شقيقه استقبلهم.. نجوم الفن والمجتمع في عزاء هيثم أحمد زكي

تحرير:وتصوير: هاني شمشون ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م

شقيق هيثم أحمد زكي يتلقى واجب العزاء

توافد عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، على عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، المقام في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، حيث يتلقى العزاء الرجال رامي عز الدين الأخ غير الشقيق لهيثم، والفنانين أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإيهاب فهمي، ومحمد هنيدي، ومحمد إمام، فيما تتلقى خطيبة الفنان الراحل عزاء السيدات، وكان من أبرز الحضور الفنان أحمد حلمي وأحمد السقا وسامح الصريطي وأحمد السعدني وأحمد صلاح حسني ومحمود البزاوي ومحمد رمضان ومرتضى منصور ووائل الإبراشي ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان، ومي نور الشريف وشهيرة وماجدة زكي ودينا وروجينا، ودرة.

ورحل هيثم زكي، عن عالمنا فجر الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وشيعت الجنازة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ودفن جثمانه بمقبرة والده النجم الكبير الراحل أحمد زكي، في طريق الواحات. وودع المئات من نجوم الفن والرياضة، جثمان الفنان الشاب أبرزهم: محمد هنيدي ومحمد