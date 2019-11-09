بعد طعن زميلهم.. عمال نظافة الإسكندرية يستغيثون من «بلطجة» النباشين

تحرير:محمد مجلى ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م

عمال نظافة

انتابت العاملين بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية حالة من القلق خشية تعرضهم لوقائع مماثلة لما تعرض له زميلهم توفيق أحمد، الذي طعنه أحد النباشين رافضا قيام العامل المشار إليه بمهام عمله بجمع القمامة، قبل الانتهاء من فرزها، ومع إصرار العامل على استكمال عمله قام النباش بطعنه بسكين، ما استلزم دخوله المستشفى وإجراء جراحة عاجلة بعد إصابته بجرح قطعي فى العضد اليمنى واشتباه قطع في الشريان والعصب، حيث تبين أن أبعاد الجرح نحو 3 سم مقابل 7 سم، مع قطع فى الشرايين، وأرسل العاملون فى الشركة استغاثة إلى قيادات المحافظة بعنوان "دماؤنا تُهدر بسبب بلطجة النباشين".

وقال أحمد شحاتة، المسؤول عن الشركة، إن العاملين يشعرون بالخوف والقلق ولديهم حالة قلق عارمة بسبب محاولات الإيذاء التى يتعرضون لها، لافتا إلى أن واقعة سيدى بشر ليست الأولى، بل هي حوادث متكررة. وأكد شحاتة، فى تصريحات لـ"التحرير"، أن العاملين لا يستطيعون العمل في ظل هذه الأجواء، ويستغيثون بالقيادات لإنقاذهم