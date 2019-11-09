رياضة

كاريلو يقود الهلال للفوز على أوراوا بذهاب نهائي آسيا

تحرير:علي الزيني ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م
الهلال
الهلال
حقق فريق الهلال السعودي فوزًا مهما على نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، بهدف نظيف، جاء عن طريق أندري كاريلو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «جامعة الملك سعود»، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، ومن المقرر أن تقام مواجهة العودة في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب سايتاما في اليابان، وتعد هذه النتيجة إيجابية للزعيم الذي خاض اللقاء على أرضه ووسط جماهيره الكبيرة فى محيط الرعب، وينتظر الحسم في موقعة الإياب.
وفي الدقيقة 60، افتتح فريق الهلال السعودي التسجيل، بعد انطلاقة رائعة من محمد البريك من الجهة اليمنى، وأرسل عرضية استقبلها أندري كاريلو برأسية في الشباك، بعد خروج خاطئ من حارس المرمى. وبعد مرور 10 دقائق، سجل فريق الهلال الهدف الثاني، بعد هجمة سريعة منظمة، انتهت بتمريرة إلى سالم الدوسري، الذي سدد الكرة
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الهلال يستقبل أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

يحتضن استاد جامعة الملك سعود اليوم السبت، مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك عندما يستقبل الهلال السعودي، نظيره أوراوا ريد دياموندز في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، وتأهل الهلال السعودي إلى المباراة النهائية بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، والتي ضمت إلى جانبه كل من الدحيل القطري واستقلال الإيراني والعين الإماراتي، وتخطى في دور الـ16 عقبة مواطنه الأهلي، قبل أن يتغلب في ربع النهائي على مواطنه الآخر الاتحاد، وأقصى السد القطري في نصف النهائي.
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النصر يقلب الطاولة على الهلال في الدوري السعودي

تمكن فريق النصر من تحقيق فوزًا غاليًا على مضيفه الهلال، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ستاد جامعة الملك سعود، ضمن قمة مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي الممتاز (كأس الأمير محمد بن سلمان)، ليرتفع رصيد النصر للنقطة الـ17 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الهلال عند النقطة الـ19 متصدرًا جدول ترتيب المسابقة.. المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين مع انحصار الكرة في منتصف الملعب، وسط محاولات من لاعبي الفريق من أجل هز الشباك.
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الهلال السعودي يتأهل لنهائى أبطال آسيا عى حساب السد

نجح فريق الهلال السعودى في التأهل لنهائى دورى أبطال آسيا، على حساب السد القطرى رغم الخسارة اليوم الاربعاء، أمام الفريق القطرى بنتيجة 2- 4 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب جامعة الملك سعود فى إياب نصف نهائي دورى الأبطال، لتصبح نتيجة المبارتين 6- 5 لصالح الهلال السعودى. وكان الهلال قد فاز على نظيره فريق السد بأربعة أهداف لهدف على ملعب جاسم بين حمد ملعب السد، فى مباراة الذهاب، ومن المقرر أن يلتقي الفريق السعودى مع الفائز من جوانجو إفرجراند الصيني وأوراوا رد دايموندز اليابانى.
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