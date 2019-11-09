ليستر يواصل تفوقه في البريميرليج بالفوز على أرسنال
تحرير:علي الزيني
٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م
فاردي
حقق فريق ليستر سيتي، فوزُا ثمينًا على نظيره أرسنال، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «ووكرز»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، تقدم جيمي فاردي للثعالب، وأضاف ماديسون الهدف الثاني، ليرفع ليستر رصيده إلى 26 نقطة، ويصعد إلى المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف عن تشيلسي، وبفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي الذي يلعب غدُا الأحد أمام المتصدر ليفربول في قمة الجولة، فيما جاء أرسنال في المركز السادس برصيد 17 نقطة.
فشل الفريقان في الوصول إلى الشباك، خلال الشوط الأول، وفي الدقيقة 49، سجل أوباميانج هدفًا لفريق أرسنال، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
وشهدت الدقيقة 68، هدف التقدم لفريق ليستر سيتي، بعد هجمة سريعة، انتهت بتمريرة من تيليمانس إثر، استقبلها جيمي فاردي بتسديدة في الشباك، ليعتلي صدارة هدافي البريميرليج
فشل الفريقان في الوصول إلى الشباك، خلال الشوط الأول، وفي الدقيقة 49، سجل أوباميانج هدفًا لفريق أرسنال، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
وشهدت الدقيقة 68، هدف التقدم لفريق ليستر سيتي، بعد هجمة سريعة، انتهت بتمريرة من تيليمانس إثر، استقبلها جيمي فاردي بتسديدة في الشباك، ليعتلي صدارة هدافي البريميرليج برصيد 11 هدفًا، بفارق هدف عن تامي أبراهام مهاجم تشيلسي، وهدفين عن سيرجيو أجويرو هداف مانشستر سيتي والذي سيواجه ليفربول خلال قمة هذه الجولة.
وفي الدقيقة 75، أضاف ماديسون الهدف الثاني لفريق ليستر، بعدما تلقى تمريرة من فاردي، قبل أن يطلق تسديدة أرضية، سكنت الشباك، ولم تشهد باقي الدقائق جديد، لينتهي اللقاء بفوز ليستر سيتي بنتيجة ( 2 - 0 ).