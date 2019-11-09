رياضة

بنزيما يتخطى بوشكاش ويعتلي صدارة هدافي الليجا

تحرير:علي الزيني ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م
كريم بنزيما
كريم بنزيما
واصل كريم بنزيما تحقيق الأرقام الفردية مع فريق ريال مدريد الإسباني، بعدما سجل هدفين في شباك نظيره إيبار، خلال المباراة التي تقام حاليًا على الملعب البلدي إبوروا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري الإسباني، وأحرز النجم الفرنسي الهدفين في الدقيقتين السابعة عشر والتاسعة والعشرين، ليرفع رصيده الإجمالي من الأهداف في مسيرته بالدوري الإسباني إلى 157 هدفًا، ليتجاوز الأسطورة المجرية فيرنتش بوشكاش صاحب الـ156 هدفًا في الليجا بقميص الملكي.
وأصبح بنزيما سادس أكثر الهدافين في تاريخ ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني، خلف كريستيانو رونالدو صاحب الـ311 هدفًا، وراؤول جونزاليس 228 هدفًا، وألفريدو دي ستيفانو 186 هدفًا، وأوجو سانشيز 164 هدفًا. وبات اللاعب الفرنسي الهداف رقم 18 على قائمة هدافي الدوري الإسباني عبر التاريخ، والذي يتصدره الأرجنتيني
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