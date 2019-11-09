جثة على حافة ترعة تكشف عصابة تنقيب عن الآثار بأسوان

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م

جثة

جثة رجل خمسيني ملقاة على حافة ترعة "شعيت" الواقعة بقرية وادي العرب بدائرة مركز نصر النوبة أقصى صعيد مصر "أسوان"، شكلت لغزا محيرا عكف رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان على فك طلاسمه تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى كان ينقب عن الآثار بمنزل فى قرية المضيق بالاشتراك مع آخرين، وعندما تُوفي، خشية افتضاح أمرهم قرروا التخلص من جثته فى مكان العثور عليها، حيث كشفت أجهزة الأمن المستور.

تبلّغ لمركز شرطة نصر النوبة بأسوان العثور على جثة عاطل يبلغ من العمر 52 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط، بجانب ترعة شعيت بقرية وادى العرب بدائرة المركز، وبها سحجات بالكتف اليمنى. توصلت تحريات فريق البحث، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، إلى قيام المجنى عليه بالتنقيب عن الآثار خلسةً فى منزل كائن بقرية المضيق

تبلّغ لمركز شرطة نصر النوبة بأسوان العثور على جثة عاطل يبلغ من العمر 52 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط، بجانب ترعة شعيت بقرية وادى العرب بدائرة المركز، وبها سحجات بالكتف اليمنى.



توصلت تحريات فريق البحث، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، إلى قيام المجنى عليه بالتنقيب عن الآثار خلسةً فى منزل كائن بقرية المضيق بدائرة المركز، بالاشتراك مع سائق وصاحب محل ألبان وعامل يقيمون بدائرة المركز.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بسابقة قيامهم منذ نحو عام تقريبا بالتنقيب عن الآثار بمنزل السائق، وحال قيام المجنى عليه بمشاركتهم فى الحفر، زلت إحدى قدميه وسقط داخل الحفرة وتوفى فاستخرجوا جثته، ونقلوها إلى مكان العثور عليها.



وأرشد المتهمون عن السيارة المستخدمة ومكان الحفر، وتبين وجود حفرة بمساحة 3 × 3 أمتار وبعمق 20 مترا بإحدى الغرف.



