رياضة

توتنهام يسقط في فخ التعادل.. ونيوكاسل يهزم بورنموث

تحرير:محمد جمال ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م
توتنهام وشيفيلد يونايتد
توتنهام وشيفيلد يونايتد
نجح شيفيلد يونايتد فى خطف نقطة ثمينة من نظيره توتنهام بعد أن تعادل معه بنتيجة 1-1، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب توتنهام هوتسبير، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل لصالح أبناء بوكيتينو اللاعب سنو هيونج مين فى الدقيقة الـ58، بينما سجل هدف شيفيلد جورج بالدوك فى الدقيقة الـ78 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل شيفيلد الصاعد حديثا المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بينما يقع توتنهام فى المركز الثانى عشر برصيد 14 نقطة.
ويقدم شيفيلد أداءً قويا على مدار البريميرليج، إذ نجح فى أن يضع قدمًا فى أحد مراكز الخمسة الكبار. وعلى الجانب الآخر من نفس الجولة نجح نيوكاسل يونايتد فى أن يقلب الطاولة على بورنموث، بعدما فاز عليه بنتيجة هدفين لهدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب جيمس بارك، وسجل أهداف المباراة لصالح نيوكاسل دياندرى
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اجويرو

أجويرو: لم نبدأ الموسم بشكل جيد

علق الدولى الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي، على فرص الستيزنز في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) هذا الموسم، إذ قال، في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "سنقاتل حتى النهاية على لقب البريميرليج، إنها فلسفة شخصية وشعار الفريق الذى ألعب فيه". وأكمل الدولى الأرجنتيني خلال تصريحاته: "لقد دافعنا عن هذه الفلسفة بشكل واضح في الموسم الماضي، إذ إننا حافظنا على صدارة البريميرليج، رغم مرورنا بفترة عصيبة على مدار البطولة".
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بعد هدفه اليوم.. بوليسيتش يحقق رقما جديدا مع تشيلسي

تألق الدولى الأمريكي كريستيان بوليسيتش مع فريق تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وذلك بعدما سجل هدفا في فوز البلوز اليوم السبت، على كريستال بالاس، وأحرز بوليسيتش الهدف الثانى لفريقه في الدقيقة 79، بينما سجل زميله تامي أبراهام الهدف الأول في الدقيقة 52. ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، فإن بوليسيتش أصبح رابع لاعب أمريكي يهز الشباك في 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، بعد كلينت ديمبسي (3 مرات)، وجو-ماكس مور، وروي ويجرلي.
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تشيلسي يخطف وصافة البريميرليج بعد الفوز على بالاس

حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا على نظيره كريستال بالاس، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل تامي أبراهام هدف التقدم، وأضاف كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني، ليرفع البلوز رصيده إلى 26 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثالث ويواجه ليفربول غدًا الأحد، وفي المقابل تجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز التاسع.
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سون

رسميًّا.. الاتحاد الإنجليزي يلغي طرد سون

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها الكوري سون هيونج مين لاعب توتنهام، وذلك بعد التدخل القوى ضد أندريه جوميز. ووفقًا للقرار الذي أصدرته لجنة مستقلة تابعة للاتحاد الإنجليزي، فإن البطاقة الحمراء سيتم رفعها من سجل اللاعب الكوري، بسبب قرار خاطئ من جانب الحكم مارتن أتكنسين. الحكم الإنجليزي كان قد أشهر البطاقة الحمراء لسون بعد كرة مشتركة مع أندري جوميز لاعب إيفرتون، والتي تسببت في كسر بكاحل لاعب التوفيز.
سون - جوميز

"ذا صن" تكشف مدة غياب أندريا جوميز عن الملاعب

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية مدة غياب لاعب فريق إيفرتون أندريا جوميز عن الملاعب بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في مباراة الأمس، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، أمام فريق توتنهام، حيث ألتقى الفريقان في الجولة الحادية عشرة من البريميرليج، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وشهدت الدقيقة 78 تدخلا عنيفا من لاعب الديوك سون هيونج مين على أندريا جوميز، حيث تعرض الأخير لإصابة مروعة في القدم وحصل اللاعب الكوري الجنوبي على بطاقة حمراء، وكشف إيفرتون أن جوميز يعاني من كسر وخلع في الكاحل، وخضع لعملية جراحية ناجحة اليوم.
سون - جوميز

ديلي ألي عن سون: لم يتوقف عن البكاء في غرفة الملابس

تحدث الإنجليزي ديلي ألي، لاعب فريق توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، عن زميله الكوري الجنوبي سون هيونج مين، مؤكدًا أنه لم يستطع التوقف عن البكاء عقب انتهاء مباراة فريقه أمام فريق إيفرتون والتي شهدت إصابة قوية للبرتغالي أنديريا جوميز، بعد تدخل سون، أشهر على أثرها حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله الخشن على لاعب إيفرتون، وانتهت المباراة التي جمعت بين إيفرتون وتوتنهام بهدف لكل منهما سجل للسبيرز ديلي ألي في الدقيقة 63، بينما عدل النتيجة لأصحاب الأرض سينك توسون في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
توتنهام - ايفرتون

التعادل يحسم مواجهة توتنهام وإيفرتون

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق توتنهام ونظيره إيفرتون، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب «جوديسون بارك»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ديلي ألي هدف التقدم للضيوف، وأدرك جينك توسن هدف التعادل لأصحاب الأرض، وبهذا التعادل رفع توتنهام رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد الذي يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب البطولة، في المقابل رفع إيفرتون رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر.
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