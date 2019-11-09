بعد هدفه اليوم.. بوليسيتش يحقق رقما جديدا مع تشيلسي

تحرير:محمد جمال ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م

كريستيان بوليسيتش

تألق الدولى الأمريكي كريستيان بوليسيتش مع فريق تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وذلك بعدما سجل هدفا في فوز البلوز اليوم السبت، على كريستال بالاس، وأحرز بوليسيتش الهدف الثانى لفريقه في الدقيقة 79، بينما سجل زميله تامي أبراهام الهدف الأول في الدقيقة 52. ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، فإن بوليسيتش أصبح رابع لاعب أمريكي يهز الشباك في 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، بعد كلينت ديمبسي (3 مرات)، وجو-ماكس مور، وروي ويجرلي.

وانتقل بوليسيتش من صفوف بروسيا دورتموند الألمانى للبلوز فى موسم الانتقالات الصيفية الماضية، واستطاع بأدواره الهجومية إقناع فرانك لامبارد المدير الفنى لتشيلسي، حيث يشارك الأول فى التشكيلة الأساسية للبلوز. وحقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينا على نظيره كريستال بالاس بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم

وانتقل بوليسيتش من صفوف بروسيا دورتموند الألمانى للبلوز فى موسم الانتقالات الصيفية الماضية، واستطاع بأدواره الهجومية إقناع فرانك لامبارد المدير الفنى لتشيلسي، حيث يشارك الأول فى التشكيلة الأساسية للبلوز.



وحقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينا على نظيره كريستال بالاس بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل تامي أبراهام هدف التقدم، وأضاف كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني، ليرفع البلوز رصيده إلى 26 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثالث ويواجه ليفربول غدًا الأحد، وفي المقابل تجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز التاسع.