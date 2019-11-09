رياضة

بعد هدفه اليوم.. بوليسيتش يحقق رقما جديدا مع تشيلسي

تحرير:محمد جمال ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م
كريستيان بوليسيتش
كريستيان بوليسيتش
تألق الدولى الأمريكي كريستيان بوليسيتش مع فريق تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وذلك بعدما سجل هدفا في فوز البلوز اليوم السبت، على كريستال بالاس، وأحرز بوليسيتش الهدف الثانى لفريقه في الدقيقة 79، بينما سجل زميله تامي أبراهام الهدف الأول في الدقيقة 52. ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، فإن بوليسيتش أصبح رابع لاعب أمريكي يهز الشباك في 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، بعد كلينت ديمبسي (3 مرات)، وجو-ماكس مور، وروي ويجرلي.
وانتقل بوليسيتش من صفوف بروسيا دورتموند الألمانى للبلوز فى موسم الانتقالات الصيفية الماضية، واستطاع بأدواره الهجومية إقناع فرانك لامبارد المدير الفنى لتشيلسي، حيث يشارك الأول فى التشكيلة الأساسية للبلوز. وحقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينا على نظيره كريستال بالاس بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم
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توتنهام - شيفلد يونايتد

توتنهام يسقط في فخ التعادل.. ونيوكاسل يهزم بورنموث

نجح شيفيلد يونايتد فى خطف نقطة ثمينة من نظيره توتنهام بعد أن تعادل معه بنتيجة 1-1، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب توتنهام هوتسبير، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل لصالح أبناء بوكيتينو اللاعب سنو هيونج مين فى الدقيقة الـ58، بينما سجل هدف شيفيلد جورج بالدوك فى الدقيقة الـ78 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل شيفيلد الصاعد حديثا المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بينما يقع توتنهام فى المركز الثانى عشر برصيد 14 نقطة.
اجويرو

أجويرو: لم نبدأ الموسم بشكل جيد

علق الدولى الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي، على فرص الستيزنز في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) هذا الموسم، إذ قال، في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "سنقاتل حتى النهاية على لقب البريميرليج، إنها فلسفة شخصية وشعار الفريق الذى ألعب فيه". وأكمل الدولى الأرجنتيني خلال تصريحاته: "لقد دافعنا عن هذه الفلسفة بشكل واضح في الموسم الماضي، إذ إننا حافظنا على صدارة البريميرليج، رغم مرورنا بفترة عصيبة على مدار البطولة".
تشيلي

تشيلسي يخطف وصافة البريميرليج بعد الفوز على بالاس

حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا على نظيره كريستال بالاس، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل تامي أبراهام هدف التقدم، وأضاف كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني، ليرفع البلوز رصيده إلى 26 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثالث ويواجه ليفربول غدًا الأحد، وفي المقابل تجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز التاسع.
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تشيلي

تشيلسي يخطف وصافة البريميرليج بعد الفوز على بالاس

حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا على نظيره كريستال بالاس، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل تامي أبراهام هدف التقدم، وأضاف كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني، ليرفع البلوز رصيده إلى 26 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثالث ويواجه ليفربول غدًا الأحد، وفي المقابل تجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز التاسع.
أرسنال (5)

آرسنال في قمة نارية أمام ليستر بالبريميرليج اليوم

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل تشيلسي نظيره كريستال بالاس الساعة 2:30 ظهرًا على ملعب ستامفورد بريدج، ويحتل البلوز المركز الرابع برصيد 23 نقطة بينما يوجد كريستال بالاس في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، وتواجه الفريقان في 20 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها تشيلسي الانتصار في 14 مباراة وتعادل في لقاءين وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجَّل لاعبو البلوز في تلك المباريات 38 هدفًا واهتزت شباكهم بـ16 هدفًا.
مورينيو

أرسنال يقرب مورينيو من العودة إلى الدوري الإنجليزي

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بات قريبا من العودة للتدريب في الدوري الإنجليزي من جديد وذلك عبر بوابة أرسنال، ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فإن مورينيو تناول العشاء مع راؤول سانليهي، مدير الكرة في أرسنال، هذا الأسبوع، للتحدث عن إمكانية قيادته للجانرز خلال الموسم الحالي، وقال مورينيو لمدير الكرة في أرسنال إنه معجب بالخطط التي يقومون بها في النادي لتطوير فريق الكرة. يذكر أن مورينيو سبق أن أشاد في تصريحات صحفية بتعاقد أرسنال هذا الموسم مع الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي.
ليفربول‎

ليفربول يسعى لتعزيز صدارة الدوري أمام أستون فيلا

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد اليوم السبت، وذلك من خلال مباريات الجولة رقم 11، وستكون ضربة البداية من ملعب فيتنس فيرست، عندما يستقبل بورنموث نظيره مانشستر يونايتد في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، ويحتل بورنموث المركز التاسع برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط، وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل آرسنال نظيره وولفرهامبتون على ملعب الإمارات في تمام الساعة الخامسة مساء، ويحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.
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