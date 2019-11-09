جريمة

السيطرة على حريق في إطار طائرة أوكرانية بمطار شرم الشيخ

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م
إطفاء إطار طائرة - أرشيفية
إطفاء إطار طائرة - أرشيفية
قال مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني، إن طائرة تابعة لشركة "إسكاى أب" الأوكرانية، تعرضت بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ؛ لنشوب حريق في إحدى إطاراتها، نتيجة تسرب زيت الهيدروليك على إطارات الطائرة، ما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته، وأوضح في تصريح مساء اليوم السبت، أن فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، قام على الفور بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ في مطار شرم الشيخ بإخماد الحريق، والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة.
وأشار المصدر، إلى أنه تم إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة، واتباع كافة إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم.  وأشاد قائد الطائرة الأوكرانية، بطاقم الخدمات الأرضية وفريق الطوارئ بمطار شرم الشيخ على الأداء الاحترافي في التعامل مع الحريق من حيث سرعة الاستجابة، والدعم السريع في إطفاء الحريق،
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وجبة ونسكافيه.. المشهد الأخير في جريمة عشة الحوامدية

وجبة كشري لطالما تناولاها معًا، وكوب نسكافيه بمذاق مميز على حطب وسط مساحة خضراء، ولقاء جنسي محتمل، هكذا بدت الصورة لكن أحلام "منال" الوردية انتهت بها جثة ممزقة داخل جوال ملقى على حافة رشاح بالكاد تجري فيه المياه. تلخص الكلمات السابقة جريمة قتل بشعة دارت أحداثها فى مركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة مطلع شهر أكتوبر الماضي، لكن رجال المباحث مكثوا 3 أسابيع حتى اكتملت الصورة ونجحوا في فك طلاسمها وكشف غموض واقعة أضحت حديث الساعة الذى يتناقله أهالي المركز البسيط.
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كيف طبقت الداخلية خطة القبضة الحديدية خلال أسبوع؟

"أسبوع الحسم" شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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حل لغز مقتل مُسنة مهشمة الرأس داخل منزلها في الفيوم

ربة منزل بلغت من العمر أرذله، أضحت لا تقوى على مغادرة جدران منزلها البسيط الكائن بعزبة المرج في مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، تنتظر الرحيل عن الدنيا التي سئمت منها، لكنها لم تدرِ أن الفصل الأخير من حياتها لن يكون طبيعيا على سريرها كما تمنت، بل سيُختم بجريمة قتل بشعة، بطلاها حفيدها ووالده اللذان سطرا المشهد الأكثر قسوة في حياتها، الأمر الذي تكشّف لدى بلاغ لمركز شرطة إبشواى بالعثور على جثة ربة منزل مسجاة على ظهرها بكامل ملابسها ووجود تهشم كامل فى عظام الجمجمة من الجانب الأيسر، وتبين أنها مقيمة بمفردها.
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الشرطة تتصدى لـ«النشالين» في وسائل المواصلات

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا فى مواجهة كل صور الخروج عن القانون، لا سيما فى ما يتعلق بوسائل النقل والمواصلات من خلال نشاط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة، فقد واصلت الإدارة جهودها الأمنية لاستهداف كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر فى مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام، وأسفرت الجهود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
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الكويت.

مصرع عامل مصري في حريق داخل شركة أسمنت بالكويت

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية أن مواطنا مصريا لقى مصرعه على أثر وقوع حريق ضخم بشركة أسمنت فى الكويت، وعُثر على جثة المصري بعد رفع الأنقاض التى خلّفها حريق فى شركة للأسمنت بالعبدلى، حيث مقر عمله. وبحسب الصحيفة، ورد بلاغ إلى عمليات وزارة الداخلية بنشوب حريق فى إحدى شركات الأسمنت لعمل الخرسانة فى العبدلى بمدخل الرتقة.
حريق مصنع (8)

8 ساعات رعبا.. 200 رجل إطفاء في مواجهة «جحيم قليوب»

الخامسة مساء أمس الإثنين، حيث وقت المغيب، تنسدل أشعة الشمس خلف الغيوم معلنة قدوم الليل، استقل مصطفى أحمد سيارته قاصدا محل عمله في منطقة المهندسين قادما من مدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية، رحلة يومية يقطعها الرجل الثلاثيني مرتين، يمر خلاله على مصنع "أبوحوا" للدراجات النارية المكون من 3 طوابق، يلاحظ حركة الدخول والخروج وسط نشاط ملحوظ لحركة سيارات النقل لكن ثمة شيئا جديدا رمقته عيناه للمرة الأولى أدخنة كثيفة تتصاعد من تلك المنشأة الصناعية لكن الوقت لم يسعفه للتوقف ومعرفة تفاصيلها.
حريق مصنع (1)

الاستعانة بالقوات المسلحة لإخماد حريق هائل في مصنع بقليوب

قال الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، إنه جرى الدفع بـ30 سيارة إطفاء و4 آخرين من القوات المسلحة، لإخماد حريق مصنع أبو حوا للموتوسيكلات بقليوب، مشيرا إلى أنه توجه لموقع الحريق عقب علمه به، وأشرف بنفسه على إخماد الحريق يرافقه اللواء طارق عجيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية واللواء أركان حرب أيمن حسين، المستشار العسكري للمحافظة، وحامد طلبة، رئيس مجلس مدينة قليوب، وعدد كبير من قادة الأمن والدفاع المدني والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
حريق- كنيسة -مار-في -شبرا

السيطرة على حريق في كنيسة مارجرجس بشبرا

أكد قطاع كنائس شبرا الجنوبية، أنه تمت السيطرة على النيران التي اندلعت اليوم، بمبني الخدمات التابع لكنيسة مارجرجس بالجيوشي في شبرا، وذكر بيان القطاع، أنه في حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الجمعة لوحظ تصاعد دخان بالدور الثاني بمبني الخدمات بكنيسة مار جرجس، الجيوشي بشبرا، مضيفا أن تصاعد الأدخنة أثار انتباه المصلين، فصعد عدد من الخدام وتبين لهم أن هناك حريقا بالدور الثاني بالمبني بجوار المسرح، فقاموا باستخدام طفايات الحريق والتجهيزات الموجودة بالكنيسة.
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