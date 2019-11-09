بعد طعن زميلهم.. عمال نظافة الإسكندرية يستغيثون من «بلطجة» النباشين
تحرير:محمد مجلى
٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م
عمال نظافة
انتابت العاملين بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية حالة من القلق خشية تعرضهم لوقائع مماثلة لما تعرض له زميلهم توفيق أحمد، الذي طعنه أحد النباشين رافضا قيام العامل المشار إليه بمهام عمله بجمع القمامة، قبل الانتهاء من فرزها، ومع إصرار العامل على استكمال عمله قام النباش بطعنه بسكين، ما استلزم دخوله المستشفى وإجراء جراحة عاجلة بعد إصابته بجرح قطعي فى العضد اليمنى واشتباه قطع في الشريان والعصب، حيث تبين أن أبعاد الجرح نحو 3 سم مقابل 7 سم، مع قطع فى الشرايين، وأرسل العاملون فى الشركة استغاثة إلى قيادات المحافظة بعنوان "دماؤنا تُهدر بسبب بلطجة النباشين".
وقال أحمد شحاتة، المسؤول عن الشركة، إن العاملين يشعرون بالخوف والقلق ولديهم حالة قلق عارمة بسبب محاولات الإيذاء التى يتعرضون لها، لافتا إلى أن واقعة سيدى بشر ليست الأولى، بل هي حوادث متكررة.
وأكد شحاتة، فى تصريحات لـ"التحرير"، أن العاملين لا يستطيعون العمل في ظل هذه الأجواء، ويستغيثون بالقيادات لإنقاذهم
وقال أحمد شحاتة، المسؤول عن الشركة، إن العاملين يشعرون بالخوف والقلق ولديهم حالة قلق عارمة بسبب محاولات الإيذاء التى يتعرضون لها، لافتا إلى أن واقعة سيدى بشر ليست الأولى، بل هي حوادث متكررة.
وأكد شحاتة، فى تصريحات لـ"التحرير"، أن العاملين لا يستطيعون العمل في ظل هذه الأجواء، ويستغيثون بالقيادات لإنقاذهم من بطش النباشين، وتوفير الحماية الكاملة لهم، مضيفا: "عمال النظافة هم الدعامة الأساسية لمنظومة النظافة بالإسكندرية، ويجب توفير الحماية لهم".
وشهدت منطقة سيدى بشر قيام "نباش" بطعن توفيق أحمد، 26 عاما، عامل نظافة بالشركة، بعد وقوع خلاف حاد بين الجانبين، على أثر قيام الأول بمنع الأخير من رفع القمامة فى أثناء الوردية، لحين الانتهاء من فرز القمامة بشكل موسع وعدم تعطيله.
ورفض عامل النظافة طلب النباش، مشددا على وجوب استكمال مهام عمله، حتى نشبت بينهما مشادة كلامية شديدة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها النباش بجلب سلاح أبيض "سكين" وطعن عامل النظافة بشارع العيسوي بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية.
تبين أن العامل مقيم بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقله إلى مستشفى شرق المدينة، ثم المستشفى الأميري لإجراء الجراحة بقسم الأوعية الدموية.
تحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبس النباش 4 أيام على ذمة التحقيق.