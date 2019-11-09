سيارة جديدة بدون لوحات.. محمد رمضان في عزاء هيثم أحمد زكي
تحرير:هاني شمشون
٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ م
محمد رمضان في عزاء هيثم أحمد زكي
وصل الفنان محمد رمضان، عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، المقام في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، حيث يتلقى العزاء الرجال رامي عز الدين الأخ غير الشقيق لهيثم، والفنانين أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإيهاب فهمي، ومحمد هنيدي، ومحمد إمام كما توافد عدد كبير من النجوم بينهم الفنان أحمد السقا، وأحمد حلمي، وأحمد السعدني، وأحمد صلاح حسني، فيما تتلقى خطيبة الفنان الراحل عزاء السيدات، ولفت رمضان الانتباه بسبب حضوره بسيارة جديدة ماركة "كاديلاك"، بدون لوحات الأرقام المعدنية.
ورحل هيثم زكي، عن عالمنا فجر الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وشيعت الجنازة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ودفن جثمانه بمقبرة والده النجم الكبير الراحل أحمد زكي، في طريق الواحات.
وودع المئات من نجوم الفن والرياضة، جثمان الفنان الشاب أبرزهم: محمد هنيدي ومحمد
ورحل هيثم زكي، عن عالمنا فجر الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وشيعت الجنازة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ودفن جثمانه بمقبرة والده النجم الكبير الراحل أحمد زكي، في طريق الواحات.
وودع المئات من نجوم الفن والرياضة، جثمان الفنان الشاب أبرزهم: محمد هنيدي ومحمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة والإعلامي أحمد شوبير وعمر مصطفى متولي ودينا الشربيني وأشرف زكي ورشوان توفيق وحمادة صدقي وهشام ماجد وباسم سمرة وعمر السعيد ومنى عبد الغني وناهد السباعي وبسمة وسارة نخلة ومحمد إمام وأمير شاهين ولقاء الخميسى وطارق عبد العزيز وأيتن عامر وأمينة خليل ومحمد لطفي ودلال عبد العزيز والمخرج على بدرخان والمخرج عماد البهات.
يذكر أن التقارير الأمنية أفادت أن قسم ثاني الشيخ زايد، تلقى بلاغًا بالعثور على الفنان هيثم أحمد زكي متوفيًا داخل شقته بإحدي الكمبوندات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وعثروا على جثته داخل الحمام، وبالفحص تبين أن المتوفي يقيم بمفرده، ويتردد عليه فقط خطيبته وخالته للزيارة، وبسؤال أفراد الأمن بالكمباوند، أقروا أن المتوفي كان يعاني من "مغص" صباح يوم وفاته، وخرج من مسكنه وتوجه إلى صيدالية للحصول على علاج، ثم عاد مرة أخرى إلى مسكنه.
وحرص عدد كبير من الفنانين على نعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، منهم المخرجة كاملة ابو ذكري التى كتبت عبر صفحتها على «فيسبوك»: "حياته كانت قاسية، عاش يتيما ومات وحيدا، ربنا يرحمك ويا رب تكون مع والدك ووالدتك في مكان أفضل وتكون مرتاح دلوقتي وفي حضنهم".