سيارة جديدة بدون لوحات.. محمد رمضان في عزاء هيثم أحمد زكي

تحرير:هاني شمشون ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ م

محمد رمضان في عزاء هيثم أحمد زكي

وصل الفنان محمد رمضان، عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، المقام في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، حيث يتلقى العزاء الرجال رامي عز الدين الأخ غير الشقيق لهيثم، والفنانين أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإيهاب فهمي، ومحمد هنيدي، ومحمد إمام كما توافد عدد كبير من النجوم بينهم الفنان أحمد السقا، وأحمد حلمي، وأحمد السعدني، وأحمد صلاح حسني، فيما تتلقى خطيبة الفنان الراحل عزاء السيدات، ولفت رمضان الانتباه بسبب حضوره بسيارة جديدة ماركة "كاديلاك"، بدون لوحات الأرقام المعدنية.

ورحل هيثم زكي، عن عالمنا فجر الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وشيعت الجنازة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ودفن جثمانه بمقبرة والده النجم الكبير الراحل أحمد زكي، في طريق الواحات. وودع المئات من نجوم الفن والرياضة، جثمان الفنان الشاب أبرزهم: محمد هنيدي ومحمد