أجويرو: لم نبدأ الموسم بشكل جيد

تحرير:محمد جمال ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م

أجويرو

علق الدولى الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي، على فرص الستيزنز في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) هذا الموسم، إذ قال، في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "سنقاتل حتى النهاية على لقب البريميرليج، إنها فلسفة شخصية وشعار الفريق الذى ألعب فيه". وأكمل الدولى الأرجنتيني خلال تصريحاته: "لقد دافعنا عن هذه الفلسفة بشكل واضح في الموسم الماضي، إذ إننا حافظنا على صدارة البريميرليج، رغم مرورنا بفترة عصيبة على مدار البطولة".

وأوضح أجويرو: "لم نبدأ هذا الموسم بالطريقة التي أردناها، كما أن بعض النتائج التي حققناها لم تكن هى المنتظرة، فلا يزال أمامنا طريق طويل، وبالتأكيد لن يكون الأمر سهلا، علينا أن نثق في أسلوب لعبنا ونبذل أقصى جهد، ونقاتل حتى نهاية الموسم". وحصد المان سيتي لقب البريميرليج، الموسم الماضى، بعد صراع شرس مع