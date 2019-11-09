رياضة

بايرن ميونخ يقسو على دورتموند في كلاسيكو ألمانيا

تحرير:علي الزيني ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م
بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
اكتسح فريق بايرن ميونيخ نظيره بوروسيا دورتموند، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الألماني، وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدف التقدم للفريق البافاري، وأضاف سيرجي جنابري ثاني الأهداف، وعاد ليفاندوفسكي وعزز تقدم فريقه بهدف ثالث، واختتم ماتس هوميلز رباعية أصحاب الأرض، بالخطأ في مرماه، ليرفع بايرن رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق نقطة بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر، فيما تراجع دورتموند للمركز الخامس برصيد 19 نقطة.
سجل ليفاندوفسكي هدف التقدم لفريق بايرن ميونيخ في الدقيقة 17، بعدما استقبل عرضية بافار، برأسية في الشباك، وسجل سيرجي جنابري الهدف الثاني، في الدقيقة 38، لكن ألغاه الحكم بداعي التسلل، بعد الرجوع إلى حكم الفيديو. وفي الدقيقة 27، أحرز جنابري الهدف الثاني لصالح بايرن ميونيخ، بعدما استقبل كرة عرضية، بتسديدة
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كشف عصام عبدالحميد المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، حقيقة استقالته من تدريب الفريق على خلفية أزمة مباراة القمة في دور الـ16 ببطولة كأس مصر التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، وشهدت اشتباكات بين اللاعبين والأجهزة الفنية بالفريقين، وهو مادفع اتحاد السلة لإصدارة سلسلة من القرار ضد الفريقين، إذ أكد عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه لم يتقدم باستقالته من تدريب سلة الزمالك حتى الآن، موضحًا أن كل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح، وأنه لم يتحدث مع أي وسيلة إعلامية عن الاستقالة من عدمها.
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بوكيتينو عن التعادل أمام شيفلد: أنا محبط

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بايرن-ميونيخ-وبروسيا-دورتموند (1)

كلاسيكو ألمانيا يشعل لهيب مواجهات البوندسليجا

يحتضن ملعب أليانز أرينا اليوم السبت قمة مباريات الجولة الـ11 في الدوري الألماني، وذلك عندما يستقبل بايرن ميونخ نظيره بوروسيا دورتموند في تمام الساعة 7:30 مساء، ويحتل العملاق البافاري المركز الخامس برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد أسود فيستيفال في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، وتواجه الفريقان في 100 مباراة بالبوندسليجا حقق خلالها بايرن ميونخ الانتصار في 46 مباراة مقابل 25 انتصار لبروسيا دورتموند، وتعادل الفريقان في 29 لقاء، وسجل لاعبو البايرن في تلك المباريات 195 هدفًا واهتزت شباك العملاق البافاري بـ122 هدفًا.
نيكو-كوفاتش (3)

تكهنات بشأن خليفة كوفاتش في بايرن ميونيخ

أطاح بايرن ميونيخ أمس الأحد، بمدرب الفريق الكرواتي نيكو كوفاتش بسبب ضعف نتائج العملاق البافاري، وكان آخرها السقوط المدوي أمام إينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الألماني "بوندسليجا"، لتتزايد التكهنات في الوقت الحالي بشأن هوية المدرب الذي سيخلف كوفاتش على رأس القيادة الفنية للبايرن، وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن مسؤولي بايرن بدؤوا اتصالاتهم من أجل البحث عن مدرب جديد للفريق البافاري، يخلف كوفاتش بعد رحيله.
فرانكفورت

إينتراخت يقسو على بايرن ميونيخ بخماسية

هزيمة قاسية لم يتوقعها أحد، حيث سقط فريق بايرن ميونيخ أمام نظيره إينتراخت فرانكفورت، بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «كومرزبنك أرينا» ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الألماني. وجاءت أهداف أصحاب الأرض عن طريق فيليب كوستيتش، وجبريل سو، وديفيد أبراهام، ومارتن هينتيريجر وجونكالو باسيينشيا، وفي المقابل سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف الفريق البافاري الوحيد، ليرتقي فرانكفورت إلى المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما تراجع بايرن للمركز الرابع برصيد 18 نقطة.
ليفاندوفسكي‎

ليفاندوفسكي يواصل تحطيم الأرقام القياسية

حقق الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، رقمًا قياسيا، بعدما أحرز هدفًا في شباك فريق يونيون برلين، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الألماني، ليصبح أول لاعب في تاريخ البوندسليجا يسجل في اللقاء التاسع على التوالي، وحافظ على سجله التهديفي المميز في الموسم الحالي، إذ سجل في 13 مباراة متتالية، في جميع المواجهات التي خاضها بقميص الفريق البافاري في الموسم الجاري.
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