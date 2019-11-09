بايرن ميونخ يقسو على دورتموند في كلاسيكو ألمانيا

تحرير:علي الزيني ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م

بايرن ميونيخ

اكتسح فريق بايرن ميونيخ نظيره بوروسيا دورتموند، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الألماني، وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدف التقدم للفريق البافاري، وأضاف سيرجي جنابري ثاني الأهداف، وعاد ليفاندوفسكي وعزز تقدم فريقه بهدف ثالث، واختتم ماتس هوميلز رباعية أصحاب الأرض، بالخطأ في مرماه، ليرفع بايرن رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق نقطة بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر، فيما تراجع دورتموند للمركز الخامس برصيد 19 نقطة.

سجل ليفاندوفسكي هدف التقدم لفريق بايرن ميونيخ في الدقيقة 17، بعدما استقبل عرضية بافار، برأسية في الشباك، وسجل سيرجي جنابري الهدف الثاني، في الدقيقة 38، لكن ألغاه الحكم بداعي التسلل، بعد الرجوع إلى حكم الفيديو. وفي الدقيقة 27، أحرز جنابري الهدف الثاني لصالح بايرن ميونيخ، بعدما استقبل كرة عرضية، بتسديدة