بيرنلي يكتسح وستهام وإيفرتون يفوز على ساوثهامبتون

تحرير:علي الزيني ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ م

إيفرتون

حقق فريق إيفرتون فوزا ثمينا على نظيره ساوثهامبتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «سانت ميريز»، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل توم ديفيس هدف التقدم للضيوف، وأدرك داني إنجز هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأضاف ريشارليسون دي أندرادي الهدف الثاني، ليرفع الفريق الملقب بالـ"توفيز" رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر، وفي المقابل تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر، بفارق نقطة عن نورويتش سيتي، الذي يحتل المركز الأخير.

فريق إيفرتون لم يحتَج سوى 4 دقائق فقط لزيارة شباك ساوثهامبتون، عن طريق توم ديفيس، وبعد خمس دقائق من مرور الشوط الثاني، أدرك داني إنجر هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف ريشاليسون هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 75. وعلى ملعب «تيرف مور»، حقق فريق بيرنلي فوزًا كبيرًا على نظيره وست هام يونايتد، بثلاثية

فريق إيفرتون لم يحتَج سوى 4 دقائق فقط لزيارة شباك ساوثهامبتون، عن طريق توم ديفيس، وبعد خمس دقائق من مرور الشوط الثاني، أدرك داني إنجر هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف ريشاليسون هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 75.



وعلى ملعب «تيرف مور»، حقق فريق بيرنلي فوزًا كبيرًا على نظيره وست هام يونايتد، بثلاثية نظيفة، حيث سجل آشلي بارنس هدف التقدم في الدقيقة الحادية عشرة، وأضاف كريس وود الهدف الثاني في الدقيقة 44، واختتم أندري ألمبيدا ثلاثية أصحاب الأرض بالخطأ في مرماه.



الفوز رفع رصيد فريق بيرنلي إلى 15 نقطة في المركز التاسع، وفي المقابل تجمد رصيد وست هام يونايتد عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي.