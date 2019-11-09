رياضة

بيرنلي يكتسح وستهام وإيفرتون يفوز على ساوثهامبتون

تحرير:علي الزيني ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ م
إيفرتون
إيفرتون
حقق فريق إيفرتون فوزا ثمينا على نظيره ساوثهامبتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «سانت ميريز»، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل توم ديفيس هدف التقدم للضيوف، وأدرك داني إنجز هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأضاف ريشارليسون دي أندرادي الهدف الثاني، ليرفع الفريق الملقب بالـ"توفيز" رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر، وفي المقابل تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر، بفارق نقطة عن نورويتش سيتي، الذي يحتل المركز الأخير.
فريق إيفرتون لم يحتَج سوى 4 دقائق فقط لزيارة شباك ساوثهامبتون، عن طريق توم ديفيس، وبعد خمس دقائق من مرور الشوط الثاني، أدرك داني إنجر هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف ريشاليسون هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 75. وعلى ملعب «تيرف مور»، حقق فريق بيرنلي فوزًا كبيرًا على نظيره وست هام يونايتد، بثلاثية
اقرأ المزيد
اشتباكات- سلة -الأهلي -و الزمالك‎ (3)

عصام عبدالحميد: لم أرحل عن الزمالك واتحاد السلة ظالم

كشف عصام عبدالحميد المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، حقيقة استقالته من تدريب الفريق على خلفية أزمة مباراة القمة في دور الـ16 ببطولة كأس مصر التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، وشهدت اشتباكات بين اللاعبين والأجهزة الفنية بالفريقين، وهو مادفع اتحاد السلة لإصدارة سلسلة من القرار ضد الفريقين، إذ أكد عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه لم يتقدم باستقالته من تدريب سلة الزمالك حتى الآن، موضحًا أن كل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح، وأنه لم يتحدث مع أي وسيلة إعلامية عن الاستقالة من عدمها.
ماوريسيو-بوكيتينو (3)

بوكيتينو عن التعادل أمام شيفلد: أنا محبط

علق بوكيتينو المدير الفنى لفريق توتنهام على مباراة فريقه أمام، شيفلد يونايتد، إذ أشار الأرجنيتني، إلى أنه حاليًا فى مرحلة بناء فريق، مضيفا أنه "سنرى ما إذا كنا قمنا ببناء ما نريده أم لا؟". وشهدت مباراة السبيرز وشيفيلد يونايتد اليوم السبت، على ملعب توتنهام هوتسبير، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، تعادلا مخيبا، ليستقر توتنهام فى المركز الثانى عشر من جدول البريمرليج برصيد 14 نقطة.
زامبيا - جنوب إفريقيا

التعادل السلبي يحسم مواجهة جنوب إفريقيا وزامبيا

حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي مع نظيره الزامبي، التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، التي تقام في مصر خلال الفترة ما بين 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يتأهل أول 3 منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020، وشهدت المواجهة حدثًا تاريخيًا، حيث أدارها طاقم تحكيم نسائي مكون من، الرواندية سلمى موكانسانجا حكم الساحة، وعاونتها الحكمة المغربية فتيحة الجرمومي.
اقرأ المزيد من الأخبار
سون

رسميًّا.. الاتحاد الإنجليزي يلغي طرد سون

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها الكوري سون هيونج مين لاعب توتنهام، وذلك بعد التدخل القوى ضد أندريه جوميز. ووفقًا للقرار الذي أصدرته لجنة مستقلة تابعة للاتحاد الإنجليزي، فإن البطاقة الحمراء سيتم رفعها من سجل اللاعب الكوري، بسبب قرار خاطئ من جانب الحكم مارتن أتكنسين. الحكم الإنجليزي كان قد أشهر البطاقة الحمراء لسون بعد كرة مشتركة مع أندري جوميز لاعب إيفرتون، والتي تسببت في كسر بكاحل لاعب التوفيز.
إصابة أندريه جوميز

إيفرتون: جوميز خرج من العملية الجراحية وهذه هى حالته

كشف نادى إيفرتون الإنجليزي، فى بيان له اليوم الثلاثاء، عن تطور حالة أندريه جوميز لاعب التوفيز. وكشف إيفرتون فى بيان عبر الحساب الرسمي لموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "بعد إجراء عملية جراحية ناجحة يوم أمس، خرج الآن من المستشفى جوميز وسيواصل إعادة تأهيله تحت رعاية فريقنا الطبي". وكان نادي إيفرتون الإنجليزي، أعلن أن اللاعب البرتغالي أندريه جوميز، سيخضع لجراحة يوم أمس الإثنين، وذلك بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في تعادل فريقه يوم الأحد الماضي، أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 1- 1، ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".
سون - جوميز

"ذا صن" تكشف مدة غياب أندريا جوميز عن الملاعب

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية مدة غياب لاعب فريق إيفرتون أندريا جوميز عن الملاعب بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في مباراة الأمس، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، أمام فريق توتنهام، حيث ألتقى الفريقان في الجولة الحادية عشرة من البريميرليج، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وشهدت الدقيقة 78 تدخلا عنيفا من لاعب الديوك سون هيونج مين على أندريا جوميز، حيث تعرض الأخير لإصابة مروعة في القدم وحصل اللاعب الكوري الجنوبي على بطاقة حمراء، وكشف إيفرتون أن جوميز يعاني من كسر وخلع في الكاحل، وخضع لعملية جراحية ناجحة اليوم.
سون - جوميز

إيفرتون يعلن عن إجراء جوميز جراحة اليوم

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، أن اللاعب البرتغالي أندريه جوميز، سيجري جراحة اليوم الإثنين، وذلك بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في تعادل فريقه أمس الأحد أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 1-1، ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، وأصدر إيفرتون بيانا يؤكد أن جوميز بحاجة إلى جراحة بكسر في كاحل القدم اليمنى، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لعودته إلى الملاعب، وأبدى ماركو سيلفا مدرب إيفرتون، دعمه للاعب البالغ من العمر 26 عاما من أجل التعافي بشكل كامل.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]