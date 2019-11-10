خذي إجازة من وظيفتك كأم واسترخي بهذه الخطوات

تحتاج الأم إلى وقت خاص للانفصال عن الروتين المعتاد للاسترخاء، وبالنسبة للأمهات اللاتي يتعرضن للإجهاد، فإن هذا بسبب إهمال الرعاية الذاتية، لذا تحتاج الأم إلى الأنانية

تحرير:فيروز ياسر ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

الأمومة

أثبتت الإحصائيات أن الأمهات تعمل 96 ساعة في الأسبوع، وهذا ما يعادل العمل في وظيفتين بدوام كامل، إلى جانب العمل الإضافي. وفي الحقيقة لا تحصل معظم الأمهات على القدر الكافي من الراحة التي يحتجن إليها بشكل يومي، وهذا الأمر مرهق عاطفيا وجسديا. كما لا يُقال إلا القليل عن الحاجة إلى الأمهات لإيجاد الوقت للعناية الذاتية، وهذا هو السبب في أن العديد من علماء النفس يقترحون أن الأمهات يأخذن وقتا بعيدا عن أطفالهن ويذهبن في رحلة استجمام لرعاية أنفسهن قليلا وتجنب الإرهاق المزمن.

الأمهات يستحققن الراحة والرعاية الذاتية تحتاج الأم إلى وقت خاص للانفصال عن الروتين المعتاد للاسترخاء، وبالنسبة للأمهات اللاتي يتعرضن للإجهاد، فإن هذا بسبب إهمال الرعاية الذاتية، لذا تحتاج الأم إلى بعض التفكير في نفسها حتى وإن كان تحت مسمى "الأنانية". اقرأ أيضا: امرأة تتنبأ بموعد إصابتها بالصداع النصفي كما