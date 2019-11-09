رياضة

ليستر يواصل تفوقه في البريميرليج بالفوز على أرسنال

تحرير:علي الزيني ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م
فاردي
فاردي
حقق فريق ليستر سيتي، فوزُا ثمينًا على نظيره أرسنال، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «ووكرز»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، تقدم جيمي فاردي للثعالب، وأضاف ماديسون الهدف الثاني، ليرفع ليستر رصيده إلى 26 نقطة، ويصعد إلى المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف عن تشيلسي، وبفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي الذي يلعب غدُا الأحد أمام المتصدر ليفربول في قمة الجولة، فيما جاء أرسنال في المركز السادس برصيد 17 نقطة.
فشل الفريقان في الوصول إلى الشباك، خلال الشوط الأول، وفي الدقيقة 49، سجل أوباميانج هدفًا لفريق أرسنال، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.  وشهدت الدقيقة 68، هدف التقدم لفريق ليستر سيتي، بعد هجمة سريعة، انتهت بتمريرة من تيليمانس إثر، استقبلها جيمي فاردي بتسديدة في الشباك، ليعتلي صدارة هدافي البريميرليج
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اشتباكات- سلة -الأهلي -و الزمالك‎ (3)

عصام عبدالحميد: لم أرحل عن الزمالك واتحاد السلة ظالم

كشف عصام عبدالحميد المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، حقيقة استقالته من تدريب الفريق على خلفية أزمة مباراة القمة في دور الـ16 ببطولة كأس مصر التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، وشهدت اشتباكات بين اللاعبين والأجهزة الفنية بالفريقين، وهو مادفع اتحاد السلة لإصدارة سلسلة من القرار ضد الفريقين، إذ أكد عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه لم يتقدم باستقالته من تدريب سلة الزمالك حتى الآن، موضحًا أن كل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح، وأنه لم يتحدث مع أي وسيلة إعلامية عن الاستقالة من عدمها.
ماوريسيو-بوكيتينو (3)

بوكيتينو عن التعادل أمام شيفلد: أنا محبط

علق بوكيتينو المدير الفنى لفريق توتنهام على مباراة فريقه أمام، شيفلد يونايتد، إذ أشار الأرجنيتني، إلى أنه حاليًا فى مرحلة بناء فريق، مضيفا أنه "سنرى ما إذا كنا قمنا ببناء ما نريده أم لا؟". وشهدت مباراة السبيرز وشيفيلد يونايتد اليوم السبت، على ملعب توتنهام هوتسبير، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، تعادلا مخيبا، ليستقر توتنهام فى المركز الثانى عشر من جدول البريمرليج برصيد 14 نقطة.
زامبيا - جنوب إفريقيا

التعادل السلبي يحسم مواجهة جنوب إفريقيا وزامبيا

حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي مع نظيره الزامبي، التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، التي تقام في مصر خلال الفترة ما بين 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يتأهل أول 3 منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020، وشهدت المواجهة حدثًا تاريخيًا، حيث أدارها طاقم تحكيم نسائي مكون من، الرواندية سلمى موكانسانجا حكم الساحة، وعاونتها الحكمة المغربية فتيحة الجرمومي.
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إيمري (2)

أيقونة ليفربول يهدد مكان إيمري في أرسنال

يبدو أن صبر إدارة أرسنال تجاه المدرب الإسباني أوناي إيمري بدأ ينفد بسبب ضعف نتائج الفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ومعاناته من أسوأ بداية للبريميرليج بعد مرور 11 جولة منذ 7 أعوام، وبدأت تقارير الصحف البريطانية تربط العديد من الأسماء بخلافة إيمري على رأس القيادة الفنية للمدفعجية، وأفادت التقارير أن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لرينجرز الأسكتلندي، قد يستقيل من منصبه إذا أقال أرسنال إيمري، وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية فإن المهاجم السابق لمانشستر يونايتد آلان برازيل، يعتقد أن أسطورة ليفربول قد يحل محل إيمري.
أرسنال (5)

آرسنال في قمة نارية أمام ليستر بالبريميرليج اليوم

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل تشيلسي نظيره كريستال بالاس الساعة 2:30 ظهرًا على ملعب ستامفورد بريدج، ويحتل البلوز المركز الرابع برصيد 23 نقطة بينما يوجد كريستال بالاس في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، وتواجه الفريقان في 20 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها تشيلسي الانتصار في 14 مباراة وتعادل في لقاءين وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجَّل لاعبو البلوز في تلك المباريات 38 هدفًا واهتزت شباكهم بـ16 هدفًا.
إيمري (2)

شبح الإقالة يطارد أوناي إيمري في أرسنال

لا يمر أرسنال بأفضل أحواله هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، إذ يحتل المدفعجية المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وفشل أرسنال في الفوز بآخر مباراتين خاضهما على ملعبه الإمارات في الدوري، بعد التعادل بنتيجة 2-2 مع كريستال بالاس، ومؤخرًا التعادل 1-1 مع وولفر هامبتون، كما ودع أرسنال كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بالخسارة أمام ليفربول بركلات الترجيح.
مورينيو‎

أرسنال ينفي أنباء اجتماعه مع مورينيو

انتشرت العديد من التقارير الإنجليزية في الأيام الأخيرة، والتي تتحدث عن اجتماع وفد من إدارة أرسنال مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في جلسة عشاء، تمهيدًا لتوليه المهمة الفنية للمدفعجية، في ظل رغبة الإدارة في الإطاحة بمدرب الفريق الحالي، الإسباني أوناي إيمري، بسبب تذبذب نتائج الفريق منذ بداية الموسم الجاري، ليخرج أرسنال للرد على تلك الأنباء، وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن أرسنال نفى واقعة العشاء، أو التفاوض مع البرتغالي من أجل أن يصبح مدربًا للفريق.
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