جريمة

وجبة ونسكافيه.. المشهد الأخير في جريمة عشة الحوامدية

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٨ م
جثة
جثة
وجبة كشري لطالما تناولاها معًا، وكوب نسكافيه بمذاق مميز على حطب وسط مساحة خضراء، ولقاء جنسي محتمل، هكذا بدت الصورة لكن أحلام "منال" الوردية انتهت بها جثة ممزقة داخل جوال ملقى على حافة رشاح بالكاد تجري فيه المياه. تلخص الكلمات السابقة جريمة قتل بشعة دارت أحداثها فى مركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة مطلع شهر أكتوبر الماضي، لكن رجال المباحث مكثوا 3 أسابيع حتى اكتملت الصورة ونجحوا في فك طلاسمها وكشف غموض واقعة أضحت حديث الساعة الذى يتناقله أهالي المركز البسيط.
تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي العميد عادل أبو سريع، مأمور قسم الحوامدية، إشارة من غرفة النجدة بعثور الأهالي على جوال بداخله جثة سيدة فى رشاح قرية أم خنان. انتقلت قوة من المباحث إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة ربة منزل أربعينية ترتدي عباءة وبها طعنات متفرقة بالظهر والبطن والرقبة، وآثار نهش حيواني في الوجه،
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السيطرة -على -حريق -طائرة (3)...

السيطرة على حريق في إطار طائرة أوكرانية بمطار شرم الشيخ

قال مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني، إن طائرة تابعة لشركة "إسكاى أب" الأوكرانية، تعرضت بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ؛ لنشوب حريق في إحدى إطاراتها، نتيجة تسرب زيت الهيدروليك على إطارات الطائرة، ما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته، وأوضح في تصريح مساء اليوم السبت، أن فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، قام على الفور بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ في مطار شرم الشيخ بإخماد الحريق، والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة.
الشرطة - استعدادات أمنية (5)

كيف طبقت الداخلية خطة القبضة الحديدية خلال أسبوع؟

"أسبوع الحسم" شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
جثة (5)

حل لغز مقتل مُسنة مهشمة الرأس داخل منزلها في الفيوم

ربة منزل بلغت من العمر أرذله، أضحت لا تقوى على مغادرة جدران منزلها البسيط الكائن بعزبة المرج في مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، تنتظر الرحيل عن الدنيا التي سئمت منها، لكنها لم تدرِ أن الفصل الأخير من حياتها لن يكون طبيعيا على سريرها كما تمنت، بل سيُختم بجريمة قتل بشعة، بطلاها حفيدها ووالده اللذان سطرا المشهد الأكثر قسوة في حياتها، الأمر الذي تكشّف لدى بلاغ لمركز شرطة إبشواى بالعثور على جثة ربة منزل مسجاة على ظهرها بكامل ملابسها ووجود تهشم كامل فى عظام الجمجمة من الجانب الأيسر، وتبين أنها مقيمة بمفردها.
سرقة-الموبايل-المحمول

الشرطة تتصدى لـ«النشالين» في وسائل المواصلات

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا فى مواجهة كل صور الخروج عن القانون، لا سيما فى ما يتعلق بوسائل النقل والمواصلات من خلال نشاط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة، فقد واصلت الإدارة جهودها الأمنية لاستهداف كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر فى مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام، وأسفرت الجهود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
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جبن رومي فاسدة‎ (2)

ضبط 3 أطنان جبن رومي فاسدة داخل مصنع بأكتوبر

جهود متواصلة لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، للتصدي لقضايا الغش التجاري، وضبط أصحاب المصانع غير المرخصة التي تطرح مواد وسلعا غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مستغلين زيادة إقبال جمهور المستهلكين على شرائها؛ بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، معرضين حياة المواطنين للخطر، حيث وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط إدارة مباحث التموين بأن مالك مصنع منتجات ألبان، في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بصدد طرح كميات من "الجبن الرومي" مجهولة المصدر، للبيع.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

مباحث أوسيم تكتب الفصل الأخير في رحلة هروب «الدكش»

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وأسفرت جهود مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إذ تم ضبط "عمرو الدكش" 35 سنة، مقيم ببشتيل بدائرة المركز، مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية، من بينها حكم بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، وبحوزته طبنجة عيار 9 مم و12 طلقة نارية من ذات العيار.
كلبش

مباحث الوراق تضبط عصابة لسرقة الحقائب أعلى الدائري

واقعة تلو أخرى لسرقة حقائب المارة شكلت لغزا محيرا بحث رجال المباحث عن فك طلاسمه، فريق بحث رفيع المستوى شكّله اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تركزت جهوده على فحص البلاغات التي تم تحريرها، وتبين أن غالبيتها دارت أحداثها أعلى الطريق الدائري بمركز الوراق شمال المحافظة، لينضم ضباط فرقة الشمال ووحدة مباحث الوراق إلى فريق البحث الذي ترأسه اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حتى تم الكشف عن هوية المتهمين وضبطهم.
تشكيل-عصابة

مباحث الجيزة تنهي رحلة عصابة «المغامرين الخمسة»

5 أشخاص، بينهم اثنان لهما معلومات جنائية مسجلة، يقيمون في محافظتي الجيزة والإسكندرية، جمعهم هدف غير مشروع، فعمدوا إلى تكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بالإكراه، ووقع اختيارهم على مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة ليكون مسرحا لتنفيذ جرائمهم ظنا أن فعلتهم لن تنكشف خباياها، إلا أن جهود ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي، ونائبيه اللواءين مدحت فارس وسامح الحميلي، أنهت رحلة "المغامرين الخمسة".
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