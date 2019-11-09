توتنهام يسقط في فخ التعادل.. ونيوكاسل يهزم بورنموث

تحرير:محمد جمال ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م

توتنهام وشيفيلد يونايتد

نجح شيفيلد يونايتد فى خطف نقطة ثمينة من نظيره توتنهام بعد أن تعادل معه بنتيجة 1-1، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب توتنهام هوتسبير، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل لصالح أبناء بوكيتينو اللاعب سنو هيونج مين فى الدقيقة الـ58، بينما سجل هدف شيفيلد جورج بالدوك فى الدقيقة الـ78 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل شيفيلد الصاعد حديثا المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بينما يقع توتنهام فى المركز الثانى عشر برصيد 14 نقطة.

ويقدم شيفيلد أداءً قويا على مدار البريميرليج، إذ نجح فى أن يضع قدمًا فى أحد مراكز الخمسة الكبار. وعلى الجانب الآخر من نفس الجولة نجح نيوكاسل يونايتد فى أن يقلب الطاولة على بورنموث، بعدما فاز عليه بنتيجة هدفين لهدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب جيمس بارك، وسجل أهداف المباراة لصالح نيوكاسل دياندرى