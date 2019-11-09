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مقتل 4 من الجيش السوري وإصابة 15 آخرين في قصف تركي

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م
الحرب في سوريا - أرشيفية
الحرب في سوريا - أرشيفية
أفادت مصادر محلية سورية، بمقتل عدد من جنود الجيش السوري وإصابة ضابطين برتب رفيعة، جراء قصف شنته القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على ريف تل تمر شمال شرقي البلاد، وذكرت قناة "روسيا اليوم"، نقلا عن المصادر قولها، إنه نتيجة للقصف التركي على قرية "أم شعيفة" التابعة لناحية زركان - أبو راسين، أصيب ضابطان أحدهما برتبة لواء وآخر برتبة عقيد في الجيش السوري، فيما قتل جندي وأصيب آخر في العملية، موضحة أن المصابين نقلوا إلى مستشفى "ليكرين" القريب، فيما لم يتسن التحقق من حقيقة رتب الضابطين.
وأوضحت القناة، أن القصف التركي طال أيضا، قرية "قبور الفراجنة" الواقعة على الطريق الواصل بين تل تمر وناحية زركان - أبو راسين؛ واستهدف نقطة لتمركز قوات الجيش السوري في المنطقة، الأمر الذي أسفر عن مقتل 3 جنود تابعين للجيش وإصابة 4 آخرين بجروح.وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها أيضا، قريتي "دلداره
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قوات-امريكية

سوريا الديمقراطية: انسحاب أمريكا من سوريا خطأ تاريخي

قالت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، اليوم السبت، إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بسحب قواتها من شمال شرق سوريا كان خطأ تاريخي". وأضافت رئيسة الهيئة في تصريحات خاصة لقناة "الحرة" الأمريكية، "أنه من الضروري تصحيح القرار بأقصى سرعة ممكنة وحماية سكان المنطقة من الهجوم التركي ودعم إرسال قوات أممية إلى الحدود مع تركيا لحماية الكرد".
الحرب-في- سوريا (14)

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والقوات التركية بريف «رأس العين»

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم السبت، بوقوع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الجيش السوري والقوات التركية في قرية أم شعيفة بريف "رأس العين" في محافظة "الحسكة" شمال شرقي البلاد، ولم تتطرق "سانا" إلى مزيد من التفاصيل. وأوضحت مصادر ميدانية سورية، أن الاشتباكات دارت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، دون أن تشير إلى مزيد من التفاصيل حول سقوط ضحايا جراء الاشتباكات.
مفاعل نووي إيراني

إيران تعلن تشغيل 1044 جهازا للطرد المركزي في مفاعل «فوردو»

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم السبت، تشغيل 1044 من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في مفاعل فوردو، لافتة إلى أن محققي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون موقع المفاعل غدا الأحد. ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي قوله - خلال مؤتمر صحفي: "شغلنا 1044 جهازا للطرد المركزي المتطور في مفاعل فوردو، وسنوسع إنتاج الطاقة في مجمع فوردو خلال الأسابيع المقبلة.. وسوف يتحقق مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم غد من عينات من اليوارنيوم المخصب في مفاعل فرودو".
العدوان -التركي -على -سوريا

تركيا تواصل الاحتلال.. «قسد»: مقتل 182 من عناصرنا منذ وقف النار

قال القائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي، إن الجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية له، استمرت في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وأضاف في تغريدة على "تويتر" أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة: "يستمر الأتراك ووكلاؤهم الجهاديون في مهاجمة شمال شرق سوريا والاستيلاء على المزيد من الأراضي كل ساعة"، معلنا أنه "بعد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع المسؤولين الأمريكيين، قتل 182 من رفاقنا وعشرات المدنيين، ونزح 30 ألف مدني، وتم احتلال 1100 كيلومتر مربع".
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العدوان -التركي -على -سوريا

تركيا تواصل الاحتلال.. «قسد»: مقتل 182 من عناصرنا منذ وقف النار

قال القائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي، إن الجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية له، استمرت في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وأضاف في تغريدة على "تويتر" أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة: "يستمر الأتراك ووكلاؤهم الجهاديون في مهاجمة شمال شرق سوريا والاستيلاء على المزيد من الأراضي كل ساعة"، معلنا أنه "بعد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع المسؤولين الأمريكيين، قتل 182 من رفاقنا وعشرات المدنيين، ونزح 30 ألف مدني، وتم احتلال 1100 كيلومتر مربع".
الحرب-في- سوريا (5)

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات الاحتلال التركي

?خاضت وحدات من الجيش السوري، اليوم الأربعاء، اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال التركي في تل الورد بريف رأس العين الجنوبي الشرقي، فيما واصلت قوات العدوان من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها الإجرامية على الأهالي بالمدفعية والطيران في ريف تل تمر الشمالي، ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة بين المواطنين السوريين، وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأربعاء، أن اشتباكات عنيفة نشبت بين الجيش السوري وقوات الاحتلال التركي في قرية تل الورد بريف رأس العين الجنوبي.
قصف سوريا

مقتل 15 شخصًا في اشتباكات مع الأكراد شمال سوريا

قتل 15 شخصًا جراء اشتباكات دارت مساء اليوم السبت، في شمال شرق سوريا بين مقاتلين موالين أنقرة يدعمهم الطيران التركي ومقاتلين أكراد سوريين، إذ قالت مصادر، إن المعارك وقعت في مناطق بين تل تمر ورأس العين، وأوقعت 15 قتيلا، 9 من الفصائل الموالية لتركيا و6 من قوات سوريا الديمقراطية. يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد هدد في وقت سابق، بأن بلاده ستتحرك عسكريا من أجل "تطهير" المنطقة المحاذية لها في شمالي سوريا، في حال لم ينسحب منها المقاتلون الأكراد بحلول نهاية المهلة المتفق عليها مع روسيا.
العدوان -التركي -على -سوريا

14 بندا.. تفاصيل وقف العدوان التركي على سوريا 120 ساعة

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، إنه تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا على وقف إطلاق النار في سوريا، وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع تركيا أيضا على إيجاد حل للمنطقة الآمنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم الاتفاق كذلك على ضرورة حماية السجون في شمال سوريا ومواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، ولفت نائب الرئيس الأمريكي، إلى أنه تم الاتفاق أيضا على عدم تدخل تركيا في كوباني السورية، موضحا أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على حماية الأقليات في شمال سوريا، بحسب "الحرة" الأمريكية.
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