مقتل 4 من الجيش السوري وإصابة 15 آخرين في قصف تركي

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م

الحرب في سوريا - أرشيفية

أفادت مصادر محلية سورية، بمقتل عدد من جنود الجيش السوري وإصابة ضابطين برتب رفيعة، جراء قصف شنته القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على ريف تل تمر شمال شرقي البلاد، وذكرت قناة "روسيا اليوم"، نقلا عن المصادر قولها، إنه نتيجة للقصف التركي على قرية "أم شعيفة" التابعة لناحية زركان - أبو راسين، أصيب ضابطان أحدهما برتبة لواء وآخر برتبة عقيد في الجيش السوري، فيما قتل جندي وأصيب آخر في العملية، موضحة أن المصابين نقلوا إلى مستشفى "ليكرين" القريب، فيما لم يتسن التحقق من حقيقة رتب الضابطين.

وأوضحت القناة، أن القصف التركي طال أيضا، قرية "قبور الفراجنة" الواقعة على الطريق الواصل بين تل تمر وناحية زركان - أبو راسين؛ واستهدف نقطة لتمركز قوات الجيش السوري في المنطقة، الأمر الذي أسفر عن مقتل 3 جنود تابعين للجيش وإصابة 4 آخرين بجروح.وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها أيضا، قريتي "دلداره