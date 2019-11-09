رياضة

أجويرو: لم نبدأ الموسم بشكل جيد

تحرير:محمد جمال ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م
أجويرو
أجويرو
علق الدولى الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي، على فرص الستيزنز في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) هذا الموسم، إذ قال، في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "سنقاتل حتى النهاية على لقب البريميرليج، إنها فلسفة شخصية وشعار الفريق الذى ألعب فيه". وأكمل الدولى الأرجنتيني خلال تصريحاته: "لقد دافعنا عن هذه الفلسفة بشكل واضح في الموسم الماضي، إذ إننا حافظنا على صدارة البريميرليج، رغم مرورنا بفترة عصيبة على مدار البطولة".
وأوضح أجويرو: "لم نبدأ هذا الموسم بالطريقة التي أردناها، كما أن بعض النتائج التي حققناها لم تكن هى المنتظرة، فلا يزال أمامنا طريق طويل، وبالتأكيد لن يكون الأمر سهلا، علينا أن نثق في أسلوب لعبنا ونبذل أقصى جهد، ونقاتل حتى نهاية الموسم". وحصد المان سيتي لقب البريميرليج، الموسم الماضى، بعد صراع شرس مع
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توتنهام - شيفلد يونايتد

توتنهام يسقط في فخ التعادل.. ونيوكاسل يهزم بورنموث

نجح شيفيلد يونايتد فى خطف نقطة ثمينة من نظيره توتنهام بعد أن تعادل معه بنتيجة 1-1، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب توتنهام هوتسبير، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل لصالح أبناء بوكيتينو اللاعب سنو هيونج مين فى الدقيقة الـ58، بينما سجل هدف شيفيلد جورج بالدوك فى الدقيقة الـ78 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل شيفيلد الصاعد حديثا المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بينما يقع توتنهام فى المركز الثانى عشر برصيد 14 نقطة.
كريستيان بوليسيتش

بعد هدفه اليوم.. بوليسيتش يحقق رقما جديدا مع تشيلسي

تألق الدولى الأمريكي كريستيان بوليسيتش مع فريق تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وذلك بعدما سجل هدفا في فوز البلوز اليوم السبت، على كريستال بالاس، وأحرز بوليسيتش الهدف الثانى لفريقه في الدقيقة 79، بينما سجل زميله تامي أبراهام الهدف الأول في الدقيقة 52. ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، فإن بوليسيتش أصبح رابع لاعب أمريكي يهز الشباك في 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، بعد كلينت ديمبسي (3 مرات)، وجو-ماكس مور، وروي ويجرلي.
تشيلي

تشيلسي يخطف وصافة البريميرليج بعد الفوز على بالاس

حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا على نظيره كريستال بالاس، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل تامي أبراهام هدف التقدم، وأضاف كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني، ليرفع البلوز رصيده إلى 26 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثالث ويواجه ليفربول غدًا الأحد، وفي المقابل تجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز التاسع.
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مبابي (6)

كلوب يستبعد إمكانية التعاقد مع مبابي

تحدث الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية تعاقد الريدز مع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن كلوب لا يرى أن التعاقد مع مبابي، بإمكان أي فريق في الوقت الحالي، وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب تقابل مع أفراد من عائلة مبابي قبل عامين، في محاولة لإقناع اللاعب بالانتقال إلى ملعب أنفيلد، لكن كيليان قرر البقاء في فرنسا، وقال كلوب "شراء كيليان مبابي أمر صعب للغاية، لا أرى أي فريق في الوقت الحالي يمكنه شراء اللاعب من باريس سان جيرمان".
محمد- صلاح‎

صلاح عن التتويج بالدوري: لا يزال الطريق طويلا

تحدث نجم المنتخب الوطني محمد صلاح عن حظوظ فريقه ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لهذا الموسم 2019- 2020، وقال صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "فوز ليفربول بلقب البريميرليج؟ كانوا يتحدثون عن ذلك الأمر أيضًا في ديسمبر من العام الماضي عندما تقدمنا على مانشستر سيتي بـ6 أو 7 نقاط"، وأضاف: "الأمر لم ينتهِ بعد، وقد يتغير الترتيب خلال 3 مباريات، فإذا تعرضنا لفترة صعبة وخسرنا 3 مباريات سنكون في ورطة"، ويأتي ذلك قبل صدام ليفربول ومانشستر سيتي يوم الأحد المقبل على ملعب الأنفيلد في قمة مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي.
جوارديولا - كلوب (4)

كلوب يتغنى بجوارديولا قبل صدام البريميرليج

تغنى الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بنظيره الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، واصفًا إياه بالمدرب الأفضل في العالم، وذلك قبل صدام ليفربول والسيتي يوم الأحد المقبل على ملعب الأنفيلد، في قمة مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 31 نقطة وبفارق 6 نقاط عن حامل اللقب السيتي صاحب المركز الثاني، وغطت تصريحات جوارديولا، التي تراجع عنها لاحقا، واتهم فيها ساديو ماني، نجم ليفربول، بأنه يتعمد أحيانا ادعاء السقوط في منطقة الجزاء، على أجواء ما قبل المباراة.
يورجن كلوب‎

كلوب: جوارديولا أفضل مدير فني فى العالم

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على مواجهة الريدز المقبلة أمام مانشستر سيتي، حيث أشار كلوب إلى أن الستيزنز سيظهر بشكل دفاعى. وقال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية عن شكل اللقاء: "أتوقعها مباراة مغلقة". وأضاف المدير الفني لفريق ليفربول خلال تصريحاته مع الشبكة الإنجليزية: "ما حدث من بيب جوارديولا فى الموسم الماضي على ملعب أنفيلد يعني الكثير لي، لقد دافع أمام فريقي بدلا من اللعب بطريقته الهجومية المعتادة".
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