة، ومن المقرر أن يُقام العزاء يوم الجمعة المقبل فى مسجد الحامدية الشاذلية. يذكر أن محمد الحلو، توفى بعد تدهور حاد فى حالته الصحية، وذلك بعد دخوله منذ ثلاثة أيام العناية المركزة، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعى، بعد إصابته بميكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوى. وحرصت نقابة المهن التمثيلية على زيارته خلال الأيام الماضية تسهيلاً لإجراءات الفحوصات والتحاليل الطبية.
محمد الحلو

وفاة مدرب الأسود محمد الحلو بعد صراع طويل مع المرض

توفى صباح اليوم الأربعاء، مدرب الأسود الشهير محمد الحلو، بعد صراع طويل مع المرض. وأكد منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، وسيكون العزاء الجمعة المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية. كان "الحلو" قد تعرض لتدهور حاد في حالته الصحية، أدى لدخوله منذ ثلاثة أيام العناية المركزة، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد إصابته بميكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوي، وحرصت نقابة المهن التمثيلية على زيارته خلال الأيام الماضية تسهيلاً لإجراءات الفحوصات والتحاليل الطبية.
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