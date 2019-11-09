كاريلو يقود الهلال للفوز على أوراوا بذهاب نهائي آسيا

تحرير:علي الزيني ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م

الهلال

حقق فريق الهلال السعودي فوزًا مهما على نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، بهدف نظيف، جاء عن طريق أندري كاريلو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «جامعة الملك سعود»، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، ومن المقرر أن تقام مواجهة العودة في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب سايتاما في اليابان، وتعد هذه النتيجة إيجابية للزعيم الذي خاض اللقاء على أرضه ووسط جماهيره الكبيرة فى محيط الرعب، وينتظر الحسم في موقعة الإياب.

وفي الدقيقة 60، افتتح فريق الهلال السعودي التسجيل، بعد انطلاقة رائعة من محمد البريك من الجهة اليمنى، وأرسل عرضية استقبلها أندري كاريلو برأسية في الشباك، بعد خروج خاطئ من حارس المرمى. وبعد مرور 10 دقائق، سجل فريق الهلال الهدف الثاني، بعد هجمة سريعة منظمة، انتهت بتمريرة إلى سالم الدوسري، الذي سدد الكرة

وفي الدقيقة 60، افتتح فريق الهلال السعودي التسجيل، بعد انطلاقة رائعة من محمد البريك من الجهة اليمنى، وأرسل عرضية استقبلها أندري كاريلو برأسية في الشباك، بعد خروج خاطئ من حارس المرمى.



وبعد مرور 10 دقائق، سجل فريق الهلال الهدف الثاني، بعد هجمة سريعة منظمة، انتهت بتمريرة إلى سالم الدوسري، الذي سدد الكرة في الشباك، إلا أن الحكم قام بإلغاء الهدف بعد وجود حالة تسلل.



الهلال ضغط لإحراز هدف ثانٍ، وفي المقابل اعتمد الفريق الياباني على الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة في بعض الأحيان، لكن نجح دفاع الهلال في التصدى لكل الهجمات، لينتهي اللقاء بفوز الزعيم بنتيجة (1-0).