بنزيمة يقود ريال مدريد لاكتساح إيبار في الدوري

تحرير:محمد جمال ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ م

ريال مدريد

حقق ريال مدريد فوزا سهلا على نظيره إيبار، بنتيجة 4-0، في المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب بلدية ايبوروا، والتى تأتى فى إطار الجولة 13 من عمر بطولة الدورى الإسباني (الليجا)، وسجل أهداف الملكى كريم بنزيمة بواقع هدفين في الدقيقتين 17 و29 من ركلتي جزاء، وسيرجو راموس فى الدقيقة 20 من ضربة جزاء، وفيديريكو فالفيردى فى الدقيقة 61، وبهذا الفوز يحتل الفريق الملكي صدارة جدول الدوري الإسبانى برصيد 25 نقطة وبفارق نقتطين عن ريال سوسيداد الوصيف برصيد 23 نقطة، بينما تجمد رصيد إيبار عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

سيطر ريال مدريد على المباراة منذ البداية، وهو ما أسفر عن هدف مبكر في الدقيقة 17 أحرزه كريم بنزيما، بعد الهدف كثف لاعبو الريال من الضغط وهو ما منحهم ركلة جزاء في الدقيقة 20 أحرزها سيرجيو راموس. وعزز بنزيمة تقدم الفريق الملكي بهدف ثالث في الدقيقة 29 من ركلة جزاء أيضًا، واختتم فالفيردي أهداف ريال مدريد