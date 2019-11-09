ضبط 2500 طن أسمدة زراعية مغشوشة داخل مصنع بكرداسة

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٧ م

أسمدة زراعية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية البيئة، لا سيما الجرائم المتعلقة بالمنتجات المغشوشة والمقلدة الضارة بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات إنشاء تاجر مستلزمات زراعية مصنعا بدون ترخيص بناحية أبو رواش بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة؛ لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية الفوسفاتية من مواد ونفايات خطرة مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها بالأسواق، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه فى حملة أمنية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة.

أسفرت الحملة عن ضبط خط إنتاج متطور لتصنيع الأسمدة المغشوشة والمقلدة، وكمية من الأجولة الفارغة المنسوبة لكبرى الشركات؛ لإيهام المزارعين بسلامة وجودة تلك المنتجات، و500 طن مواد خام صلبة (حجر جيرى، بودرة بلاط، مخلفات مسابك، أكوام رمال) تستخدم فى تصنيع المنتجات المغشوشة والمقلدة. كما تم ضبط كمية وزنت 2000

أسفرت الحملة عن ضبط خط إنتاج متطور لتصنيع الأسمدة المغشوشة والمقلدة، وكمية من الأجولة الفارغة المنسوبة لكبرى الشركات؛ لإيهام المزارعين بسلامة وجودة تلك المنتجات، و500 طن مواد خام صلبة (حجر جيرى، بودرة بلاط، مخلفات مسابك، أكوام رمال) تستخدم فى تصنيع المنتجات المغشوشة والمقلدة.



كما تم ضبط كمية وزنت 2000 طن منتج نهائى لخام الفوسفات المحبب والناعم المغشوش والمقلد معبأً ومُعدا للتداول، وبلغ إجمالى المضبوطات نحو 2500 طن لخام الفوسفات المحبب والناعم المغشوش والمقلد، والمُعد للتداول، ومواد خام صلبة تستخدم فى عملية التصنيع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



