الشرطة تتصدى لـ«النشالين» في وسائل المواصلات

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م

سرقة - تعبيرية

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا فى مواجهة كل صور الخروج عن القانون، لا سيما فى ما يتعلق بوسائل النقل والمواصلات من خلال نشاط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة، فقد واصلت الإدارة جهودها الأمنية لاستهداف كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر فى مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام، وأسفرت الجهود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأمكن ضبط سيدة لها معلومات جنائية حال وجودها فى محطة السكك الحديدية بطنطا، وبحوزتها (25 جراما لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول)، والقبض على عاطل له معلومات جنائية، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "سلاح" حال وجوده فى محطة سكك حديد القاهرة. وشملت الجهود ضبط أحد الأشخاص مطلوب ضبطه

وأمكن ضبط سيدة لها معلومات جنائية حال وجودها فى محطة السكك الحديدية بطنطا، وبحوزتها (25 جراما لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول)، والقبض على عاطل له معلومات جنائية، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "سلاح" حال وجوده فى محطة سكك حديد القاهرة.



وشملت الجهود ضبط أحد الأشخاص مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 13 قضية متنوعة حال وجوده فى محطة سكك حديد الإسكندرية، ومسجل خطر حال قيامه بسرقة هاتف محمول بأسلوب النشل من أحد المواطنين فى أثناء وجوده فى موقف النقل العام بالعباسية، إضافة إلى ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية حال قيامهما بسرقة هاتف محمول بأسلوب النشل من أحد المواطنين فى أثناء وجوده فى موقف النقل العام بالمرج.







