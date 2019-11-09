جريمة

الشرطة تتصدى لـ«النشالين» في وسائل المواصلات

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م
سرقة - تعبيرية
سرقة - تعبيرية
لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا فى مواجهة كل صور الخروج عن القانون، لا سيما فى ما يتعلق بوسائل النقل والمواصلات من خلال نشاط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة، فقد واصلت الإدارة جهودها الأمنية لاستهداف كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر فى مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام، وأسفرت الجهود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
وأمكن ضبط سيدة لها معلومات جنائية حال وجودها فى محطة السكك الحديدية بطنطا، وبحوزتها (25 جراما لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول)، والقبض على عاطل له معلومات جنائية، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "سلاح" حال وجوده فى محطة سكك حديد القاهرة. وشملت الجهود ضبط أحد الأشخاص مطلوب ضبطه
اقرأ المزيد
جثة (5)

حل لغز مقتل مُسنة مهشمة الرأس داخل منزلها في الفيوم

ربة منزل بلغت من العمر أرذله، أضحت لا تقوى على مغادرة جدران منزلها البسيط الكائن بعزبة المرج في مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، تنتظر الرحيل عن الدنيا التي سئمت منها، لكنها لم تدرِ أن الفصل الأخير من حياتها لن يكون طبيعيا على سريرها كما تمنت، بل سيُختم بجريمة قتل بشعة، بطلاها حفيدها ووالده اللذان سطرا المشهد الأكثر قسوة في حياتها، الأمر الذي تكشّف لدى بلاغ لمركز شرطة إبشواى بالعثور على جثة ربة منزل مسجاة على ظهرها بكامل ملابسها ووجود تهشم كامل فى عظام الجمجمة من الجانب الأيسر، وتبين أنها مقيمة بمفردها.
اسمدة

ضبط 2500 طن أسمدة زراعية مغشوشة داخل مصنع بكرداسة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية البيئة، لا سيما الجرائم المتعلقة بالمنتجات المغشوشة والمقلدة الضارة بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات إنشاء تاجر مستلزمات زراعية مصنعا بدون ترخيص بناحية أبو رواش بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة؛ لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية الفوسفاتية من مواد ونفايات خطرة مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها بالأسواق، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه فى حملة أمنية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة.
جثه-في-ارض-زراعيه (5)

جثة على حافة ترعة تكشف عصابة تنقيب عن الآثار بأسوان

جثة رجل خمسيني ملقاة على حافة ترعة "شعيت" الواقعة بقرية وادي العرب بدائرة مركز نصر النوبة أقصى صعيد مصر "أسوان"، شكلت لغزا محيرا عكف رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان على فك طلاسمه تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى كان ينقب عن الآثار بمنزل فى قرية المضيق بالاشتراك مع آخرين، وعندما تُوفي، خشية افتضاح أمرهم قرروا التخلص من جثته فى مكان العثور عليها، حيث كشفت أجهزة الأمن المستور.
ضرب-معاق

«ضرب ابني بالقلم».. بلاغ ضد صاحب مدرسة خاصة بالإسكندرية

قررت نادية فتحي مدير عام إدارة العجمى التعليمية بمحافظة الإسكندرية، فتح تحقيق فى بلاغ ولي أمر طالب باعتداء صاحب مدرسة خاصة على ابنه. اتهم ولي أمر الطالب "عمر سامح" صاحب المدرسة الخاصة ويدعى "م.س"، بصفع ابنه على وجهه، وعلى الفور تمت إحالة الواقعة إلى لجنة الحماية الخماسية بالإدارة لتبين مدى صحة الواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وحرر ولي أمر الطالب بالصف الخامس الابتدائي محضرا بقسم شرطة الدخيلة رقم 14077 إداري الدخيلة، مطالبا بالتحقيق في الواقعة ورفع ما سماه بـ"الضرر" الذى وقع على نجله الطفل بعد صفع وجهه أمام زملائه ومدرسيه.
اقرأ المزيد من الأخبار
كمين-شرطه-في-سيناء

الشرطة تداهم بؤرا إجرامية في الجيزة وتضبط 37 متهما

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملات موسعة، استهدفت بؤرا إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
المخدرة

سقوط 54 تاجر مخدرات في قبضة مباحث الجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

مباحث الطالبية تنهي أسطورة «المعلمة حظوظ»

لا تزال أسطورة المعلمة "نجاح" إحدى أشهر تجار المخدرات بمصر القديمة تتناقلها الألسن، حيث ذاع صيتها بين أرباب السوابق وعالم الإجرام حتى سقطت في قبضة الشرطة، لكنها فكرة لا تموت، فربة منزل تبلغ من العمر 33 سنة وتدعى "حظوظ" قررت تكوين إمبراطورية تحمل اسمها متخذة دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحا لنشاطها غير المشروع، وتخصصت في الاتجار في المواد المخدرة وتحديدا مسحوق الهيروين. يوما تلو الآخر توسعت "المعلمة حظوظ" في نشاطها بعيدا عن محل سكنها حتى سقطت في قبضة الشرطة.
هيروين

القبض على مسجل خطر احترف تجارة الهيروين بإمبابة

توجيهات مستمرة يصدرها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ففي مجال المنع والكشف وفق خطة العمل الميداني الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الوجود الأمنى خلال المرحلة الراهنة، وتفعيل دور المرورات النهارية والليلية والأكمنة الثابتة والمتحركة وضبط المسجلين جنائيا والعناصر الخطرة، خصوصًا محرزي المواد والعقاقير المخدرة والمتاجرين فيها، أوقعت مباحث إمبابة بمسجل خطر لاتهامه بالاتجار في المخدرات.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]