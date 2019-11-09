رياضة

إنتر ميلان يقلب الطاولة على فيرونا ويخطف صدارة الكالتشيو

تحرير:محمد جمال ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م
إنتر ميلان
إنتر ميلان
نجح فريق إنتر ميلان في قلب الطاولة على نظيره هيلاس فيرونا، والفوز عليه بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدورى الإيطالى، والتى أقيمت على ملعب سان سيرو، وسجل أهداف المباراة للإنتر ماتياس فيتشينو فى الدقيقة 65، ونيكولو باريلا فى الدقيقة 83، بينما سجل هدف فيرونا الوحيد فالريو فيرى فى الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وبهذا الفوز يحتل الإنتر صدارة الكالتشيو برصيد 31 نقطة بينما يتجمد رصيد فيرونا عند 15 نقطة فى المركز التاسع.
واستطاع الإنتر السيطرة على المباراة التى غاب فيها فيرونا على الرغم من التقدم بهدف فى الدقيقة 19، لكن الإنتر ترجم السيطرة على المباراة لأهداف فى الشوط الثانى بأقدام فيتشينو وباريلا. ويحتل إنتر ميلان الصدراة بشكل مؤقت حيث ينتظر الفائز من مواجهة يوفنتوس وميلان والمقرر أن تقام غدًا الأحد، فى تمام الساعة
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اشتباكات- سلة -الأهلي -و الزمالك‎ (3)

عصام عبدالحميد: لم أرحل عن الزمالك واتحاد السلة ظالم

كشف عصام عبدالحميد المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، حقيقة استقالته من تدريب الفريق على خلفية أزمة مباراة القمة في دور الـ16 ببطولة كأس مصر التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، وشهدت اشتباكات بين اللاعبين والأجهزة الفنية بالفريقين، وهو مادفع اتحاد السلة لإصدارة سلسلة من القرار ضد الفريقين، إذ أكد عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه لم يتقدم باستقالته من تدريب سلة الزمالك حتى الآن، موضحًا أن كل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح، وأنه لم يتحدث مع أي وسيلة إعلامية عن الاستقالة من عدمها.
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بوكيتينو عن التعادل أمام شيفلد: أنا محبط

علق بوكيتينو المدير الفنى لفريق توتنهام على مباراة فريقه أمام، شيفلد يونايتد، إذ أشار الأرجنيتني، إلى أنه حاليًا فى مرحلة بناء فريق، مضيفا أنه "سنرى ما إذا كنا قمنا ببناء ما نريده أم لا؟". وشهدت مباراة السبيرز وشيفيلد يونايتد اليوم السبت، على ملعب توتنهام هوتسبير، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، تعادلا مخيبا، ليستقر توتنهام فى المركز الثانى عشر من جدول البريمرليج برصيد 14 نقطة.
زامبيا - جنوب إفريقيا

التعادل السلبي يحسم مواجهة جنوب إفريقيا وزامبيا

حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي مع نظيره الزامبي، التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، التي تقام في مصر خلال الفترة ما بين 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يتأهل أول 3 منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020، وشهدت المواجهة حدثًا تاريخيًا، حيث أدارها طاقم تحكيم نسائي مكون من، الرواندية سلمى موكانسانجا حكم الساحة، وعاونتها الحكمة المغربية فتيحة الجرمومي.
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يوفنتوس‎

ماذا ننتظر من الجولة الـ11 في الكالتشيو؟

يواصل يوفنتوس المتصدر وإنتر ميلان الوصيف، صراعهما الشرس في قمة الدوري الإيطالي، بمواجهتين سهلتين نسبيا بعد فوز صعب وآخر غير مقنع في الجولة الماضية من المسابقة. ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب، جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة من عشر مباريات، في مسيرة خالية من الهزائم. لكن يوفنتوس احتاج إلى ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لينجو من فخ التعادل ويفوز 2-1 على جنوى. ويخوض يوفنتوس، غدا السبت، مباراة الديربي أمام تورينو الذي يعاني بشدة بعد هزيمته الساحقة على ملعب لاتسيو برباعية بيضاء.
ريبيري

إيقاف ريبيري 3 مباريات بعد الاعتداء على الحكم

لم يشفع له الاعتذار الذي قدمه اليوم الإثنين، على ما بدر منه، حيث قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إيقاف النجم الفرنسي فرانك ريبيري ثلاث مباريات بعد واقعة تعديه على الحكم، إلى جانب تغريمه 20 ألف يورو، وأشار الاتحاد في بيانه وفقًا لما نقله موقع "فوتبول الإيطالي" فإن معاقبة ريبيري جاءت بسبب سلوكه تجاه الحكم المساعد إلى جانب تلفظه بألفاظ سيئة تجاه الحكم، وهو ما أظهرته التسجيلات المصورة، بهذا سيغيب ريبيري عن مواجهات ساسولو وبارما وكالياري في الدوري الإيطالي.
إنتر ميلان-بارما

إنتر يفشل في استغلال تعثر يوفنتوس ويتعادل مع بارما

فشل فريق إنتر في استغلال تعثر منافسه يوفنتوس وتعادل مع نظيره بارما بنتيجة 2-2 فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب سان سيرو، فى الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، وسجل أهداف المباراة لصالح النيراتزوري كل من أنطونيو كاندريفا فى الدقيقة الـ23 وروميرو لوكاكو فى الدقيقة الـ51، بينما سجل لصالح بارما يان كرامو فى الدقيقة الـ26 وجرفينيو فى الدقيقة الـ30 من عمر المباراة، ورغم التعادل فإن إنتر ما زال فى المنافسة على صدارة الجدول برصيد 22 نقطة فى المركز الثاني بفارق نقطة عن يوفنتوس المتصدر.
ميلان

ميلان يتعثر أمام ليتشي بتعادل قاتل في الـ «سان سيرو»

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مواجهة فريق ميلان ونظيره ليتشي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "سان سيرو"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، سجل هاكان تشالهان هدف التقدم للروسونيري، وأدرك خوما باباكار هدف التعادل للضيوف، وأضاف شيشتوف بيونتك الهدف الثاني لأصحاب الأرض، وأحرز ماركو كالديروني، الهدف الثاني لليتشي، ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، جعلت ميلان في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، في المقابل وصل رصيد ليتشي إلى 7 نقاط في المركز الخامس عشر.
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