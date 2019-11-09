كوت ديفوار تفوز على نيجيريا في بطولة إفريقيا

تحرير:علي الزيني ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٤ م

كوت ديفوار - نيجيريا

حقق منتخب كوت ديفوار الأولمبي فوزا ثمينا على المنتخب النيجيري، بهدف نظيف، جاء عن طريق سيلاس جناكا من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، بقيادة الحكم الدولي المصري محمد معروف، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي تقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ليرفع منتخب الأفيال رصيده إلى ثلاث نقاط، في الصدارة، إلى حين انتهاء المباراة الأخرى في المجموعة، والتي تجمع بين زامبيا وجنوب إفريقيا.

المباراة شهدت لقطة جدلية في الدقيقة 69، بعدما احتسب الحكم المصري ركلة جزاء لصالح منتخب كوت ديفوار بعد احتكاك بين أوليسا نداه، مدافع نيجيريا، مع مهاجم كوت ديفوار، وأشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه أوليسا ليخرج مطرودًا وسط اعتراضات من الجانب النيجيري. واستمرت الاعتراضات بعد تسديد سيلاس جناكا ركلة

المباراة شهدت لقطة جدلية في الدقيقة 69، بعدما احتسب الحكم المصري ركلة جزاء لصالح منتخب كوت ديفوار بعد احتكاك بين أوليسا نداه، مدافع نيجيريا، مع مهاجم كوت ديفوار، وأشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه أوليسا ليخرج مطرودًا وسط اعتراضات من الجانب النيجيري.



واستمرت الاعتراضات بعد تسديد سيلاس جناكا ركلة الجزاء التي تصدى لها حارس المنتخب النيجيري، ولكن التصدي لم يكن كافيا لإبعاد الكرة عن مرماه، لتسير على الخط، واحتسب الحكم هدفًا معتبرا الكرة تخطت خط المرمى، وسط اعتراضات كبيرة من المنتخب النيجيري.



ويعد منتخب نيجيريا هو حامل اللقب، ويسعى للصعود لأولمبياد طوكيو 2020 للمرة الثامنة في تاريخها، بينما تسعى كوت ديفوار إلى ظهور ثانٍ في الأولمبياد بعد مشاركتها الأولى والوحيدة قبل 11 عامًا في بكين 2008.