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بعد طعن زميلهم.. عمال نظافة الإسكندرية يستغيثون من «بلطجة» النباشين

تحرير:محمد مجلى ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م
عمال نظافة
عمال نظافة
انتابت العاملين بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية حالة من القلق خشية تعرضهم لوقائع مماثلة لما تعرض له زميلهم توفيق أحمد، الذي طعنه أحد النباشين رافضا قيام العامل المشار إليه بمهام عمله بجمع القمامة، قبل الانتهاء من فرزها، ومع إصرار العامل على استكمال عمله قام النباش بطعنه بسكين، ما استلزم دخوله المستشفى وإجراء جراحة عاجلة بعد إصابته بجرح قطعي فى العضد اليمنى واشتباه قطع في الشريان والعصب، حيث تبين أن أبعاد الجرح نحو 3 سم مقابل 7 سم، مع قطع فى الشرايين، وأرسل العاملون فى الشركة استغاثة إلى قيادات المحافظة بعنوان "دماؤنا تُهدر بسبب بلطجة النباشين".
وقال أحمد شحاتة، المسؤول عن الشركة، إن العاملين يشعرون بالخوف والقلق ولديهم حالة قلق عارمة بسبب محاولات الإيذاء التى يتعرضون لها، لافتا إلى أن واقعة سيدى بشر ليست الأولى، بل هي حوادث متكررة. وأكد شحاتة، فى تصريحات لـ"التحرير"، أن العاملين لا يستطيعون العمل في ظل هذه الأجواء، ويستغيثون بالقيادات لإنقاذهم
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السيدة-انتصار-السيسي-قرينة-رئيس-الجمهورية (1)

قرينة السيسي تهنئ المصريين بالمولد النبوي: «مولده رحمة لنا»

أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن تهنئتها للأمة المصرية والعربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد المصطفى رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقالت السيدة انتصار السيسي، في تدوينة لها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي،: "مولده رحمة لنا وتراحم بيننا ونبوته شفاعة لنا يوم الدين، نهنئ الأمة المصرية والعربية والإسلامية بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، كل عام وأنتم بخير".
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

هل يدعم البنك المركزي الأغنياء؟ برلماني يُجيب

طالب النائب محمد فؤاد، بحث وتحديد الأسباب التى دفعت البنك المركزى لإيقاف دعم إسكان محدودى الدخل، فى الوقت الذى يسعى فيه لاطلاق مبادرة لتمويل وحدات تبلغ قيمتها من 2 إلى 3 مليون جنيه، والوقوف على الدوافع الخاصة بهذه المبادرة ومدى التزام المركزى بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولى. وأوضح فؤاد، أن البنك المركزى يعتزم تنفيذ مبادرة لدعم بعض الوحدات السكنية التى تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيها، وذلك من خلال منح تمويلات للمطورين العقاريين بفائدة منخفضة، حيث أعلنت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات عن مبادرة تمويل بشريحة 50 مليار جنيه، والمفاوضات بين الغرفة والمركزى قد اتفقت حول 90% من البنود، على أن يتم دعم وحدات الإسكان التى تتراوح أسعارها من 2 إلى 3 مليون جنيه، بالإضافة لمنح تمويلات بفائدة مخفضة للمطورين العقاريين.
سعيد شلبي

عالم مصري يفوز بالجائزة الدولية للتميز بالجهاز الهضمي والكبد

حصل الدكتور سعيد شلبى الأستاذ بالمركز القومى للبحوث ونائب رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا السابق، على الجائزة الدولية للتميز فى الجهاز الهضمي والكبد لعام 2019 من جامعة كانبور بولاية أوتار براديش بالهند. وقال الدكتور سعيد شلبي اليوم السبت، "إنه تسلم تلك الجائزة العلمية على هامش مشاركته في فعاليات "مؤتمر الصحة والعافية" بجامعة كانبور في الهند، حيث أعلنت جوائزها بمجال الطب، معربا عن سعادته بهذا التكريم من أعرق الجامعات الهندية بولاية أوتار براديش، وهي أكبر ولاية في الهند، ورفع اسم مصر في المحافل العلمية الدولية، منوها بأن اختياره للجائزة يعد تقديرا لمصر وعلمائها".
طقس (1)

معتدل نهارًا لطيف ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس معتدل شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة. مائل للحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء يصاحبها سقوط الامطار على مدينتى حلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.
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انقطاع-مياه

قطع مياه الشرب بـ6 مناطق بالإسكندرية 24 ساعة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب، عن قطع المياه بعدد من المناطق بشرق الإسكندرية، اعتبارا من بعد ظهر غدا الجمعة، نظرا لأعمال المرحلة الأولى من الإحلال والتجديد بخط المياه العكر المغذى لمحطة مياه المعمورة قطر، مما يؤدي إلى توقف العمل بمحطة المعمورة، ويترتب عليه ضعف وانقطاع المياه لمدة تزيد عن 24 ساعة. ودعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، المواطنين باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة لحين الانتهاء من عملية الاصلاح اللازمة، وأعلنت الشركة أنها ستقوم بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه.
طوارئ-بالبحيرة-بسبب-الامطار (5)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى غرب البلاد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طوارئ-بالبحيرة-بسبب-الامطار (7)

اليوم انخفاض في درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس. وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وحالة البحر الأحمر معتدلة والرياح السطحية شمالية غربية.
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