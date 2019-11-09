كيف طبقت الداخلية خطة القبضة الحديدية خلال أسبوع؟

جهود متواصلة لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية على مدار أسبوع كامل لفرض سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد وفقا لإستراتيجية الوزارة التي ترتكز على الردع العام
٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ م
قوات الشرطة
"أسبوع الحسم" شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
بؤر إجرامية
7 أيام متواصلة وجه خلالها قطاع الأمن العام حملات تفتيشية مكبرة بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استهدفت بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها
7 أيام متواصلة وجه خلالها قطاع الأمن العام حملات تفتيشية مكبرة بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استهدفت بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 55 متهما.
حصيلة تلك الحملات والمداهمات جاءت على النحو التالي: ضبط 18 قطعة سلاح ناري عبارة عن (2 بندقية آلية – 10 بنادق خرطوش - 6 فرد خرطوش محلية الصنع - 49 طلقة نارية مختلفة الأعيرة) و7 قطع سلاح أبيض، إضافة إلى 20 قضية اتجار فى المواد المخدرة بمضبوطات (22,650 كيلوجراما لنبات البانجو المخدر – 1,865 كيلوجراما لمخدر الحشيش – 20 جراما لمخدر الهيروين – 100 جرام إستروكس – 64 قرصا مخدرا)، وتنفيذ 5188 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 1159 قضية متنوعة أخرى.
الأمن العام
فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط 692 قطعة سلاح ناري عبارة عن (رشاش – 200 بندقية آلية – 63 طبنجة – 429 فردا محلى الصنع – 3350 طلقة مختلفة الأعيرة – 1694 قطعة سلاح أبيض) والكشف عن ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها (3 طبنجات – فرد محلى – أدوات وأجزاء التصنيع).
لعل أبرز الجهود أهمية ضبط الهاربين من الأحكام القضائية، إذ تم تنفيذ 408079 حكما قضائيا، وذلك على النحو التالى: (1556 جناية - 145017 حبسا - 205959 غرامة- 55547 مخالفة)، والإيقاع بـ20 تشكيلا عصابيا ضمت 86 متهما ارتكبوا 88 حادث سرقة، وضبط 211 قضية أحداث، وإعادة 13 سيارة مُبلغا بسرقتها، فضلا عن كشف غموض 49 حادثا ارتكبها 87 متهما (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة).
ومروريا تحت إشراف اللواء علاء متولي، تم ضبط 255532 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها 35467 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و406 حالات قيادة تحت تأثير المخدر و5917 موقفا عشوائيا.
الأمن الاقتصادي
جهود الإدارة العامة لمباحث التموين أسفرت، خلال الأسبوع المنقضي، عن ضبط 6761 قضية تموينية متنوعة، أبرزها 88 قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 7649 أسطوانة بوتاجاز، و27 قضية مواد بترولية بمضبوطات 185638 لترا.
وتم ضبط 67939 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 57,499,222 جنيها، وضبط 1213 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة بقيمة 2 مليار و541 مليونا و752 ألفا و605 جنيهات، و785,250 عملة أجنبية مختلفة.
شرطة النقل والمواصلات تمكنت من ضبط 156 قضية متنوعة (سرقات عامة - حيازة أسلحة نارية وذخائر - سلاح أبيض – أموال عامة – تسول– حيازة مواد مخدرة – باعة متجولون) بالإضافة إلى ضبط تشكيل عصابي ضم متهمين اثنين، وضبط 170 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.
المسطحات المائية
شملت الجهود ضبط 598 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها (صيد مخالف – لنشات ومراكب مخالفة – غزل مخالف – جوابٍ مخالفة) وضبط 1060 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و850 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم).
كما أمكن ضبط 183 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و119 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية وتأمين 1142 لنشًا وباخرة سياحية.