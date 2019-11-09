صحيفة إسبانية: مباراة سيلتا فيجو آخر فرصة لفالفيردي

تحرير:محمد جمال ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م

فالفيردى

كشفت صحيفة "إى بي سي" الإسبانية، فى تقرير لها، اليوم السبت، أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، اتخذ قرارا نهائيا بإقالة إرنستو فالفيردي، المدير الفنى للفريق الكتالونى، في حال خسارة الفريق مجددا اليوم. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن البديل سيكون مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني جديد، كما أوضحت الصحيفة فى تقريرها أن بارتوميو بحاجة إلى شهر على الأقل للتعاقد مع مدير فني جديد لم يتم تجديده بعد، لكن أكثر الأسماء المرشحة في الآونة الأخيرة هما الهولندي رونالد كومان والأرجنتيني مارسيلو جالاردو.

وعلى الرغم من التتويج بلقب الدورى الإسبانى الأخير، فإن فالفيردى فشل فى تحقيق لقب دورى أبطال أوروبا الغائب منذ رحيل إنريكي، المدرب الأسبق للفريق الكتالونى، كما خسر الأخير من ليفانتى بثلاثية فى الليجا، وتعادل مع سلافيا براج فى دورى الأبطال. ومن المقرر أن يلتقي البارسا سيلتا فيجو فى الدورى الإسبانى اليوم،