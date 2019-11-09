رياضة

صحيفة إسبانية: مباراة سيلتا فيجو آخر فرصة لفالفيردي

تحرير:محمد جمال ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م
فالفيردى
فالفيردى
كشفت صحيفة "إى بي سي" الإسبانية، فى تقرير لها، اليوم السبت، أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، اتخذ قرارا نهائيا بإقالة إرنستو فالفيردي، المدير الفنى للفريق الكتالونى، في حال خسارة الفريق مجددا اليوم. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن البديل سيكون مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني جديد، كما أوضحت الصحيفة فى تقريرها أن بارتوميو بحاجة إلى شهر على الأقل للتعاقد مع مدير فني جديد لم يتم تجديده بعد، لكن أكثر الأسماء المرشحة في الآونة الأخيرة هما الهولندي رونالد كومان والأرجنتيني مارسيلو جالاردو.
وعلى الرغم من التتويج بلقب الدورى الإسبانى الأخير، فإن فالفيردى فشل فى تحقيق لقب دورى أبطال أوروبا الغائب منذ رحيل إنريكي، المدرب الأسبق للفريق الكتالونى، كما خسر الأخير من ليفانتى بثلاثية فى الليجا، وتعادل مع سلافيا براج فى دورى الأبطال. ومن المقرر أن يلتقي البارسا سيلتا فيجو فى الدورى الإسبانى اليوم،
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عصام عبدالحميد: لم أرحل عن الزمالك واتحاد السلة ظالم

كشف عصام عبدالحميد المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، حقيقة استقالته من تدريب الفريق على خلفية أزمة مباراة القمة في دور الـ16 ببطولة كأس مصر التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، وشهدت اشتباكات بين اللاعبين والأجهزة الفنية بالفريقين، وهو مادفع اتحاد السلة لإصدارة سلسلة من القرار ضد الفريقين، إذ أكد عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه لم يتقدم باستقالته من تدريب سلة الزمالك حتى الآن، موضحًا أن كل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح، وأنه لم يتحدث مع أي وسيلة إعلامية عن الاستقالة من عدمها.
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بوكيتينو عن التعادل أمام شيفلد: أنا محبط

علق بوكيتينو المدير الفنى لفريق توتنهام على مباراة فريقه أمام، شيفلد يونايتد، إذ أشار الأرجنيتني، إلى أنه حاليًا فى مرحلة بناء فريق، مضيفا أنه "سنرى ما إذا كنا قمنا ببناء ما نريده أم لا؟". وشهدت مباراة السبيرز وشيفيلد يونايتد اليوم السبت، على ملعب توتنهام هوتسبير، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، تعادلا مخيبا، ليستقر توتنهام فى المركز الثانى عشر من جدول البريمرليج برصيد 14 نقطة.
زامبيا - جنوب إفريقيا

التعادل السلبي يحسم مواجهة جنوب إفريقيا وزامبيا

حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي مع نظيره الزامبي، التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، التي تقام في مصر خلال الفترة ما بين 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يتأهل أول 3 منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020، وشهدت المواجهة حدثًا تاريخيًا، حيث أدارها طاقم تحكيم نسائي مكون من، الرواندية سلمى موكانسانجا حكم الساحة، وعاونتها الحكمة المغربية فتيحة الجرمومي.
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فالفيردي

«فالفيردي»: كل ما حدث أننا خسرنا مباراة

أكد إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، أنه لا يفكر في الاستقالة من منصبه، عقب سقوط فريقه أمام نظيره ليفانتى بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب « سيوداد دي فالنسيا»، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني، وعلى الرغم من الهزيمة يستمر البلوجرانا في تصدّر جدول الليجا برصيد 22 نقطة مؤقتًا، بفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف، بينما رفع ليفانتي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن.
إرنيستو-فالفيردي-المدير-الفني-لبرشلونة

فالفيردي يعلق على تصريحات تير شتيجن وأزمة الكلاسيكو

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، على جاهزية فريقه لخوض مواجهة بلد الوليد، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين: "بلد الوليد قدم أداءً جيدًا، ولم يخسر في المباريات الأخيرة، ويظهر بشكل قوي خارج ملعبه، ومع ريال مدريد وأتلتيكو وغرناطة حقق نتائج جيدة". وأضاف: "مباراة الموسم الماضي كانت مُعقدة وعانينا كثيرًا، ومباراة الغد ستكون مهمة لعودتنا للعب في الليجا بعد الراحة الغريبة أثر تأجيل الكلاسيكو".
رنالدو‎

رونالدو يتحدث عن التنافس الصحي مع ميسي

أكد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أن سبب نجاحه وتواجده بين الأفضل في العالم، يرجع إلى الذكاء الذي يتمتع به، بجانب السعي ومواصلة العمل. جاء ذلك خلال مقابلة صحفية مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم الإثنين، بعد تواجده ضمن قائمة الـ30 المرشحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، قائلا: "هدفي أن أصبح صغيرًا مهما تقدم بي العمر، عليك أن تكون ذكيًّا لتستمر، أخبرني عن لاعب لديه نفس الأداء الذي أقوم به في نفس العمر، وفي فريق مثل يوفنتوس".
ميسى

على رأسهم ميسي.. برشلونة يستهدف تجديد عقود نجومه

بدأ نادي برشلونة التفكير في ضرورة تجديد العديد من عقود لاعبيه خلال الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يرغب برشلونة في تجديد عقود الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، والظهير البرتغالي نيلسون سيميدو، حيث يرغب العملاق الكتالوني في بقاء تير شتيجن وسيميدو. ونوهت الصحيفة بأن برشلونة سيبدأ التفاوض مع تير شتيجن وسيميدو، لكن التوقيع على عقود التجديد سيكون مطلع يوليو المقبل، ولفتت الصحيفة إلى أن ميسي من بين 4 لاعبين تنتهي علاقتهم التعاقدية مع النادي الكتالوني في عام 2021، بجانب إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال ولويس سواريز.
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