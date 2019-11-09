السيطرة على حريق في إطار طائرة أوكرانية بمطار شرم الشيخ

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م

إطفاء إطار طائرة - أرشيفية

قال مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني، إن طائرة تابعة لشركة "إسكاى أب" الأوكرانية، تعرضت بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ؛ لنشوب حريق في إحدى إطاراتها، نتيجة تسرب زيت الهيدروليك على إطارات الطائرة، ما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته، وأوضح في تصريح مساء اليوم السبت، أن فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، قام على الفور بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ في مطار شرم الشيخ بإخماد الحريق، والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة.

وأشار المصدر، إلى أنه تم إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة، واتباع كافة إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم. وأشاد قائد الطائرة الأوكرانية، بطاقم الخدمات الأرضية وفريق الطوارئ بمطار شرم الشيخ على الأداء الاحترافي في التعامل مع الحريق من حيث سرعة الاستجابة، والدعم السريع في إطفاء الحريق،