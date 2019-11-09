جريمة

ضبط 2500 طن أسمدة زراعية مغشوشة داخل مصنع بكرداسة

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٧ م
أسمدة زراعية
أسمدة زراعية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية البيئة، لا سيما الجرائم المتعلقة بالمنتجات المغشوشة والمقلدة الضارة بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات إنشاء تاجر مستلزمات زراعية مصنعا بدون ترخيص بناحية أبو رواش بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة؛ لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية الفوسفاتية من مواد ونفايات خطرة مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها بالأسواق، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه فى حملة أمنية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة.
أسفرت الحملة عن ضبط خط إنتاج متطور لتصنيع الأسمدة المغشوشة والمقلدة، وكمية من الأجولة الفارغة المنسوبة لكبرى الشركات؛ لإيهام المزارعين بسلامة وجودة تلك المنتجات، و500 طن مواد خام صلبة (حجر جيرى، بودرة بلاط، مخلفات مسابك، أكوام رمال) تستخدم فى تصنيع المنتجات المغشوشة والمقلدة. كما تم ضبط كمية وزنت 2000
اقرأ المزيد
جثة (5)

حل لغز مقتل مُسنة مهشمة الرأس داخل منزلها في الفيوم

ربة منزل بلغت من العمر أرذله، أضحت لا تقوى على مغادرة جدران منزلها البسيط الكائن بعزبة المرج في مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، تنتظر الرحيل عن الدنيا التي سئمت منها، لكنها لم تدرِ أن الفصل الأخير من حياتها لن يكون طبيعيا على سريرها كما تمنت، بل سيُختم بجريمة قتل بشعة، بطلاها حفيدها ووالده اللذان سطرا المشهد الأكثر قسوة في حياتها، الأمر الذي تكشّف لدى بلاغ لمركز شرطة إبشواى بالعثور على جثة ربة منزل مسجاة على ظهرها بكامل ملابسها ووجود تهشم كامل فى عظام الجمجمة من الجانب الأيسر، وتبين أنها مقيمة بمفردها.
سرقة-الموبايل-المحمول

الشرطة تتصدى لـ«النشالين» في وسائل المواصلات

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا فى مواجهة كل صور الخروج عن القانون، لا سيما فى ما يتعلق بوسائل النقل والمواصلات من خلال نشاط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة، فقد واصلت الإدارة جهودها الأمنية لاستهداف كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر فى مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام، وأسفرت الجهود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
جثه-في-ارض-زراعيه (5)

جثة على حافة ترعة تكشف عصابة تنقيب عن الآثار بأسوان

جثة رجل خمسيني ملقاة على حافة ترعة "شعيت" الواقعة بقرية وادي العرب بدائرة مركز نصر النوبة أقصى صعيد مصر "أسوان"، شكلت لغزا محيرا عكف رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان على فك طلاسمه تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى كان ينقب عن الآثار بمنزل فى قرية المضيق بالاشتراك مع آخرين، وعندما تُوفي، خشية افتضاح أمرهم قرروا التخلص من جثته فى مكان العثور عليها، حيث كشفت أجهزة الأمن المستور.
ضرب-معاق

«ضرب ابني بالقلم».. بلاغ ضد صاحب مدرسة خاصة بالإسكندرية

قررت نادية فتحي مدير عام إدارة العجمى التعليمية بمحافظة الإسكندرية، فتح تحقيق فى بلاغ ولي أمر طالب باعتداء صاحب مدرسة خاصة على ابنه. اتهم ولي أمر الطالب "عمر سامح" صاحب المدرسة الخاصة ويدعى "م.س"، بصفع ابنه على وجهه، وعلى الفور تمت إحالة الواقعة إلى لجنة الحماية الخماسية بالإدارة لتبين مدى صحة الواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وحرر ولي أمر الطالب بالصف الخامس الابتدائي محضرا بقسم شرطة الدخيلة رقم 14077 إداري الدخيلة، مطالبا بالتحقيق في الواقعة ورفع ما سماه بـ"الضرر" الذى وقع على نجله الطفل بعد صفع وجهه أمام زملائه ومدرسيه.
اقرأ المزيد من الأخبار
ذهب (2)

«كنت فاكراه سندي».. مأساة فتاة سرقها خطيبها السابق

اتهمت فتاة خطيبها السابق بسرقة مشغولاتها الذهبية وأموالها التى من بينها "الشبكة" التى قدمها إليها داخل شقتها بمنطقة الهرم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن "إسلام. ر" 26 سنة، صاحب محلات للرخام، تقدم لخطبة "سامية. م" بعد أن لمس فيها حسن الخلق والسيرة الطيبة في المنطقة، فضلا عن انعزالها عن التعامل مع الآخرين في المنطقة، وهو ما جعل الشاب يظن أنها لقمة سائغة يستطيع أن يوجهها كيفما يشاء.
طعن-بالسكين

حكاية جملة دفعت موظفا لقتل طليقته وذبح شقيقها بالمرج

دقات قلبه سريعة، توتر يسيطر عليه، الحدث ليس بالهين، لقاء سيجمعه بطليقته حال حضورها للاطمئنان على ابنها الذي يمكث مع والده عقب انفصالهما، أفكار عدة تدور في عقل موظف بشركة وادي النيل للمقاولات، كيف ستكون الجلسة؟ ماذا سيخبرها حال وقوع عينيه عليها؟ لكن لم يدُر فى خلده أن الأمر سينتهي بجريمة قتل ستزج به خلف القضبان لينتظر مصيره الذي سيكتبه القدر على لسان القاضي بتهمة القتل، في جريمة بشعة أضحت حديث الساعة، يتناقل تفاصيلها أهالي منطقة المرج في محافظة القاهرة.
هيروين

تذاكر هيروين «دليفري» في شوارع أوسيم

مسجل خطر ذاع صيته بين أرباب السوابق وعالم الإجرام، تخصص في الاتجار فى المواد المخدرة، خاصة مسحوق الهيروين، متخذا منطقة سكنه مسرحا لنشاطه الآثم حتى سقط في قبضة الشرطة، إذ وردت معلومات أكدتها تحريات ضابط وحدة مباحث قسم شرطة أوسيم، مفادها قيام "محمد. ع" 45 سنة، مسجل خطر (ضرب – سلاح أبيض) بالاتجار في المواد المخدرة، مستخدمًا السيارة ملكه وسيلةً لترويج المخدرات على عملائه بدائرة المركز، ظنا أن حيلته ستخدع رجال الشرطة، وأن طريقه نحو تحقيق ثروة طائلة مفروش بالورود.
هيروين

القبض على مسجل خطر احترف تجارة الهيروين بإمبابة

توجيهات مستمرة يصدرها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ففي مجال المنع والكشف وفق خطة العمل الميداني الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الوجود الأمنى خلال المرحلة الراهنة، وتفعيل دور المرورات النهارية والليلية والأكمنة الثابتة والمتحركة وضبط المسجلين جنائيا والعناصر الخطرة، خصوصًا محرزي المواد والعقاقير المخدرة والمتاجرين فيها، أوقعت مباحث إمبابة بمسجل خطر لاتهامه بالاتجار في المخدرات.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]