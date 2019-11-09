إنتر ميلان يقلب الطاولة على فيرونا ويخطف صدارة الكالتشيو

تحرير:محمد جمال ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م

إنتر ميلان

نجح فريق إنتر ميلان في قلب الطاولة على نظيره هيلاس فيرونا، والفوز عليه بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدورى الإيطالى، والتى أقيمت على ملعب سان سيرو، وسجل أهداف المباراة للإنتر ماتياس فيتشينو فى الدقيقة 65، ونيكولو باريلا فى الدقيقة 83، بينما سجل هدف فيرونا الوحيد فالريو فيرى فى الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وبهذا الفوز يحتل الإنتر صدارة الكالتشيو برصيد 31 نقطة بينما يتجمد رصيد فيرونا عند 15 نقطة فى المركز التاسع.

واستطاع الإنتر السيطرة على المباراة التى غاب فيها فيرونا على الرغم من التقدم بهدف فى الدقيقة 19، لكن الإنتر ترجم السيطرة على المباراة لأهداف فى الشوط الثانى بأقدام فيتشينو وباريلا. ويحتل إنتر ميلان الصدراة بشكل مؤقت حيث ينتظر الفائز من مواجهة يوفنتوس وميلان والمقرر أن تقام غدًا الأحد، فى تمام الساعة