سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بنك ناصر الاجتماعي ينفي تقسيط السيارة «نانو إيجيبت»: غير منطقي

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٦ م
سيارة «نانو»
سيارة «نانو»
نفى الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، ما تردد مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تقسيط البنك للسيارة "نانو إيجيبت"، موضحا في تصريحات اليوم، أنه لا توجد أي تعاقدات أو إجراءات جرت بين البنك وأي من الجهات المسئولة بشأن طرح سيارة بتلك المواصفات في السوق، مشيرا إلى أن الحديث عن توافر سيارة بهذه المواصفات غير منطقي، لأن الحصول عليها بتقسيط شهري 350 جنيها، يعني أن مدة التقسيط ستزيد عن 10 سنوات، لذلك فكل ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة، بخصوص دعم البنك وتمويله لسيارات "نانو".
وتداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، معلومات عن السيارة "نانو إيجيب"، تفيد بأن هذه السيارة هي أرخص سيارة في مصر ومصممة لمحدودي الدخل والشباب المصري. وزاعمت الصفحات، أن "نانو إيجيبت" ستغزو السوق المصري، وأن هناك توقعات بزيادة عالية في شرائها، لأن سعرها يعادل سعر التوكتوك،
اقرأ المزيد
شركات إبادة الحشرات

بسبب الرسائل المزعجة.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه

في أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وللمادة 25 الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات، وفي ضوء البلاغ الذي تقدم به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للنيابة العامة "نيابة الشئون المالية والتجارية" ضد شركات إبادة الحشرات وذلك بهدف مكافحة الرسائل النصية الإعلانية المزعجة للمواطنين ولمكافحة جرائم اجراء الاتصالات بطرق غير مشروعة والتي منها ظاهرة ارسال الرسائل النصية الجماعية من شركات وارقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

42.1 مليار جنيه استثمارات بقطاع الزراعة في 2019

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بقطاع الزراعة بخطة عام "2019 - 2020" بلغت نحو 42.1 مليار جنيه بزيادة 23? عن الاستثمارات المناظرة بالعام المالي السابق. وأوضحت الوزارة في تقرير اليوم السبت، أن قطاع الزراعة والري يحتل أهمية اقتصادية كبيرة باعتباره المصدر الرئيسي للغذاء والمورد الأساسي لمُدخلات القطاع الصناعي المُحرّك الفاعل للنمو، فضلاً عن اتساع طاقته التشغيلية وتوفيره لفرص عمل لغالبية سكان الريف، علاوة على أنه قطاع تمتد علاقاته التشابكية لقطاعات أخرى عديدة، في مقدّمتها النقل والتخزين والتجارة الداخلية والخارجية، وكذلك الصناعة التحويلية.
ذهب (2)

الذهب يهبط إلى أدنى مستوى له في شهر

سجلت أسعار الذهب هبوطا بأكثر من 1% أثناء تعاملات الخميس، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، مع تسجيل عوائد سندات الخزانة الأمريكية قفزة، وانتعاش أسواق الأسهم العالمية، بموافقة الصين والولايات المتحدة على إلغاء بعض الرسوم الجمركية على مراحل، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.54% إلى 1467.30 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 16:25 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ أول أكتوبر الماضي، بحسب سكاي نيوز.
البورصه

ارتفاع رأسمال البورصة المصرية إلى 737.4 مليار جنيه

حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مكاسب بلغت نحو 7ر9 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 4ر737 مليار جنيه، مقابل 7ر727 جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 3ر1%، وأظهر التقرير الأسبوعي ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ قفز مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 63ر1 في المائة ليسجل مستوى 87ر14795 نقطة،فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 52ر1 فى المائة ليبلغ مستوى 45ر547 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 58ر1 في المائة ليبلغ مستوى 57ر1459 نقطة.
اقرأ المزيد من الأخبار
تامر-الرفاعى

المتحدث العسكري: نواجه الشائعات بنشر الحقائق

أكد المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، ضرورة التمييز بين المعلومة والشائعة، واعتماد وسائل الإعلام على المصادر الرسمية والموثوقة لنشر الحقائق، والتركيز على يقظة المواطن الذي أصبح أكثر وعيا في الفترة الأخيرة، جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بعنوان "مواجهة الشائعات وتماسك الدولة"، وتحدث فيها لفيف من الخبراء والأكاديميين والإعلاميين والشخصيات العامة، وفقا لبيان صحفي صدر اليوم الجمعة، عن مكتبة ا?سكندرية.
البورصه

ارتفاع رأسمال البورصة المصرية إلى 727.7 مليار جنيه

بحت البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الجاري نحو 3ر12 مليار جنيه، ليبلغ رأسمالها السوقي نحو 7ر727 مليار جنيه مقابل 4ر715 مليار جنيه خلال الشهر الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 7ر1 فى المائة، وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية، ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنسبة 11ر2 فى المائة ليصل الى مستوى 02ر14558 نقطة، فيما كان الارتفاع أكثر حدة على صعيد الأسهم المتوسطة حيث صعد مؤشر إيجي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 63ر3 فى المائة، ليصل إلى مستوى 27ر539 نقطة ، كما زاد مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 14ر3 فى المائة ليصل الى مستوى 86ر1436 نقطة.
وزارة-المالية

المالية: اتفاقية لربط إصدارات أدوات الدين ببنك يورو كلير

وقعت وزارة المالية، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير، ما يسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير، حيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب، خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]