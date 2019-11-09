بنك ناصر الاجتماعي ينفي تقسيط السيارة «نانو إيجيبت»: غير منطقي

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٦ م

سيارة «نانو»

نفى الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، ما تردد مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تقسيط البنك للسيارة "نانو إيجيبت"، موضحا في تصريحات اليوم، أنه لا توجد أي تعاقدات أو إجراءات جرت بين البنك وأي من الجهات المسئولة بشأن طرح سيارة بتلك المواصفات في السوق، مشيرا إلى أن الحديث عن توافر سيارة بهذه المواصفات غير منطقي، لأن الحصول عليها بتقسيط شهري 350 جنيها، يعني أن مدة التقسيط ستزيد عن 10 سنوات، لذلك فكل ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة، بخصوص دعم البنك وتمويله لسيارات "نانو".

وتداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، معلومات عن السيارة "نانو إيجيب"، تفيد بأن هذه السيارة هي أرخص سيارة في مصر ومصممة لمحدودي الدخل والشباب المصري. وزاعمت الصفحات، أن "نانو إيجيبت" ستغزو السوق المصري، وأن هناك توقعات بزيادة عالية في شرائها، لأن سعرها يعادل سعر التوكتوك،